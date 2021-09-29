Плани "слуг" на Трускавець: зустріч із Зеленським, ді-джей сет Арахамії, нагородження найкращих депутатів. РОЗКЛАД
Розклад розширеного засідання фракції "Слуга народу", яке відбудеться з 1 по 3 жовтня в Трускавці, потрапив до рук ЗМІ.
Його опублікувало видання "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Серед важливих подій — це двогодинна зустріч з президентом Володимиром Зеленським, яка має відбутися в суботу ввечері. А також "силовий блок", куди запрошені глави СБУ, НАБУ, НАЗК, Генпрокуратури та ДБР. Окрім цього, у розкладі є сесія під головуванням Тимофія Милованова, ексміністра економіки, почесного президента Київської школи економіки, а тепер і радника глава ОП Андрія Єрмака.
Також серед подій планується нагородження найрезультативніших депутатів за роботу.
Розслабитися депутати зможуть під ді-джей сет DJ Braun - глави фракції Давида Арахамія. Крім цього, заплановано концерт.
1 жовтня. п’ятниця
8:15−8:30 трансфер учасників із залізничного вокзалу м. Трускавець до готелю "Ріксос" Прикарпаття
8:15−8:25 до готелю "Міротель"
8:15−8:20 до готелю "Лісова пісня"
8:30−9:00 ранній чек-ін у готелях
9:00−10:00 сніданок
10:00 13:00 вільний час
13:00−13:20 трансфер учасників із готелів "Міротель", "Лісова Пісня" до готелю "Ріксос"
13:00−14:00 обід
15:00−15:30 організаційні питання / інтродакшн / мета поїздки
15:30−17:00 виступи /презентації/ питання-відповіді
17:00−17:30 кава-пауза
17:30−19:00 презентація Тимофія Милованова. Розподіл на групи.
19:00−20:30 вечеря
20:30 вільний час
2 жовтня, субота
Місце проведення великої фракції: готель "Ріксос"
8:00−9:30 сніданок
9:30−10:00 трансфер учасників до готелю "Ріксос"
10:00−11:30 сесія з силовиками: генпрокурор Ірина Венедіктова, глава СБУ Іван Баканов, міністр МВС Денис Монастирський, директор НАБУ Артем Ситник, глава НАЗК Олександр Новіков, В. о. Директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов.
11:30−12:00 кава-пауза
12:00−14:00 робота в групах / 7 локацій
14:00−15:00 обід
15:00−16:30 робота в групах
16:30−17:00 кава-пауза
17:00−19:00 презентації роботи груп.
19:30−20:30 вечеря
20:30−21:30 вільний час
21:30−22:30 церемонія нагородження найефективніших депутатів
22:30−23:30 гала-концерт. Діджей сет DJ Braun (Давід Арахамія)
3 жовтня, неділя
8:00−9:30 сніданок
12:00 — чек-аут з готелів, від'їзд учасників.
Будь ласка, зачекайте...
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DJ Chlamydia.
Скорей бы выборы - народ так тянет - попрыгать снова на граблях..(с)
Концерт фортепианный, я надеюсь?
Залужний звернувся до окупантів російською: Свої землі захищатимемо із завзятістю і перемога буде за Україною.
Это видео было отовсюду удалено, со всех сайтов. Кому это видео настолько помешало - наверное Зеле смотреть в глаза путина.
Фігня ето всьо. От помню, Порошенко за власний рахунок отдохнуть на нєдєльку змотавсь, ото да, по живому різав курва. А щас можем собі позволить. Антікорупціонєри ж мовчать. Значіть корупції нема.
Audi це Демократія?
Або, Демократія це Права Нога Каскодера АніЛорак?
Або, то Теплий Бубочкін Шефір є Демократія?
А Права Нога.. то вже Майбутнє?
Учитывая ситуацию в стране, можно было это сделать и поскромнее...
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко надіслав до партійного чату характеристику на п'ятьох однопартійців.
Про це https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6406610169379225 повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.
Зі слів журналіста, поява списку може бути "сигналом, що Офіс президента збирається провести кадрові призначення і перемістити п'ятьох депутатів на інші посади. Можливо, на міністерські чи на голів облдержадміністрацій".
"Фракція "слуг" обговорює службову характеристику, яку 26 вересня виклав, а потім без пояснень вилучив Корнієнко. Багато "слуг" встигли зберегти скрин", - повідомив Бутусов.
https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/17327165/17327165_original.jpg
У списку прізвища. Навпроти зазначено "хто, від кого".
Сергій Кострійчук - "Наша 100% людина, у штаб привів Ілля".
Олександр Божков - "Продюсер із Кварталу".
Артем Михайлюк - "Мій колишній партнер, один із двох, кого я привів у список", "Координував "П'ять запитань" торік, 100% наша людина".
Олександр Васюк - "Теоретично буде слухняний".
Дмитро Єрмоленко - "Не знаю про людину. У мене записано, що "наша", тобто це Квартал або близько".
"Цікаво, які пріоритети вказані. Відразу зрозуміло, які якості важливі для кандидата насамперед"
Народ давно подозревал, что это стадо ЗЕбанутых в ВР - *******, и вот прямое подтверждение.
будут рассказывать анекдоты на приз "Кто пошлее"
Оці потвори будуть розважатись у Трускавці в 5зірковому готелі. Там ціни дорожчі ніж у Туреччиі.
Быдло устало и опять едут в Трускавец попить водички и порешать на этом сходняке все вопросы без свидетелей !
Может уже пора эту зебанду немножко встряхнуть ?
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1443097782194147330 23 мин
"Борцы с олигархами" Зеленский и К будут проводить партийное мероприятие (съезд\конференция\собрание\сходка\сходняк?) на территории собственности и за счет олигарха Коломойского.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1443146245934133251 3 ч
Слуги їдуть в Трускавці Готельний номер,для одного депутата за день,коштувати близько 20 тис.грн За словами араХімії у відпочивальників має бути дреськод Жінки на підборах і в коктейльних сукнях,чоловіки у фраках
Я категорично вимагаю нагородити кожного з них медальою!
Великою - з блюдце розміром.
І з закруткою на спині.