Військовим у зоні ООС дозволили відкривати вогонь у відповідь без погодження, - Залужний
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний директивою дозволив військовим у зоні бойових дій на Донбасі відкривати вогонь у відповідь по російських бойовиках без погодження з вищим керівництвом.
Про це він заявив на зустрічі із журналістами і блогерами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Бабель".
Командирам дозволено застосовувати все доступне озброєння. Також наказом Залужний позбавив військових потреби заповнювати зайву документацію.
Крім того, Залужний повідомив, що ударні безпілотники Bayraktar "переїхали зі складів" і вже виконують бойові завдання.
""Бабелю" в Міноборони і Генштабі інформацію про зняття заборони не підтвердили і не спростували, попросивши направити запит", - зазначає видання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это сообщение СМИ не соответствует действительности. мартовская 2020 г. директива о согласовании действует.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
чтоб вам повылазило, зеленое стадо!
Украинцам разрешили защищать свою землю, свои семьи, свой народ от уничтожения окупантами.
Залужний звернувся до окупантів російською: Свої землі захищатимемо із завзятістю і перемога буде за Україною.
Это видео через несколько часов было отовсюду удалено, со всех сайтов. Кому это видео настолько помешало - наверное Зеле смотреть в глаза путина
.
Попытка зеленых мразей хоть как то обелить свое шмарклявое подкремлевское уе...ще- не менее мерзка, чем сам ваш наполеоний обосраный.
Заборона на захист рідної Батьківщини - це військова зрада, та всі повині бути притягнуті до відповідальності. Під трибунал всіх зрадників, та тих, хто віддавав накази «Нє стрєлять» лять.
_Лехко может быть - если предатели командуют обороной крепости. Врагу очень удобно это т. н. согласование.
- Владимир Александрович, по нам тут открыли огонь, можно мы откроем огонь в ответ?
Бред какой то...
Якщо це - правда, то плюс в карму земляку. На тлі цього зе-балагану.
Дуже хочу, щоб наші спокійно могли (не буду писати =мали дозвіл=) провадити все, що вважають за потрібне, діяли НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ.
Щоб уроди-орки не сміли більше безкарно стріляти у наших хлопців.
Мене тоді після кожного такого допису банили, цікаво як зараз. Перевіримо.
Від такого можна помішатися.
Але осягнути це і відійти повністю не можливо.
брехуны зеленые
все возвращается "как при порошенко".
Квартал же завжди пафосно брехав. Те саме і нині продовжують.
"Держава в особі Мінфіну запевнила Міноборони про те, що все буде виплачено", - заявив генерал.
Впевнений, що бойовий генерал ЗСУ хотів сказати геть інше, можливо наступне.
Що треба невідкладно погасити заборгованість:
коштами резервного фонду Кабміну;
шляхом тимчасового перерозподілу Кабміном коштів з інших програм бюджету Міноборони, поки "слуги" не повернуться з відпочинку й не виправлять, допущенні ними ж, помилки в плануванні;
шляхом наближення Мінфіном видатків за програмою, з урахуванням перспективи збільшення.
Що треба невідкладно:
скасувати "Трускавець", зібрати позачергове засідання ВРУ й збільшити бюджет МОУ для погашення боргів;
скликати засідання РНБО й прийняти рішення про негайне погашення боргів, увести рішення в дію Указом Президента, й Кабмін буде зобов'язаний рішення виконати, навіть не чекаючи повернення "слуг" з відпочинку. Источник:
Джерело:
если бы был - нашлись бы приказы, документы, видео, аудио записи.
только местная ботва брехала, что он был.
а теперь, как всегда скачи админу стучать.
Відмінили бебі-бокси, запровадили бебі-бокси, заборонили стріляти - дозволили стріляти і так багато чого.
Это сообщение СМИ не соответствует действительности. мартовская 2020 г. директива о согласовании действует.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
Впрочем не только на войне
TZE
"Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный директивой разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе открывать ответный огонь по российским боевикамбез согласования с высшим руководством."
Это сообщение СМИ не соответствует действительности. мартовская 2020 г. директива о согласовании действует.