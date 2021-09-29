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Трамп обіцяв Путіну різко розмовляти лише на камери: "Коли вони підуть, поговоримо", - експрессекретарка

Трамп обіцяв Путіну різко розмовляти лише на камери:

Колишня прессекретарка експрезидента США Дональда Трампа Стефані Грішем стверджує, що на саміті G20 в Осаці в 2019 році господар Білого дому обіцяв господареві Кремля розмовляти різко лише перед камерами.

Про це йдеться в книзі Грішем I'll Take Your Questions Now, яка вийде 5 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

За словами Грішем, під час зустрічі президентів на саміті G20 в Осаці в 2019 році вона чула, як Трамп сказав Путіну: "Гаразд, я буду поводитися з вами трохи різкіше протягом кількох хвилин… Але це на камери, а коли вони підуть, поговоримо. Ви розумієте".

Перед журналістами Трамп пожартував, що вони з Путіним мають "позбутися" представників ЗМІ, які нібито публікують фейкові новини. Він сказав, що "у вас у Росії такої проблеми немає", на що глава Кремля відповів: "Так, так, у нас те саме".

Також читайте: Зеленський: Під час переговорів з Трампом я не відчував тиску і не хотів ставити під загрозу військову допомогу

Пізніше Трамп посміхнувся, вказав на Путіна і попросив його "не втручатися у вибори".

Автор: 

путін володимир (23787) росія (65073) США (22713) Трамп Дональд (5585)


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Топ коментарі
+23
значить, таки десь в луб'янських архівах пльоночки є...
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29.09.2021 01:46
+10
Трамп оказался плохим актером и конспиратором поэтому очень быстро слился, а вот меркельша так это высший класс, за спиной комсомольское прошлое, а в ГДР все контролировало штази, вот и многолетняя обеспокоенность , озабоченность а практически тайная поддержка пуйла!!!!!!!
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29.09.2021 05:44
+9
От же ж рудий шалунішка.
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29.09.2021 01:49
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А ларчик просто открывался...
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29.09.2021 01:44 Відповісти
значить, таки десь в луб'янських архівах пльоночки є...
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29.09.2021 01:46 Відповісти
Нех по проституткам в Москве ходить.
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29.09.2021 08:32 Відповісти
От же ж рудий шалунішка.
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29.09.2021 01:49 Відповісти
_Надо было быть слепым и глухим дебилом, чтобы не видеть: трумп сообщник путлера. Президед бабайден не лучше, он принял принципиальное решение не давать отпор фашисткой расие - грёбаный лакей людоедов!
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29.09.2021 02:02 Відповісти
Вот дерьмо то...
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29.09.2021 02:09 Відповісти
Именно такое дерьмо, а не иисусы, и рвётся всегда к власти над людьми.
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29.09.2021 02:23 Відповісти
Вообще-то Байден начал перевооружение Америки: новые ракеты, два авианосца класса "Джеральд Форд" и подводные лодки разных классов.
Истреьители - 6 поколения, способные нести ядерные ракеты плюс глубокая модернизация неубиваемых Б-52.
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29.09.2021 09:43 Відповісти
Эти произведения искусства были в планах значительно раньше чем Байден и Трамп.
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29.09.2021 09:48 Відповісти
Эти два дауна похожи, не только внешне но и по повадкам
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29.09.2021 02:33 Відповісти
наш не кращий - така сама показуха для плебеїв
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29.09.2021 03:04 Відповісти
Трамп разрешил Путлеру достроить Северный потоп еще в столице Финляндии на их тайном Рандеву....
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29.09.2021 03:04 Відповісти
Ага, тільки за свій рахунок. Європейські компанії боялися і рипнутися з договорами. Але прийшов Байден і витягнув обіцяні санкції із зАда і сталося чудо!
За Трампа сам ***** казав що, ерефії треба цей період перечикати.
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29.09.2021 10:48 Відповісти
довольную рожу мавзолейного видно хорошо?
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29.09.2021 03:07 Відповісти
Як тоді казав Жиринжопский : Трамп наш,остальное не важно.... та бахнув стаканяку шампусик рюсского мирка вонючего ,а не французского настоящего шампанского...
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29.09.2021 03:19 Відповісти
Сегодня Доктрина Байдена рулит...,а новый блок НАТО уже сформирован,вернее его штаб....США,Британия,Австралия,Индия....,кто следующий? Делаем ставки Панове....
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29.09.2021 03:25 Відповісти
😀
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29.09.2021 05:58 Відповісти
А казали що, це Трамп розвалює НАТО.
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29.09.2021 10:45 Відповісти
Дания,Швеция и Норвегия соорудили военный союз Северных стран....,что думаете против кого? правильно...против РАБссиянского рюсскава мира....
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29.09.2021 03:37 Відповісти
Потому шо как-то они в святого Байдена не очень верят, наверное. Хотя тоже пьют, но голову не теряют и в сказки не верят. Может быть, у них алкоголь качественней?
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29.09.2021 09:47 Відповісти
Подивилися на дії США в Афганістані і вирішили що, покладатися можна тільки на себе.
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29.09.2021 10:44 Відповісти
Те ж мені "дивина".
Депутати які на камеру кидаються битись один з одним потім разом вечеряють під "чарку чаю". І так же само керівники країн.
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29.09.2021 05:06 Відповісти
О боже, сказки о подчинении Трампа пуйлу до сих пор продолжают разгоняться сторонниками прогрессистской мафии Запада. Ну а что - потребность верить в то, что Трамп (при котором паРаша более или менее знала своё место, Сев. Поток 2 был законсервирован а Украине поставляли оружие) является агентом мацквы была и есть у многих.
Сегодня, когда Байден мягко говоря обосрался в политике США и перестал помогать Украине (С. Поток 2 достроен быстро, в то время когда канадский трубопровод закрыт, американский газ в Европе заменён русским и цены от 37 долларов подскочили почти до штуки - давая паРаше миллиарды на ведение войн) - потребность поддержать имидж выжившего из ума старого клоуна стала особо важной. Вот и вернулись к палёному "компромату" на Трампа. На кого ж ещё?
Люди до сих пор не понимают что абсолютно неважно как Трамп ГОВОРИЛ. Важно что он делал. А делал он много полезного (см. выше). Но похоже для интернет-зомби понять это слишком сложно.
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29.09.2021 05:17 Відповісти
https://www.newsmax.com/newsfront/trump-stephanie-grisham-melania-trump/2021/09/28/id/1038253/?fbclid=IwAR2lvFgYdhcF-1aM2FmDl-jrwrFXQOXoLoYneif_klqRioK_kTde0E2PwZ4

