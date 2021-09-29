Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 8 порушень "тиші", ворог скинув ВОГ-17 у районі Лебединського та Широкиного, - штаб
За минулу добу, 28 вересня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, порівняно з попередньою добою, не змінилася.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
У напрямку Кримського збройні формування двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Павлополя російські найманці двічі відкривали щільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Також двічі під обстріл потрапили позиції українських сил неподалік Кам’янки. Перший обстріл ворог здійснив зі станкових протитанкових гранатометів, другий - із заборонених мінометів калібру 120 мм.
Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування двох ворожих безпілотників, за допомогою яких ворог скинув ВОГ-17 у районі населених пунктів Лебединське та Широкине.
"Внаслідок бойових дій два військовослужбовці Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі, стан їхнього здоров’я - задовільний", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що протягом поточної доби, 29 вересня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
"У районі Золотого-4 окупанти вели прицільний обстріл наших позицій з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Біля населеного пункту Піски ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети", - повідомили в штабі.
"На ворожі провокації наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.
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Смерть ворогам !
Нещодавно його було знайдено вбитим в одній пітерській квартирі 😆