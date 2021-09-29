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Новини
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Плани "слуг" на Трускавець: зустріч із Зеленським, ді-джей сет Арахамії, нагородження найкращих депутатів. РОЗКЛАД

Плани

Розклад розширеного засідання фракції "Слуга народу", яке відбудеться з 1 по 3 жовтня в Трускавці, потрапив до рук ЗМІ.

Його опублікувало видання "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед важливих подій — це двогодинна зустріч з президентом Володимиром Зеленським, яка має відбутися в суботу ввечері. А також "силовий блок", куди запрошені глави СБУ, НАБУ, НАЗК, Генпрокуратури та ДБР. Окрім цього, у розкладі є сесія під головуванням Тимофія Милованова, ексміністра економіки, почесного президента Київської школи економіки, а тепер і радника глава ОП Андрія Єрмака.

Також серед подій планується нагородження найрезультативніших депутатів за роботу.

Розслабитися депутати зможуть під ді-джей сет DJ Braun - глави фракції Давида Арахамія. Крім цього, заплановано концерт.

Також читайте: Кожен депутат "Слуги народу" оплачує поїздку до Трускавця самостійно, - заступниця голови фракції Кравчук

1 жовтня. п’ятниця

8:15−8:30 трансфер учасників із залізничного вокзалу м. Трускавець до готелю "Ріксос" Прикарпаття

8:15−8:25 до готелю "Міротель"

8:15−8:20 до готелю "Лісова пісня"

8:30−9:00 ранній чек-ін у готелях

9:00−10:00 сніданок

10:00 13:00 вільний час

13:00−13:20 трансфер учасників із готелів "Міротель", "Лісова Пісня" до готелю "Ріксос"

13:00−14:00 обід

15:00−15:30 організаційні питання / інтродакшн / мета поїздки

15:30−17:00 виступи /презентації/ питання-відповіді

17:00−17:30 кава-пауза

17:30−19:00 презентація Тимофія Милованова. Розподіл на групи.

19:00−20:30 вечеря

20:30 вільний час

Також дивіться: "Слугам народу" в Трускавці вручатимуть "партійний Оскар", планується нова концепція "турборежиму", - Арахамія. ВIДЕО

2 жовтня, субота

Місце проведення великої фракції: готель "Ріксос"

8:00−9:30 сніданок

9:30−10:00 трансфер учасників до готелю "Ріксос"

10:00−11:30 сесія з силовиками: генпрокурор Ірина Венедіктова, глава СБУ Іван Баканов, міністр МВС Денис Монастирський, директор НАБУ Артем Ситник, глава НАЗК Олександр Новіков, В. о. Директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов.

11:30−12:00 кава-пауза

12:00−14:00 робота в групах / 7 локацій

14:00−15:00 обід

15:00−16:30 робота в групах

16:30−17:00 кава-пауза

17:00−19:00 презентації роботи груп.

19:30−20:30 вечеря

20:30−21:30 вільний час

21:30−22:30 церемонія нагородження найефективніших депутатів

22:30−23:30 гала-концерт. Діджей сет DJ Braun (Давід Арахамія)

3 жовтня, неділя

8:00−9:30 сніданок

12:00 — чек-аут з готелів, від'їзд учасників.

Автор: 

Трускавець (94) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+27
Да за один пункт из этого списка полгода бы истерика была у всяких скрыпиных - шабуниных - лешенок, будь это при Порохе. А сейчас ничего. Хозяева веселятся. Народ наблюдает как сделал себя вместе.
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29.09.2021 00:35
+19
Який піпець.Це ж законотворці і вони недавно з відпусток приїхали.Але населення саме цього хотіло.
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29.09.2021 00:31
+15
Что происходит в стране с этой зеленой властью???!!!
Залужний звернувся до окупантів російською: Свої землі захищатимемо із завзятістю і перемога буде за Україною.
Это видео было отовсюду удалено, со всех сайтов. Кому это видео настолько помешало - наверное Зеле смотреть в глаза путина.
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29.09.2021 01:12
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Який піпець.Це ж законотворці і вони недавно з відпусток приїхали.Але населення саме цього хотіло.
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29.09.2021 00:31 Відповісти
После этих ЗЕбанутых "законотворцив" прийдется вычищать всю Украину, они такого намутили, что на это уйдет не один год.
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29.09.2021 14:56 Відповісти
Расслабиться депутаты смогут под ди-джей сет DJ ***** - главы фракции Давида Арахамии. Кроме этого, запланирован концерт. Источник:
DJ Chlamydia.
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29.09.2021 00:33 Відповісти
й що цікаво, як швидко вони нагліють , стають все безсоромнішими й сприймають свій рейтинг, як щось непокобєлімоє!!! Прямо ейфорія якась - перед їхнім кінцем чи кінцем України?
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29.09.2021 05:34 Відповісти
Так у них эйфория на постоянной основе. Начиная от бубочки и заканчивая последним ЗЕбаньком. Это раньше, когда эти убогие до ВР были просто парикмахерами, насильниками, ворами, аналтабу, они перебивались обычной ширкой у цыган, какая там эйфория, ну вставит на 10 минут и все, зато сейчас, когда им каждый месяц заносят в конвертах по 20-50 кило баксов, им не только герыч по карману, а еще и кокс.
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29.09.2021 15:02 Відповісти
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29.09.2021 00:33 Відповісти
Да за один пункт из этого списка полгода бы истерика была у всяких скрыпиных - шабуниных - лешенок, будь это при Порохе. А сейчас ничего. Хозяева веселятся. Народ наблюдает как сделал себя вместе.
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29.09.2021 00:35 Відповісти
Какой-то откровенный сатанинский шабаш на фоне нищающего нарИда, ничего удивительного...
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29.09.2021 00:49 Відповісти
Велели Слуги с бедностью бороться - и пиплу презервативы раздают...
Скорей бы выборы - народ так тянет - попрыгать снова на граблях..(с)
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29.09.2021 00:57 Відповісти
Расслабиться депутаты смогут под ди-джей сет DJ ***** - главы фракции Давида Арахамии. Кроме этого, запланирован концерт. Источник:

