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Дві третини поляків вважають трактування історії "слабкою сферою" відносин з Україною, - опитування

Дві третини поляків вважають трактування історії

Дві третини польських респондентів назвали трактування історії "слабкою сферою" польсько-українських відносин.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження "Поляки і українці в щоденних контактах", проведеного польською компанією MASMI та української InfoSapiens, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дві третини польських респондентів назвали трактування історії слабкою сферою польсько-українських відносин, а для 83% із них відвідування України лише погіршило ситуацію", - йдеться в матеріалах опитування.

Водночас лише 10% респондентів зазначили, що історія - це те, що може виправити польсько-українські відносини, і лише небагато хто вважає, що це має бути пріоритетом у майбутньому.

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Дослідження провели паралельно в Україні та Польщі в грудні 2020 року методом онлайн-інтерв'ю (CAWI) з репрезентативними вибірками з Польщі (1051 респондент) та України (2243 респонденти).

Автор: 

історія (1071) опитування (1930) Польща (8492)


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Топ коментарі
+13
"Две трети польских респондентов назвали трактовки истории слабой сферой польско-украинских отношений, а для 83% из них посещения Украины только усугубило ситуацию",

- Судя по этой цитате поляки свою версию считают правдивой, Армию Крайову, Пилсудского считают героями, украинцев считают военными преступниками а подло завоеванную у УНР в 1919 западную часть Украины своей. Похоже у поляков в головах такой же кошмар что и у россиян. Слава Богу они с Украиной сейчас не воюют!
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29.09.2021 02:03
+8
Экономикой и безопасностью надо вместе заниматься, а не историю ковырять постоянно. Мы с поляками в одной лодке и обязаны находить общий язык, причём в прямом смысле
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29.09.2021 01:59
+8
Сталкивать народы лбами типичная москальская политика,а потом массово уничтожить свидетелей..,так было в 1939-40-х годах когда 2 урода Сралин и Гитлер начали 2 Мировую с Польши,а потом пленных поляков перестреляли в совковом ГУЛАГе Сралина....,причем расстреливали хитро....от белорусского городка Раубичи, РАБсссиянкой Катыни и до украинского Старобельська....

крысы позорные
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29.09.2021 02:29
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Экономикой и безопасностью надо вместе заниматься, а не историю ковырять постоянно. Мы с поляками в одной лодке и обязаны находить общий язык, причём в прямом смысле
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29.09.2021 01:59 Відповісти
"Две трети польских респондентов назвали трактовки истории слабой сферой польско-украинских отношений, а для 83% из них посещения Украины только усугубило ситуацию",

- Судя по этой цитате поляки свою версию считают правдивой, Армию Крайову, Пилсудского считают героями, украинцев считают военными преступниками а подло завоеванную у УНР в 1919 западную часть Украины своей. Похоже у поляков в головах такой же кошмар что и у россиян. Слава Богу они с Украиной сейчас не воюют!
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29.09.2021 02:03 Відповісти
Их не кастрировали как немцев. Гонора просто окиян.
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29.09.2021 03:49 Відповісти
Такий кошмар в голові хіба що в яких то націоналістів,а в більшості нормальні звичайні люди.Історичні теми в пресі підіймають ті хто хоче щоб наші народи ставились один до одного вороже.Що цікаво, такі є як з української сторони так і з польскої,але як показує історія, то в розбрат між нашими народами завжди вигравали інші."Розділяй та володарюй"стратегія не тільки кремля а і німців.Бо сильна і процвітаюча Україна та Польша не потрібна ні тим ні їншим.
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29.09.2021 06:07 Відповісти
Поляки - упоротые нацики. Считаю это большим минусом для них. Из-за своего гонора вечно создают сами себе проблемы.
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29.09.2021 07:26 Відповісти
Сталкивать народы лбами типичная москальская политика,а потом массово уничтожить свидетелей..,так было в 1939-40-х годах когда 2 урода Сралин и Гитлер начали 2 Мировую с Польши,а потом пленных поляков перестреляли в совковом ГУЛАГе Сралина....,причем расстреливали хитро....от белорусского городка Раубичи, РАБсссиянкой Катыни и до украинского Старобельська....

крысы позорные
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29.09.2021 02:29 Відповісти
Ляхи в большинстве своем такие же имперцы-шовинисты как и кацапы. Поэтому они никогда не признают преступлений армии крайовой против гражданских в Украине, они никогда не признают насильственной пацификации Западно-украинских земель 1921-1939, они никогда не покаяться за операцию "висла"... В польской исторической реальности, ляхи - жертвы украинской националистической "хунты", а сама Украина (Галычина, Волынь и тд) - это бунтующая колония. На этом грунте строится и основная идея, что украинцы должны согласится с тем, что они не правильно делали, когда защищались ведь пострадало много тысяч поляков. Для ляхов не канает девиз "пробачаємо і просимо пробачення", им нужно именно признание Украиной единоличную ответственность за события 30-40-х годов. А там уже совсем близки и многомиллионные репарации ляхов от Украины, как это сейчас выплачивает германия, но это уже тема другой истории
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29.09.2021 06:39 Відповісти
То хто вам лікар, якщо промені правди та здорового глузду, у переважній більшості населення, викликають відразу тільки на підставі фейків, що поширюються завдяки ворожій агентурі?
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29.09.2021 07:47 Відповісти
Наприклад про голодомор, колгосп, окупацію і роботу в Німетчині мені не Ющенко розказав, а рідна баба.
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29.09.2021 08:22 Відповісти
Це така ФСБ-шна меточка яку ти свідомо чи несвідомо поширюєш, порівнюючи НКВС з ********* активістами волонтерами та патріотами.
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29.09.2021 09:16 Відповісти
Если в учебниках истории будут давать только факт события без комментариев и интерпретации участников данного события, то это и приведёт к сближению народов сегодня. Возможно при таком подходе учебники похудеют втрое. Откуда берётся факт для учебника решают учёные мужи после исследований первоисточников.
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29.09.2021 08:24 Відповісти
Цікаво, що на рассєю вони не ображаються. Рассєя напала на Польщу у 1939 році, вбила їхнього президента Кваснєвського у 2010 році, а проблема у них з Україною. Чи Поляки дурні, чи RT дивляться з цікавістю?
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29.09.2021 16:36 Відповісти
Пшеки такі самі шовіністи як і кацапи. Україні нема на кого сподіватись , тільки на себе
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29.09.2021 18:19 Відповісти
 
 