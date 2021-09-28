Офіс генпрокурора відкрив провадження щодо бездіяльності ДБР у "вагнергейті", - Рух Опору Капітуляції

Заявник у справі "вагнерґейту" Андрій Тетерук 28 вересня отримав повідомлення від Офісу Генерального прокурора про відкриття провадження щодо невиконання рішення суду Державним бюро розслідувань.

Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Руху Опору Капітуляції". В Офісі Генпрокурора заявляють, що дані було внесено 22 вересня.

"Як вказано у витязі з ЄРДР, Офіс виконує рішення слідчого судді Печерського районного суду. 16 вересня він зобов’язав ОГПУ відкрити провадження щодо невиконання слідчим Центрального апарату ДБР ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від 22 липня. Ця ухвала зобов’язувала бюро почати розслідування державної зради з боку представників влади. Слідчий ДБР порушив частину 2 статті 382 Кримінального Кодексу "Невиконання рішення суду". Посадовцям, що вчинили такий злочин, загрожує позбавлення волі терміном до 5 років із забороною займати певні посади, терміном до 3 років. Однак в ОГПУ не вказали особу, відповідальну за ведення слідства щодо злочинної бездіяльності ДБР. Процесуальне керівництво з боку ОГПУ здійснює прокурор Литвинюк, який і підписав повідомлення про відкриття провадження", - зазначається в повідомленні.

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Активісти обіцяють тримати цей процес під контролем.

"Рух Опору Капітуляції" нагадує, що 3 вересня Андрій Тетерук, Ігор Лапін та Юрій Гудименко подали до ОГПУ заяву про злочин ДБР. Причиною стало те, що бюро ігнорує ухвалу Шевченківського районного суду від 22 липня, згідно з якою має почати розслідування зриву представниками влади затримання "вагнерівців". Офіс Генпрокурора проігнорував заяву, тому 10 вересня заявники подали до Печерського районного суду скаргу на його бездіяльність. 16 вересня суд зобов'язав Офіс відкрити провадження щодо невиконання рішення суду з боку ДБР.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських і українських спецслужб.