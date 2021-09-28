Делегати України порушують питання окупованого Криму на кожній зустрічі політичних груп на сесії ПАРЄ, - нардеп "Голосу" Умєров

Народні депутати, члени Постійної делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи, порушили питання чергової хвилі репресій у Криму та звільнення політв’язнів, наголосивши на потребі підтримки міжнародних партнерів.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу сказав член української делегації в ПАРЄ, народний депутат України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

"Комітети мають заздалегідь узгоджений порядок денний, в той час, як на зустрічах політичних груп депутати мають можливість порушувати актуальні для їх проблем питання. Наприклад, вчора і сьогодні кожен депутат української делегації порушував питання чергової хвилі репресій у Криму, а також звільнення наших політв’язнів. Сьогодні понад 450 громадян України незаконно утримуються Росією в окупованому Криму та непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей. В цьому питанні Україні дуже потрібна підтримка міжнародних партнерів" , - сказав він.

За його словами, українська делегація також наголошувала на необхідності невизнання результатів виборів до Державної Думи Росії на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя та із залученням мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей, яким примусово роздали російські паспорти.

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"Україна дуже уважно вивчає звіт моніторингової місії ПАРЄ по виборах у Росії. Нам критично важливо, щоб Асамблея не визнавала так звані вибори в Держдуму, до участі в яких залучили мешканців окупованого Криму та ОРДЛО. В комунікації з колегами ми неодноразово піднімали цю тему, і я радий чути з їх боку підтримку територіальної цілісності України", - наголосив Умеров.

Він також зазначив, що українська делегація в ПАРЄ подала запит на проведення дебатів по новій хвилі репресій в Криму одразу ж, як Росія затримала понад 40 кримських татар в тимчасово окупованому Криму, включно з першим заступником Меджлісу Наріманом Джеляловим.

"У п‘ятницю на засіданні Бюро ПАРЄ питання включення в порядок денний дебатів по кримським татарам, на жаль, не знайшло належної підтримки колег. У Парламентській Асамблеї зазвичай будь-які документи готуються місяцями, перш ніж потрапити до зали. Це нормальна практика. Плюс треба розуміти, що окрім безпосередньо засідань ПАРЄ, на сесії у нас проводяться засідання політичних груп та комітетів. У ПАРЄ — 5 політичних груп, 9 комітетів та 47 держав-членів. І всюди в комунікації з нашими міжнародними колегами, публічно та не публічно, ми з колегами порушуємо проблему чергових репресій проти корінного народу України — кримських татар", - підкреслив він.

Нагадаємо, осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) проходить у Страсбурзі з 27 по 30 вересня 2021 року у змішаному форматі.