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Новини
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Офіс генпрокурора відкрив провадження щодо бездіяльності ДБР у "вагнергейті", - Рух Опору Капітуляції

Офіс генпрокурора відкрив провадження щодо бездіяльності ДБР у

Заявник у справі "вагнерґейту" Андрій Тетерук 28 вересня отримав повідомлення від Офісу Генерального прокурора про відкриття провадження щодо невиконання рішення суду Державним бюро розслідувань.

Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Руху Опору Капітуляції". В Офісі Генпрокурора заявляють, що дані було внесено 22 вересня.

"Як вказано у витязі з ЄРДР, Офіс виконує рішення слідчого судді Печерського районного суду. 16 вересня він зобов’язав ОГПУ відкрити провадження щодо невиконання слідчим Центрального апарату ДБР ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від 22 липня. Ця ухвала зобов’язувала бюро почати розслідування державної зради з боку представників влади. Слідчий ДБР порушив частину 2 статті 382 Кримінального Кодексу "Невиконання рішення суду". Посадовцям, що вчинили такий злочин, загрожує позбавлення волі терміном до 5 років із забороною займати певні посади, терміном до 3 років. Однак в ОГПУ не вказали особу, відповідальну за ведення слідства щодо злочинної бездіяльності ДБР. Процесуальне керівництво з боку ОГПУ здійснює прокурор Литвинюк, який і підписав повідомлення про відкриття провадження", - зазначається в повідомленні.

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Активісти обіцяють тримати цей процес під контролем.

"Рух Опору Капітуляції" нагадує, що 3 вересня Андрій Тетерук, Ігор Лапін та Юрій Гудименко подали до ОГПУ заяву про злочин ДБР. Причиною стало те, що бюро ігнорує ухвалу Шевченківського районного суду від 22 липня, згідно з якою має почати розслідування зриву представниками влади затримання "вагнерівців". Офіс Генпрокурора проігнорував заяву, тому 10 вересня заявники подали до Печерського районного суду скаргу на його бездіяльність. 16 вересня суд зобов'язав Офіс відкрити провадження щодо невиконання рішення суду з боку ДБР.

Офіс генпрокурора відкрив провадження щодо бездіяльності ДБР у вагнергейті, - Рух Опору Капітуляції 01

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських і українських спецслужб.

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) ДБР (3483) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+8
У Білорусі застрелили КДБіста, коли той з групою карателів ломився до чужої квартири, стрільця також убили.

По данным "Еврорадио", беларуским героем пытавшимся спасти семью от карателей был Андрей Зельцер - сотрудник американской IT-компании EPAM Systems. Похоже он принял бандитов КГБ без формы и которые говорили на иностранном русском языке за гопников или русских оккупантов. Ведь не может же милиция говорить на чужом языке. Молодец мужик, пытался защитить свою семью! Царство небесное! Жыве Беларусь!
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28.09.2021 22:57
+3
Новое шоу - ворон ворону выклёвывает глаз...
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28.09.2021 23:07
+3
открыли что бы закрыть
- старо как этот Мир - называется официально отмазать из за отсутствия состава преступления
- развод лохов
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28.09.2021 23:16
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У Білорусі застрелили КДБіста, коли той з групою карателів ломився до чужої квартири, стрільця також убили.

По данным "Еврорадио", беларуским героем пытавшимся спасти семью от карателей был Андрей Зельцер - сотрудник американской IT-компании EPAM Systems. Похоже он принял бандитов КГБ без формы и которые говорили на иностранном русском языке за гопников или русских оккупантов. Ведь не может же милиция говорить на чужом языке. Молодец мужик, пытался защитить свою семью! Царство небесное! Жыве Беларусь!
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28.09.2021 22:57 Відповісти
Шо за юридическая единица ОФИС ГП ?!
Булошная ГП открыла производство против шашлычной ГБР....
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28.09.2021 23:06 Відповісти
ГПУ. Государственное Политическое Унравление, продолжатель традиций ЧК.
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28.09.2021 23:13 Відповісти
Новое шоу - ворон ворону выклёвывает глаз...
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28.09.2021 23:07 Відповісти
открыли что бы закрыть
- старо как этот Мир - называется официально отмазать из за отсутствия состава преступления
- развод лохов
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28.09.2021 23:16 Відповісти
Эти ребята, Тетерук и Лапин, они атошники, Тетерук единственный комбат, который из Иловайска вывел свой батальон без потерь. А Лапин юрист, но тоже воевал, был ранен, сейчас вернулся к работе по специальности, он адвокат.
Так что есть надежда, что дожмут они это дело, не дадут замять.
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28.09.2021 23:26 Відповісти
никакой надежды нет
а то что они атошники и патриоты Украины делает это дело совсем безнадежным - еще и наркоту им подбросят и сроки
- у нас сейчас власть ваты - татарова, портнова, ермака, зеленского и прочих
- не нужно иллюзий
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28.09.2021 23:30 Відповісти
"Офис Генпрокурора открыл" спектакль. Представление для лопоухих.
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28.09.2021 23:20 Відповісти
100% Открыло, чтобы закрыть
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29.09.2021 01:15 Відповісти
Они конечно, "под одним Клоуном ходят"...
Но, есть некоторая надежда, что могут поцапаться/поссориться на тему "кто больше виноват" или "кто лучше лижет".
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28.09.2021 23:21 Відповісти
Здесь мы чётко видим, кто в Украине захватил власть над 40 млн лохов и хохлов, сверхнаглые, циничные и бессовестные, в лице зе и его ОП, к власти пришла хуцпа.
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28.09.2021 23:31 Відповісти
 
 