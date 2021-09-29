Військовим у зоні ООС дозволили відкривати вогонь у відповідь без погодження, - Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний директивою дозволив військовим у зоні бойових дій на Донбасі відкривати вогонь у відповідь по російських бойовиках без погодження з вищим керівництвом.

Про це він заявив на зустрічі із журналістами і блогерами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Бабель".

Командирам дозволено застосовувати все доступне озброєння. Також наказом Залужний позбавив військових потреби заповнювати зайву документацію.

Крім того, Залужний повідомив, що ударні безпілотники Bayraktar "переїхали зі складів" і вже виконують бойові завдання.

""Бабелю" в Міноборони і Генштабі інформацію про зняття заборони не підтвердили і не спростували, попросивши направити запит", - зазначає видання.

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