Концерт фортепианный, я надеюсь?
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29.09.2021 01:01 Відповісти
От коли б якийсь бешкетник та й натер клавіші перцем...
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29.09.2021 04:09 Відповісти
Что происходит в стране с этой зеленой властью???!!!
Залужний звернувся до окупантів російською: Свої землі захищатимемо із завзятістю і перемога буде за Україною.
Это видео было отовсюду удалено, со всех сайтов. Кому это видео настолько помешало - наверное Зеле смотреть в глаза путина.
показати весь коментар
29.09.2021 01:12 Відповісти
із Залужного роблять чергового віп- брехуна.
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29.09.2021 10:07 Відповісти
Так бубочка мечтает заглянуть ***** в тузхес и вылизать его, а тут военные так и стараются перебить его мечту.
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29.09.2021 15:06 Відповісти
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29.09.2021 01:28 Відповісти
Во время войны и ковида эти полупокеры за которых проголосовал мудрый нарид устраивают пир и содомию!
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29.09.2021 02:28 Відповісти

Фігня ето всьо. От помню, Порошенко за власний рахунок отдохнуть на нєдєльку змотавсь, ото да, по живому різав курва. А щас можем собі позволить. Антікорупціонєри ж мовчать. Значіть корупції нема.
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29.09.2021 03:46 Відповісти
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29.09.2021 04:59 Відповісти
Що є Демократія в Україні за версією ЗеЄрмака.

Audi це Демократія?

Або, Демократія це Права Нога Каскодера АніЛорак?

Або, то Теплий Бубочкін Шефір є Демократія?
А Права Нога.. то вже Майбутнє?

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29.09.2021 06:18 Відповісти
На зеленому семінарі в Трускавці

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29.09.2021 06:22 Відповісти
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29.09.2021 09:08 Відповісти
Та ні, ви тільки що його пройшли.
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29.09.2021 15:09 Відповісти
не робота а суцільне свято , плюс ніякої відповідальності за свої злочини. покищо
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29.09.2021 06:24 Відповісти
до того ж забагато їдять
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29.09.2021 06:57 Відповісти
Почему-то еще на сегодняшний день большинство умственно-отсталого населения воспринимает всю эту свору конченных моральных уродов, как народных избранников. Отсюда весь этот детский лепет в сети...
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29.09.2021 07:06 Відповісти
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29.09.2021 07:08 Відповісти
Стадо баранів без права голосу зібрали для стрижки
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29.09.2021 07:59 Відповісти
Перетрудились бедолаги.Решили провести уикенд на курорте , под видом официального мероприятия. Лишний раз тому доказательство, что они просто смеются над нами, показывая свою властность и вседозволенность.
Учитывая ситуацию в стране, можно было это сделать и поскромнее...
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29.09.2021 08:03 Відповісти
Это знак такой для своих - "смотрите, можем себе позволить все что захотим".
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29.09.2021 08:30 Відповісти
Лучше бы мусор убрали в лесопосадках
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29.09.2021 08:33 Відповісти
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29.09.2021 08:39 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27327720.html Слухняні слуги

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко надіслав до партійного чату характеристику на п'ятьох однопартійців.

Про це https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6406610169379225 повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

Зі слів журналіста, поява списку може бути "сигналом, що Офіс президента збирається провести кадрові призначення і перемістити п'ятьох депутатів на інші посади. Можливо, на міністерські чи на голів облдержадміністрацій".

"Фракція "слуг" обговорює службову характеристику, яку 26 вересня виклав, а потім без пояснень вилучив Корнієнко. Багато "слуг" встигли зберегти скрин", - повідомив Бутусов.
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29.09.2021 08:46 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27327720.html Слухняні слуги
https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/17327165/17327165_original.jpg
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29.09.2021 08:47 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27327720.html Слухняні слуги

У списку прізвища. Навпроти зазначено "хто, від кого".

