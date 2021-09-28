УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5830 відвідувачів онлайн
Новини
3 965 6

Головні новини 28 вересня: фірма заступника голови ОП заробляє на заходах Зеленського і "слуг", Угорщина звинуватила Україну в порушенні суверенітету

Головні новини 28 вересня: фірма заступника голови ОП заробляє на заходах Зеленського і

Журналісти дізналися про заробітки заснованої Кирилом Тимошенком фірми на заходах Зеленського і "Слуги народу", у відносинах України й Угорщини - газово-дипломатичний скандал, трьом областям загрожує "червона" зона карантину, - головні новини 28 вересня.

Скандал з фірмою заступника голови ОП Тимошенка

Йдеться про діяльність фірми "Гудмедіа". Це ТОВ було засновано Кирилом Тимошенком. Зараз компанію очолює його дружина Олена, але ще до вересня цього року заступник голови ОП значився на сайті компанії як CEO.

На організації поїздок, які президент Володимир Зеленський здійснював по Україні восени 2020 року перед місцевими виборами, "Гудмедіа" заробила 1,23 млн грн. А з форумом "Україна 30" вийшло ще цікавіше: там організатори брали гроші з великого бізнесу за можливість виступити на заході. Всього партнери форуму заплатили 6,5 млн грн.

Притула створює партію

Поки відомий тільки сам факт. Деталі Притула обіцяє розкрити пізніше. "Це, очевидно, буде політична партія. Поки вона на етапі формування. Щодо неймінгу, брендінгу - дайте мені трохи часу і я обов'язково все розповім", - заявив телеведучий.

Більшість українців підтримують вступ до ЄС і НАТО

За вступ до ЄС - 61,4% українців, проти - 26,4%. Вступ до НАТО підтримують 57,4%, проти - 29,3%. Опитування провів "Социс".

Газово-дипломатичний скандал з Угорщиною

Все почало розвиватися ще напередодні: коли Угорщина уклала з "Газпромом" контракт на прямі поставки газу, Україна сказала, що розчарована таким рішенням. І після цього Будапешт заявив, що Київ, мовляв, намагається втрутитися у внутрішні угорські справи. Угорщина викликала посла України. Україна викликала посла Угорщини. Обстановка розжарюється, Кулеба просить угорських партнерів "не розкручувати емоції", Єврокомісія обіцяє перевірити наслідки газового контракту Угорщини і РФ.

Ціна на газ в Європі побила рекорд: $1000 за тисячу кубометрів

Минулого разу газ стільки коштував у березні 2018 року, коли Європу накрив холодний фронт. Але тоді опалювальний сезон вже закінчувався, а зараз він ще тільки починається.

Кремль заявляє, що ніколи не використовував газ, щоб карати Україну. І додає, що готовий обговорювати відновлення прямих закупівель газу.

Всі обговорюють тарифи на опалення

З одного боку, міністр розвитку громад і територій Чернишов обіцяє, що тарифи на тепло не змінюватимуться і залишаться на торішньому рівні. З іншого боку, в Черкасах вони вже виросли в середньому на 200 грн - так вирішив місцевий виконком. Інакше, пояснюють чиновники, неможливо почати опалювальний сезон.

Три області - на межі "червоної" зони карантину

Про це свідчать розрахунки Київської школи економіки. Найважча ситуація - в Чернівецькій області, також у "червону" зону можуть потрапити Харківщина і Луганщина.

Крім того, в KSE вважають, що через один-два тижні Україна потрапить до трійки серед великих країн Європи щодо захворюваності на COVID-19.

Автор: 

Угорщина (2271) газ (10421) карантин (18172) опитування (1930) опалення (912) Тарифи на газ (1055) Притула Сергій (88) Тимошенко Кирило (558) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Доки в НАТО будуть мадьяри, членство в НАТО Україні не світить. Угорці і кацапи - одної крові. А союзником США поза блоком НАТО, Верховна зРада не забажала. Сумно.
показати весь коментар
28.09.2021 22:41 Відповісти
Головна проблема не в НАТО,тим більше не в мад"ярах!! Проблема в тому що в Україні нема української державної влади !!!)))
показати весь коментар
28.09.2021 22:47 Відповісти
Ну нинішня влада в Україні - не вічна. А вступ в НАТО неможливий, якщо хоча б хтось зі членів цього блоку виступить проти вступу України в НАТО. Угорці - проти. Можливо ще й німці з жабоїдами також. Отака ху...ня, малята.
показати весь коментар
28.09.2021 22:56 Відповісти
Головна для України та українців мета ,це розбудова власної потужної держави ,з європейським вектором розвитку та армією за натівськими стандартами !!! Країну з корупцією на єврорівні і потужною боєздатною армією залюбки ЗАПРОСЯТ в будь-який блок чи союз !!!))
показати весь коментар
28.09.2021 23:02 Відповісти
Та ніхто нас не запросить, якщо ХОЧА Б ОДНА КРАЇНА - ЧЛЕН НАТО, БУДЕ ПРОТИ! А в України "шкандаль" з угорською циганвою тільки розгоряється. А німці проти вступу України в НАТО були ще в 2009 році. І коли Україна розбудує себе, як потужну державу, маючи такий "мудрий нарід", який голосує, то за блазнів, то за ригів, то за шаріїв, одному Богу відомо.
показати весь коментар
28.09.2021 23:15 Відповісти
Навіть не лише Богу відомо ,що з таким рівнєм корупціі українцям не лише НАТО з ЄС не бачити ,але і власну державу втратят!!!)))
показати весь коментар
28.09.2021 23:20 Відповісти
 
 