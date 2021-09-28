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Вибори мера Кривого Рогу можуть призначити на 27 березня 2022 року, - "Слуга народу"

Вибори мера Кривого Рогу можуть призначити на 27 березня 2022 року, -

Позачергові вибори мера Кривого Рогу можуть призначити на 27 березня 2022 року.

Про це повідомила пресслужба партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, разом із заступником голови комітету, головою підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії Аліною Загоруйко, на виконання рішення комітету, ініціювали проєкт постанови про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови Криворізького району Дніпропетровської області, який зареєстровано за №6116", – цитує пресслужба слова "слуги народу" Андрія Клочка.

Проєкт передбачає доручити ЦВК та Кабміну організувати та фінансово забезпечити проведення позачергових виборів.

Читайте також: У Раду надійшло клопотання про позачергові вибори мера Кривого Рогу, - нардеп Качура. ДОКУМЕНТ

Також зареєстровано проєкти постанов про призначення позачергових виборів Зайцівського сільського голови Синельниківського району Дніпропетровської області ( №6114) та Часовоярського міського голови Бахмутського району Донецької області (№6115), зауважили в "СН".

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Слідчі спочатку розглядали три версії - про вбивство, самогубство і необережне поводження зі зброєю. Пізніше основними версіями стали самогубство і доведення до самогубства.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що перевірка виявила серйозні зловживання в бюджеті Кривого Рогу. У Криворізькій міськраді кажуть про політичне замовлення проти них із боку центральної влади.

Вибори нового міського голови відбудуться не раніше березня 2022 року. До цього обов'язки мера виконує місцевий депутат від партії "Українська перспектива" Юрій Вілкул.

Автор: 

вибори (6687) Кривий Ріг (1358) мер (506) Слуга народу (2812) Клочко Андрій (41) Павлов Костянтин (28)


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Топ коментарі
+2
Выберут Вилкула. Это не лечится
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28.09.2021 21:59
+2
Вілкул для криворогих ,як Гепа для гепоградців ,священна істота !!!)))
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28.09.2021 22:01
+1
Кривой Рог это сердце Украины. Там в подворотнях зеледент научился шутить чтобы по хлебалу не получить. Питер сердце рабсии. Там в подворотнях тупин понял что надо учиться давать отпор.
Даже здесь видно кто без подворотни дает по хлебалу шутнику зеленому.
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28.09.2021 21:47
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Криворожцы и криворожки...
Криворожцы и криворожанки...
Короче, жители Кривого Рога, обязательно придите на выборы мэра!
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28.09.2021 21:44 Відповісти
Выберут Вилкула. Это не лечится
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28.09.2021 21:59 Відповісти
Вілкул для криворогих ,як Гепа для гепоградців ,священна істота !!!)))
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28.09.2021 22:01 Відповісти
Кривой Рог это сердце Украины. Там в подворотнях зеледент научился шутить чтобы по хлебалу не получить. Питер сердце рабсии. Там в подворотнях тупин понял что надо учиться давать отпор.
Даже здесь видно кто без подворотни дает по хлебалу шутнику зеленому.
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28.09.2021 21:47 Відповісти
А может не стоит откладывать? Прямо завтра понизить в должности до мэра одного паренька с тех мест? Для города опыта набрался. И по быстрому на Покрову выберем подходящего!
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28.09.2021 21:52 Відповісти
Шо-то вы всё не по теме...
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28.09.2021 21:58 Відповісти
...і Бєлиє Русскіє будні...
https://focus.ua/*******-novosti/493942-v-belarusi-zastrelili-sotrudnika-kgb-vo-vremya-otrabotki-adresov-veroyatnyh-terroristov-video
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28.09.2021 21:56 Відповісти
Починається борсання свиней навколо годівниці!!!)))
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28.09.2021 21:58 Відповісти
а секретарь мера уже принял руководство на себя и будет участвовать в выборах?
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28.09.2021 22:19 Відповісти
 
 