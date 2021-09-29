COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 200 пацієнтів, зафіксовано 9666 нових випадків зараження

В Україні зафіксовано 9666 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 29 вересня. Також за минулу добу зафіксовано 217 летальних випадків, востаннє такий високий показник добової смертності в Україні фіксувався наприкінці травня 2021 року - 25 травня 208 летальних випадків, 24 травня - 249.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 28 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 9666 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 953, медпрацівників – 204).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2855 осіб;

летальних випадків – 217;

одужало – 3281 особа.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 42 132 особи,

методом ІФА – 10 973 особи,

експрес-тестами – 39 724 особи.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 411 622 особи;

одужало – 2 251 352 особи;

летальних випадків – 56 080;

проведено ПЛР-тестувань – 12 783 263.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях", - розповіли в МОЗ.