Тут трошки пояснення її можливих мотивів.

Ситуація у світі вкрай не проста і, на жаль, не стабільна. Не хочеться думати про таке, але з можливим погіршенням.

"Животворящий" стільки встиг зі свого боку поламати, пошкодити ... сприяє цій нестабільності, бо не знаю, хто зараз реально сприймає Штати (під його кервництвом і в його особі) як силу.

Коли побачила минулого тижня новину, як вони принизливо випрошують у москалів дозволу на використання баз в Середній Азії, щоб убезпечити себе від можливих приготувань терористичних атак в залишеному з такою ганьбою Афгані, гидко стало. Фу. Тим більше, як читала, у 2014, а потім і у 2016 було заборонено військову співпрацю Штатів і рашки.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/770261.html

Республіканці Конгресу США застерігають від посилення військової координації з Росією

"Ми глибоко стурбовані, дізнавшись з повідомлень преси, що ваша адміністрація веде переговори з Російською Федерацією про те, щоб забезпечити доступ до російських військових об'єктів у країнах Центральної Азії і потенційно вступити в ту чи іншу форму військового співробітництва з боротьби з тероризмом з росіянами", - цитує видання лист законодавців міністру оборони Ллойду Остіну і державному секретарю Ентоні Блінкену.

"Запрошення Росії до дискусій не сприятиме досягненню життєво важливих цілей США в боротьбі з тероризмом, і це не шлях до "стабільних і передбачуваних" відносин з Росією, яких, як стверджує адміністрація Байдена, вона хоче", - додали вони.

На думку законодавців, Москва "більше стурбована збором розвідданих про США і наших союзників", ніж допомогою в запобіганні терористичних загроз або конфліктів.
Дивіться, що ви, теперішня влада, виробляєте.
Я в такому шоці через той потік мексиканців, там ще й гаїтяни долучилися. Нє, вони товчуть расову теорію теорію свою, транжирять бабки (ну, точно як ще один відомий персонаж) і т.д. Як там казалося: America is back ? Воно й видно. Тільки не так, як треба.
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29.09.2021 08:20 Відповісти
ruskij , kanchaj atsasivatj Trampu , nu hvatit uzhe ......
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29.09.2021 08:36 Відповісти
Це канадійські трампісти, вони постійно відсмокчують Трампу, їм треба, щоб наш американський партнер перетворився на ворога. Тоді їх попустить.
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29.09.2021 11:33 Відповісти
"Трамп (при котором паРаша более или менее знала своё место, Сев. Поток 2 был законсервирован а Украине поставляли оружие)" (с)
"Люди до сих пор не понимают что абсолютно неважно как Трамп ГОВОРИЛ. Важно что он делал. А делал он много полезного" (с)

