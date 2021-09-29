Дві третини поляків вважають трактування історії "слабкою сферою" відносин з Україною, - опитування

Дві третини польських респондентів назвали трактування історії "слабкою сферою" польсько-українських відносин.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження "Поляки і українці в щоденних контактах", проведеного польською компанією MASMI та української InfoSapiens, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дві третини польських респондентів назвали трактування історії слабкою сферою польсько-українських відносин, а для 83% із них відвідування України лише погіршило ситуацію", - йдеться в матеріалах опитування.

Водночас лише 10% респондентів зазначили, що історія - це те, що може виправити польсько-українські відносини, і лише небагато хто вважає, що це має бути пріоритетом у майбутньому.

Також читайте: Щоб досягти рівня Польщі, Україні потрібно $200 млрд інвестицій, - Чернишов

Дослідження провели паралельно в Україні та Польщі в грудні 2020 року методом онлайн-інтерв'ю (CAWI) з репрезентативними вибірками з Польщі (1051 респондент) та України (2243 респонденти).