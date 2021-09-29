Плани "слуг" на Трускавець: зустріч із Зеленським, ді-джей сет Арахамії, нагородження найкращих депутатів. РОЗКЛАД

Розклад розширеного засідання фракції "Слуга народу", яке відбудеться з 1 по 3 жовтня в Трускавці, потрапив до рук ЗМІ.

Його опублікувало видання "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед важливих подій — це двогодинна зустріч з президентом Володимиром Зеленським, яка має відбутися в суботу ввечері. А також "силовий блок", куди запрошені глави СБУ, НАБУ, НАЗК, Генпрокуратури та ДБР. Окрім цього, у розкладі є сесія під головуванням Тимофія Милованова, ексміністра економіки, почесного президента Київської школи економіки, а тепер і радника глава ОП Андрія Єрмака.

Також серед подій планується нагородження найрезультативніших депутатів за роботу.

Розслабитися депутати зможуть під ді-джей сет DJ Braun - глави фракції Давида Арахамія. Крім цього, заплановано концерт.

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1 жовтня. п’ятниця

8:15−8:30 трансфер учасників із залізничного вокзалу м. Трускавець до готелю "Ріксос" Прикарпаття

8:15−8:25 до готелю "Міротель"

8:15−8:20 до готелю "Лісова пісня"

8:30−9:00 ранній чек-ін у готелях

9:00−10:00 сніданок

10:00 13:00 вільний час

13:00−13:20 трансфер учасників із готелів "Міротель", "Лісова Пісня" до готелю "Ріксос"

13:00−14:00 обід

15:00−15:30 організаційні питання / інтродакшн / мета поїздки

15:30−17:00 виступи /презентації/ питання-відповіді

17:00−17:30 кава-пауза

17:30−19:00 презентація Тимофія Милованова. Розподіл на групи.

19:00−20:30 вечеря

20:30 вільний час

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2 жовтня, субота

Місце проведення великої фракції: готель "Ріксос"

8:00−9:30 сніданок

9:30−10:00 трансфер учасників до готелю "Ріксос"

10:00−11:30 сесія з силовиками: генпрокурор Ірина Венедіктова, глава СБУ Іван Баканов, міністр МВС Денис Монастирський, директор НАБУ Артем Ситник, глава НАЗК Олександр Новіков, В. о. Директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов.

11:30−12:00 кава-пауза

12:00−14:00 робота в групах / 7 локацій

14:00−15:00 обід

15:00−16:30 робота в групах

16:30−17:00 кава-пауза

17:00−19:00 презентації роботи груп.

19:30−20:30 вечеря

20:30−21:30 вільний час

21:30−22:30 церемонія нагородження найефективніших депутатів

22:30−23:30 гала-концерт. Діджей сет DJ Braun (Давід Арахамія)

3 жовтня, неділя

8:00−9:30 сніданок

12:00 — чек-аут з готелів, від'їзд учасників.