Немчінов: Підстав підвищувати ціни на тепло немає, це все - ініціативи місцевої влади
Високі тарифи є "свідченням неспроможності на місцях".
Про це пише у Фейсбуці міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він підкреслив, що суми в платіжках мають бути не більші, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій.
"- для побутових споживачів діє літня пропозиція ціни газу 7,96 грн за кубометр;
- для підприємств теплокомуненерго Нафтогаз пропонує трирічні контракти з ціною 7,42 грн за кубометр у перший рік", - написав Немчінов.
Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад і територій Чернишов пообіцяв, що тарифи на тепло не будуть змінюватися і залишаться на торішньому рівні. З іншого боку, в Черкасах вони вже виросли в середньому на 200 грн - так вирішив місцевий виконком. Інакше, пояснюють чиновники, неможливо почати опалювальний сезон.
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ясно-понятно
Як тільки гальон йде підслужувати владі - так він одразу стає ницим брехуном.
8 гривень за куб - это получается около 300 долларов.
При том, что европейская цена уже превысила 1000.
Кто и из каких денег компенсирует разницу ? Или это и есть тот газ украинской добычи, про который все говорят уже много лет ?
ВСЕ контракты с поставкой газа в страны, это длинные контракты, с фиксированной ценой. Вот свежайший пример с Венгрией - контракт на 15 лет сразу.
А вот для тех предприятий в ЕС, что покупали газ на рынке в связи с потребностью, вот для них пришел нежданчик. Путин умышленно снизил поставки газа в ЕС и в "свободной продаже" газа не осталось, при этом сам же Газпром зачастую и выкупает излишки, искусственно завышает цену.
"Когда ты насовал министру в фейсбуках и люди тебя поддержали. Вы, большие начальники, или будете с местным самоуправлением партнёрами и солидарно отвечать перед народом за повышение тарифов или будете врать, манипулировать и перекладывать ответственность. И хорошим это уж точно не закончится", - написав Філатов у Facebook.
Суперечку викликав пост Немчінова у соцмережах, де він зазначив, що причин для підвищення тарифів не існує, а якщо це станеться, то відповідальність мають нести керівники на місцях. У коментарях Філатов зазначив, що поки ведуться переговори між керівниками міст і Кабміном, міністру з загальних питань діяльності Уряду варто було б помовчати.