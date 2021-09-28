Головні новини 28 вересня: фірма заступника голови ОП заробляє на заходах Зеленського і "слуг", Угорщина звинуватила Україну в порушенні суверенітету

Журналісти дізналися про заробітки заснованої Кирилом Тимошенком фірми на заходах Зеленського і "Слуги народу", у відносинах України й Угорщини - газово-дипломатичний скандал, трьом областям загрожує "червона" зона карантину, - головні новини 28 вересня.

Скандал з фірмою заступника голови ОП Тимошенка

Йдеться про діяльність фірми "Гудмедіа". Це ТОВ було засновано Кирилом Тимошенком. Зараз компанію очолює його дружина Олена, але ще до вересня цього року заступник голови ОП значився на сайті компанії як CEO.

На організації поїздок, які президент Володимир Зеленський здійснював по Україні восени 2020 року перед місцевими виборами, "Гудмедіа" заробила 1,23 млн грн. А з форумом "Україна 30" вийшло ще цікавіше: там організатори брали гроші з великого бізнесу за можливість виступити на заході. Всього партнери форуму заплатили 6,5 млн грн.

Притула створює партію

Поки відомий тільки сам факт. Деталі Притула обіцяє розкрити пізніше. "Це, очевидно, буде політична партія. Поки вона на етапі формування. Щодо неймінгу, брендінгу - дайте мені трохи часу і я обов'язково все розповім", - заявив телеведучий.

Більшість українців підтримують вступ до ЄС і НАТО

За вступ до ЄС - 61,4% українців, проти - 26,4%. Вступ до НАТО підтримують 57,4%, проти - 29,3%. Опитування провів "Социс".

Газово-дипломатичний скандал з Угорщиною

Все почало розвиватися ще напередодні: коли Угорщина уклала з "Газпромом" контракт на прямі поставки газу, Україна сказала, що розчарована таким рішенням. І після цього Будапешт заявив, що Київ, мовляв, намагається втрутитися у внутрішні угорські справи. Угорщина викликала посла України. Україна викликала посла Угорщини. Обстановка розжарюється, Кулеба просить угорських партнерів "не розкручувати емоції", Єврокомісія обіцяє перевірити наслідки газового контракту Угорщини і РФ.

Ціна на газ в Європі побила рекорд: $1000 за тисячу кубометрів

Минулого разу газ стільки коштував у березні 2018 року, коли Європу накрив холодний фронт. Але тоді опалювальний сезон вже закінчувався, а зараз він ще тільки починається.

Кремль заявляє, що ніколи не використовував газ, щоб карати Україну. І додає, що готовий обговорювати відновлення прямих закупівель газу.

Всі обговорюють тарифи на опалення

З одного боку, міністр розвитку громад і територій Чернишов обіцяє, що тарифи на тепло не змінюватимуться і залишаться на торішньому рівні. З іншого боку, в Черкасах вони вже виросли в середньому на 200 грн - так вирішив місцевий виконком. Інакше, пояснюють чиновники, неможливо почати опалювальний сезон.

Три області - на межі "червоної" зони карантину

Про це свідчать розрахунки Київської школи економіки. Найважча ситуація - в Чернівецькій області, також у "червону" зону можуть потрапити Харківщина і Луганщина.

Крім того, в KSE вважають, що через один-два тижні Україна потрапить до трійки серед великих країн Європи щодо захворюваності на COVID-19.