Вибори мера Кривого Рогу можуть призначити на 27 березня 2022 року, - "Слуга народу"

Позачергові вибори мера Кривого Рогу можуть призначити на 27 березня 2022 року.

Про це повідомила пресслужба партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, разом із заступником голови комітету, головою підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії Аліною Загоруйко, на виконання рішення комітету, ініціювали проєкт постанови про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови Криворізького району Дніпропетровської області, який зареєстровано за №6116", – цитує пресслужба слова "слуги народу" Андрія Клочка.

Проєкт передбачає доручити ЦВК та Кабміну організувати та фінансово забезпечити проведення позачергових виборів.

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Також зареєстровано проєкти постанов про призначення позачергових виборів Зайцівського сільського голови Синельниківського району Дніпропетровської області ( №6114) та Часовоярського міського голови Бахмутського району Донецької області (№6115), зауважили в "СН".

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Слідчі спочатку розглядали три версії - про вбивство, самогубство і необережне поводження зі зброєю. Пізніше основними версіями стали самогубство і доведення до самогубства.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що перевірка виявила серйозні зловживання в бюджеті Кривого Рогу. У Криворізькій міськраді кажуть про політичне замовлення проти них із боку центральної влади.

Вибори нового міського голови відбудуться не раніше березня 2022 року. До цього обов'язки мера виконує місцевий депутат від партії "Українська перспектива" Юрій Вілкул.