Сергій Кострійчук - "Наша 100% людина, у штаб привів Ілля".

Олександр Божков - "Продюсер із Кварталу".

Артем Михайлюк - "Мій колишній партнер, один із двох, кого я привів у список", "Координував "П'ять запитань" торік, 100% наша людина".

Олександр Васюк - "Теоретично буде слухняний".

Дмитро Єрмоленко - "Не знаю про людину. У мене записано, що "наша", тобто це Квартал або близько".

"Цікаво, які пріоритети вказані. Відразу зрозуміло, які якості важливі для кандидата насамперед"
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29.09.2021 08:49 Відповісти
...мой бывший партнер...
Народ давно подозревал, что это стадо ЗЕбанутых в ВР - *******, и вот прямое подтверждение.
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29.09.2021 15:13 Відповісти
За наши деньги в течении полутора часов 10:00 − 11:30 генпрокурор Ирина Венедиктова, глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Денис Монастырский, директор НАБУ Артем Сытник, глава НАПК Александр Новиков, и. о. Директора ГБР Александр Соколов
будут рассказывать анекдоты на приз "Кто пошлее"
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29.09.2021 08:53 Відповісти
Ще гірше. За гроші військових, які живуть в окопах.
Оці потвори будуть розважатись у Трускавці в 5зірковому готелі. Там ціни дорожчі ніж у Туреччиі.
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29.09.2021 10:06 Відповісти
Dj *****!? Так от про якого брауні говорила леді мандель
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29.09.2021 08:54 Відповісти
Такого беспредела и позора Украина ещё не знала !

Быдло устало и опять едут в Трускавец попить водички и порешать на этом сходняке все вопросы без свидетелей !

Может уже пора эту зебанду немножко встряхнуть ?
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29.09.2021 09:06 Відповісти
Dj ***** - кавказький ослойоп з балабаном і дудуком🤣
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29.09.2021 09:32 Відповісти
Надо всему этому ЗЕбанутому стаду вставить дудуки в тухес. Пусть бубочке дудят.
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29.09.2021 15:17 Відповісти
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1443097782194147330 23 мин



"Борцы с олигархами" Зеленский и К будут проводить партийное мероприятие (съезд\конференция\собрание\сходка\сходняк?) на территории собственности и за счет олигарха Коломойского.
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29.09.2021 09:43 Відповісти
Сходка компартії. Зліпили кульку лайна на прикладі китайських колег.
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29.09.2021 10:04 Відповісти
Зебилы в восторге за свой выбор. Так ведь, зебилы?
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29.09.2021 10:27 Відповісти
нада трускавец бамбить!
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29.09.2021 10:39 Відповісти
Вже не трансфер треба а телепортацію з депортацією в якісь є.....ня. Придумали мудрене слово трансфер замість доставки упоротих.
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29.09.2021 11:20 Відповісти
21:30 − 22:30 церемония награждения самых эффективных депутатов
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29.09.2021 12:01 Відповісти
Какое же это дерьмо а не власть!Верните су.а хунту!
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29.09.2021 12:12 Відповісти
Нарот зробив це разом!!!
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29.09.2021 12:51 Відповісти
Я ловлю по гаражу свої утеплені галоші
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29.09.2021 14:20 Відповісти
Сходняк вожаков зебилов. ЗЕвожак, помни, на сходке анал - не табу. Будь мудр, слушай капуцина и да не постигнет тебя чаша сия(или швабра, или еще чего)
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29.09.2021 14:26 Відповісти
Корабельнi сосни будуть ?
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29.09.2021 14:46 Відповісти
Бубочка лично их привез. На окружной пусто, всех привезли зебанутым.
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29.09.2021 15:20 Відповісти
СлугиЗЕлупкіна будуть боротись з олігархами в готелі ріната ахметова ))) під треки давідіка ари хама (отримав українське громадянство у вересні 2014 року)
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29.09.2021 15:25 Відповісти
пир во время чумі вот что за сходняк зе банді

Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1443146245934133251 3 ч



Слуги їдуть в Трускавці Готельний номер,для одного депутата за день,коштувати близько 20 тис.грн За словами араХімії у відпочивальників має бути дреськод Жінки на підборах і в коктейльних сукнях,чоловіки у фраках

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29.09.2021 16:17 Відповісти
Нормально так, за держкошти подвіжують🤦🤦🤦🤦
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29.09.2021 16:37 Відповісти
Йой, покемони потомилися. Бо так наробилися, що аж-аж!
Я категорично вимагаю нагородити кожного з них медальою!
Великою - з блюдце розміром.
І з закруткою на спині.
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29.09.2021 16:49 Відповісти
..награждение непричастных ? Зато свОих...
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29.09.2021 17:06 Відповісти
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29.09.2021 17:45 Відповісти
 
 