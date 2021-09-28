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Під час розгляду закону про олігархів депутатів навмисно ввели в оману Стефанчук і Веніславський, які самі не голосували, - Разумков

Під час розгляду закону про олігархів депутатів навмисно ввели в оману Стефанчук і Веніславський, які самі не голосували, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що під час розгляду закону про олігархів депутатів "навмисно ввели в оману".

Про це він сказав у ефірі одного з українських телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На запитання, що на його думку, було зроблено не так під час розгляду і ухвалення закону, спікер нагадав, що одночасно було враховано кілька поправок, які не узгоджуються між собою, створюючи юридичну колізію. Йдеться про те, який орган - Національне агентство з питань запобігання корупції чи Рада нацбезпеки і оборони - ухвалює рішення про визнання особи олігархом.

"У зв'язку з тим, що була застосована для мене незрозуміла процедура, тому що об'єднали деякі статті Регламенту, які між собою не поєднуються, які протирічать іншим статтям... Вони провели те голосування, яке провели. Причому я глибоко переконаний, я про це говорив вже колегам, що, на мою думку, депутатів навмисно ввели в оману, тому що ті, хто запропонував цю процедуру, ті, хто ставив її на голосування, самі за неї не проголосували", - зазначив Разумков.

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На уточнення, чи має він на увазі першого віце-спікера ВР Руслана Стефанчука, голова парламенту сказав: "Я маю на увазі і Руслана Олексійовича Стефанчука, і Федора Володимировича Веніславського, який був доповідачем по цьому закону. І головуючим був Стефанчук". На запитання, чому вони, на думку спікера, не проголосували за закон, він сказав: "Я думаю, що розуміючи, що після цього будуть наслідки".

Голова ВР вважає, ситуація, яка склалася, є "непрофесійним підходом до підготовки і проведення цього питання". "Я ще раз повторюю: я думаю, що депутатів ввели в оману з процедурою розгляду... Якщо ми з вами говоримо про те, що відбулося, я впевнений, що це відбулося завдяки поспіху. І я про це попереджав", - додав Разумков.

Він запевнив, що зробить усе залежне від нього, аби цей закон в "правильній редакції, яка була проголосована Верховною Радою, був виданий від Верховної Ради і направлений президенту на підпис".

Автор: 

олігарх (931) Разумков Дмитро (1526) Стефанчук Руслан (758) Веніславський Федір (285) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+20
Вистава лялькового балагана триває !!!)))
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28.09.2021 22:56
+19
Зебіли, кого ви привели до влади, ідіоти?
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28.09.2021 23:18
+18
оу!.. да тутити госпереворот намечается..
значит, банда Зелемоского знала об этом заранее и расстрел Шефира из новогодних хлопушек, это часть сериала по купированию внутреннего нарыва..
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28.09.2021 22:55
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Колумбийские объяснения!!
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28.09.2021 22:52 Відповісти
Лохов не кинуть -- себя не уважать (С) Братва из 90х, она и в стильных костюмах братва из 90х.
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28.09.2021 22:54 Відповісти
оу!.. да тутити госпереворот намечается..
значит, банда Зелемоского знала об этом заранее и расстрел Шефира из новогодних хлопушек, это часть сериала по купированию внутреннего нарыва..
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28.09.2021 22:55 Відповісти
Он заверил, что сделает все зависящее от него, чтобы этот закон в "правильной редакции, которая была проголосована Верховной Радой, был издан от Верховной Рады и направлен президенту на подпись".
То есть, редактировать после голосования и давать на подпись???
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28.09.2021 22:55 Відповісти
Вистава лялькового балагана триває !!!)))
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28.09.2021 22:56 Відповісти
Зебіли, кого ви привели до влади, ідіоти?
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28.09.2021 23:18 Відповісти
забродило болото - газики пошли )))
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28.09.2021 23:18 Відповісти
Разумков уже понял, что от зеленых нужно бежать, как от чумы)
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28.09.2021 23:23 Відповісти
уроди і зебіли, повбивайте один одного
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28.09.2021 23:25 Відповісти
Интересно:
Зе-депутаты уже поняли, что руководство их "под монастырь подводит" (тюрьму)?
Или они настолько тупые, что продолжают пребывать в розовых заблуждениях?
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28.09.2021 23:27 Відповісти
Коли наблизиться чергова виборча кампанія побачимо як це кубло гельмінтів заворушиться !!)))
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28.09.2021 23:33 Відповісти
Чергових наступних виборів не буде.
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29.09.2021 11:53 Відповісти
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29.09.2021 12:30 Відповісти
Почему тупые? 99,9% ЗЕ-депутатов знает, что после очередных выборов вернутся обратно в говно из которого вылезли, поэтому будут за бабло делать все, что им прикажут. Куй железо не отходя от кассы ©
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29.09.2021 10:19 Відповісти
Товстий і худий! Як в анекдотах.Тільки наше життя не анекдот. Запроданці і паскуди.
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29.09.2021 11:59 Відповісти
Разумков-засланный казачек от олигархов.работающий против народа .
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29.09.2021 12:13 Відповісти
...и только криворогий шлимазл-вовочка - простой парень из народа на велосипеде, работающий на благо народа, ага!
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29.09.2021 15:20 Відповісти
Не только... еще шоколадный марадер,вор и брехун петрушка.
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29.09.2021 18:42 Відповісти
 
 