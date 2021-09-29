COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 200 пацієнтів, зафіксовано 9666 нових випадків зараження
В Україні зафіксовано 9666 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 29 вересня. Також за минулу добу зафіксовано 217 летальних випадків, востаннє такий високий показник добової смертності в Україні фіксувався наприкінці травня 2021 року - 25 травня 208 летальних випадків, 24 травня - 249.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 28 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 9666 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 953, медпрацівників – 204).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2855 осіб;
летальних випадків – 217;
одужало – 3281 особа.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 42 132 особи,
методом ІФА – 10 973 особи,
експрес-тестами – 39 724 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 411 622 особи;
одужало – 2 251 352 особи;
летальних випадків – 56 080;
проведено ПЛР-тестувань – 12 783 263.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях", - розповіли в МОЗ.
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Не надо включать дурня.Грипп такое же сезонное заболевание,как и корона,но из сводок грипп куда-то исчез,сплошь пугают только барановирусом.
Второе Где твой грипп летом был? А Ковид-19 уже два года никуда не исчезает. Хотя зебильнутым "какая разница" ангина или золотуха
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В столице в течение 38-й недели 2021 года зарегистрировали 14 385 больных гриппом и ОРВИ. В медицинские учреждения госпитализированы 625 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Всего заражений
233 569 801
Смертельные случаи
4 779 109
Пять миллионов умерших это политическая муть?
Такое впечатление, что водителям просто надоело работать и они хотят полного локдауна с запретом маршруток.
Дбл блд.
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о начале сегодня официальных переговоров между Украиной и Европейским союзом по установлению безвизового режима."
Это напоминание для людей с короткой памятью.
Нельзя умножать, ибо тогда статистика смертности упадет в 2,3,4 раза чем тогда пугать будут?
Вакцинированные помогают разносить?
Спорить сейчас бесполезно! Вымрут или те или другие. Время всех рассудит.
Просто у невакцинировпнньіх смерть будет мучительная, а у вакцинированньій легкая
Вдумайтесь ! Щодня помирає 100-200 людей, а ті потвори продовжують свою чорну справу - агітують проти вакцин.
Вам не потрібні ще молоді люди ? А хто працювати в державі буде ?
загальна за 2005-782 т за 2010-698т за 2014 - 632 і в цих роках не було ковіду, лише с 2014 по 2018 трохи зменьшилась і все одно вкінці 2019 вийшла на 2015, а за 2020-617т і це вже с ковідом і це все одно меньше 2014, загальна цифра не така й сумна (я розумію про близьких) але ж ми розмовляємо про статистику.