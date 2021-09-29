Дві третини поляків вважають трактування історії "слабкою сферою" відносин з Україною, - опитування
Дві третини польських респондентів назвали трактування історії "слабкою сферою" польсько-українських відносин.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження "Поляки і українці в щоденних контактах", проведеного польською компанією MASMI та української InfoSapiens, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Дві третини польських респондентів назвали трактування історії слабкою сферою польсько-українських відносин, а для 83% із них відвідування України лише погіршило ситуацію", - йдеться в матеріалах опитування.
Водночас лише 10% респондентів зазначили, що історія - це те, що може виправити польсько-українські відносини, і лише небагато хто вважає, що це має бути пріоритетом у майбутньому.
Дослідження провели паралельно в Україні та Польщі в грудні 2020 року методом онлайн-інтерв'ю (CAWI) з репрезентативними вибірками з Польщі (1051 респондент) та України (2243 респонденти).
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- Судя по этой цитате поляки свою версию считают правдивой, Армию Крайову, Пилсудского считают героями, украинцев считают военными преступниками а подло завоеванную у УНР в 1919 западную часть Украины своей. Похоже у поляков в головах такой же кошмар что и у россиян. Слава Богу они с Украиной сейчас не воюют!
крысы позорные