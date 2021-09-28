Під час розгляду закону про олігархів депутатів навмисно ввели в оману Стефанчук і Веніславський, які самі не голосували, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що під час розгляду закону про олігархів депутатів "навмисно ввели в оману".

Про це він сказав у ефірі одного з українських телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На запитання, що на його думку, було зроблено не так під час розгляду і ухвалення закону, спікер нагадав, що одночасно було враховано кілька поправок, які не узгоджуються між собою, створюючи юридичну колізію. Йдеться про те, який орган - Національне агентство з питань запобігання корупції чи Рада нацбезпеки і оборони - ухвалює рішення про визнання особи олігархом.

"У зв'язку з тим, що була застосована для мене незрозуміла процедура, тому що об'єднали деякі статті Регламенту, які між собою не поєднуються, які протирічать іншим статтям... Вони провели те голосування, яке провели. Причому я глибоко переконаний, я про це говорив вже колегам, що, на мою думку, депутатів навмисно ввели в оману, тому що ті, хто запропонував цю процедуру, ті, хто ставив її на голосування, самі за неї не проголосували", - зазначив Разумков.

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На уточнення, чи має він на увазі першого віце-спікера ВР Руслана Стефанчука, голова парламенту сказав: "Я маю на увазі і Руслана Олексійовича Стефанчука, і Федора Володимировича Веніславського, який був доповідачем по цьому закону. І головуючим був Стефанчук". На запитання, чому вони, на думку спікера, не проголосували за закон, він сказав: "Я думаю, що розуміючи, що після цього будуть наслідки".

Голова ВР вважає, ситуація, яка склалася, є "непрофесійним підходом до підготовки і проведення цього питання". "Я ще раз повторюю: я думаю, що депутатів ввели в оману з процедурою розгляду... Якщо ми з вами говоримо про те, що відбулося, я впевнений, що це відбулося завдяки поспіху. І я про це попереджав", - додав Разумков.

Він запевнив, що зробить усе залежне від нього, аби цей закон в "правильній редакції, яка була проголосована Верховною Радою, був виданий від Верховної Ради і направлений президенту на підпис".