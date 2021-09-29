Немчінов: Підстав підвищувати ціни на тепло немає, це все - ініціативи місцевої влади

Високі тарифи є "свідченням неспроможності на місцях".

Про це пише у Фейсбуці міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що суми в платіжках мають бути не більші, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій.

"- для побутових споживачів діє літня пропозиція ціни газу 7,96 грн за кубометр;

- для підприємств теплокомуненерго Нафтогаз пропонує трирічні контракти з ціною 7,42 грн за кубометр у перший рік", - написав Немчінов.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад і територій Чернишов пообіцяв, що тарифи на тепло не будуть змінюватися і залишаться на торішньому рівні. З іншого боку, в Черкасах вони вже виросли в середньому на 200 грн - так вирішив місцевий виконком. Інакше, пояснюють чиновники, неможливо почати опалювальний сезон.