Трамп обіцяв Путіну різко розмовляти лише на камери: "Коли вони підуть, поговоримо", - експрессекретарка

Колишня прессекретарка експрезидента США Дональда Трампа Стефані Грішем стверджує, що на саміті G20 в Осаці в 2019 році господар Білого дому обіцяв господареві Кремля розмовляти різко лише перед камерами.

Про це йдеться в книзі Грішем I'll Take Your Questions Now, яка вийде 5 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

За словами Грішем, під час зустрічі президентів на саміті G20 в Осаці в 2019 році вона чула, як Трамп сказав Путіну: "Гаразд, я буду поводитися з вами трохи різкіше протягом кількох хвилин… Але це на камери, а коли вони підуть, поговоримо. Ви розумієте".

Перед журналістами Трамп пожартував, що вони з Путіним мають "позбутися" представників ЗМІ, які нібито публікують фейкові новини. Він сказав, що "у вас у Росії такої проблеми немає", на що глава Кремля відповів: "Так, так, у нас те саме".

Пізніше Трамп посміхнувся, вказав на Путіна і попросив його "не втручатися у вибори".