Насправді це все корисне робив не Трамп, а Конгрес США, який склався в результаті виборів 2018-го року, з двопартійною і двопалатною підтримкою України на протязі 2018/20років (завдяки роботі попередньої адміністрації України, і конкретно посла України в США Валерія Чалого). Це Конгрес виділяв бабло і зброю для України, вводив санкції на рабсію, і на NS2. А Трамп лише підписував... і заветувати під загрозою подолання вето він нічого не міг.
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29.09.2021 09:43 Відповісти
Так він міг не підписуватм і йому би нічого за це не було. Абсолютно нічого.
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29.09.2021 09:57 Відповісти
Ага, все це Конгрес ухвалив ще при президенті Обамі та його віце-президенті Байдені але вони поклали рішення Конгресу під сукно. І тільки Трамп реалізував рішення Конгресу про допомогу Україні летальною зброєю. А при Обамі-Байдені отримували шкарпетки і ковдри. Пам'ятаємо.
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29.09.2021 10:30 Відповісти
Трамп оказался плохим актером и конспиратором поэтому очень быстро слился, а вот меркельша так это высший класс, за спиной комсомольское прошлое, а в ГДР все контролировало штази, вот и многолетняя обеспокоенность , озабоченность а практически тайная поддержка пуйла!!!!!!!
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29.09.2021 05:44 Відповісти
Стоило раз съездить рыжему в Москву на "вечеринку золотого дождя" и он стал похожим на бледную моль
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29.09.2021 05:53 Відповісти
И у путина и у Трампа мамы одной хитрой национальности, которую они старательно скрывают, так что у них много общих вопросов - они решают свои дела.
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29.09.2021 09:55 Відповісти
Кабы эти басни исходили из штаба клиторши и давно официально опровергнуты под присягу самим автором.
Грядет судебный процесс.
А цензор в угоду тупой биомассе продолжает множить фейки.
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29.09.2021 08:26 Відповісти
Чисто в клоунському стилі.
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29.09.2021 08:52 Відповісти
демо-туфта.
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29.09.2021 09:26 Відповісти
Він вже не президент,а тут ще про нього пишуть. Ви краще дивіться на зашквари демократичного лідера. Москалі саме при демократі, набирають сили.
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29.09.2021 09:55 Відповісти
"Хто про що, а тут про Трампа" або "Нема чого хорошого сказати про байдена, будемо згадувати який поганий був Трамп".

Якась незрозуміла чувіха, сказала щось, і без жодного доказу зліпили "вбивчу новину".

Краще розкажіть про слухання у сенаті Арізони, де одним з висновків було те, що за обожнюємого вами злочинця байдена, було вкинуто стільки ДУБЛІКАТІВ бюлетнів, що перекрило його відставання від Трампа й злочинно дало "перемогу".

Слухання у сенаті.

https://www.youtube.com/watch?v=7Q_2MVuJ--w&ab_channel=PBSNewsHour
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29.09.2021 10:22 Відповісти
Ну, кому не подобаються санкції Трампа то, можуть хавать договір Байдена-Меркель.
Мене не цікавлять розповіді колишніх, говорити можна все що завгодно. Багато чиновників перебігло від Трампа до демократів. Я дивлюся на результати дій. Був Трамп, була зброя і санкції, західні компанії боялися заключати договора, падала ціна на вуглеводні. Став Байден отримали ослаблення позицій по всім фронтам і ріст цін.
Це все що мене цікавить і що я бачу.
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29.09.2021 10:22 Відповісти
Наші люди вірять в слова.А потрібно не вірити,а дивитися на дії.
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29.09.2021 11:17 Відповісти
Коли в коня прапорці на очах, він багаго бачити не здатен.
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29.09.2021 11:24 Відповісти
То, ви позіціонуєте себе, як зрячого? Кажете Байден з Меркель вчинили краще від Трампа?
Кажете що, Трамп розвалював НАТО? Ви у нас таки ахвігєнний мамин експерд.
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29.09.2021 11:34 Відповісти
Поїжте вівса - прочищає мізки та заспокоює.
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29.09.2021 12:37 Відповісти
Знленский тоже так может
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29.09.2021 11:25 Відповісти
 
 