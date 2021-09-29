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Новини Коронавірус і карантин
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На початку жовтня кількість нових випадків COVID-19 в Україні перевищить 10 тисяч, - прогноз НАН

На початку жовтня кількість нових випадків COVID-19 в Україні перевищить 10 тисяч, - прогноз НАН

Вчені НАН прогнозують, що на початку жовтня кількість нових заражень COVID-19 перевищить 10 тисяч випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в прогнозі НАН.

"Середня кількість нових проявів в Україні збільшилася до 6593 осіб на день (за два тижні збільшення в 2.2 раза), середня кількість летальних випадків - 115 смертей на день у середньому за останній тиждень (за два тижні збільшення вдвічі).

Згідно з прогнозними обчисленнями (в яких закладена поточна тенденція до збільшення кількості нових випадків), середня кількість нових випадків - 8100 (SEIR_U), 8326 (Prophet) протягом тижня 29 вересня - 5 жовтня 2021 та 11 599 (SEIR_U), 10 002 (Prophet ) - протягом тижня 6-12 жовтня 2021", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В Україні різко зросла захворюваність на COVID-19 серед дітей, - НАН

Нагадаємо, в Україні хочуть дозволити щеплення для дітей від 12 років вакциною Pfizer.

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) прогноз (1383) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Хто б сумнівався.
Капітани очевидність.
З зеленою владою і її геніальними виборцями буде значно більше за прогнози
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29.09.2021 08:25
+2
В новом локдауне очень заинтересованы зе-упыри. Ведь когда закрыта страна на карантин можно безнаказанно грабить бюджет и доить население. и никто не прийдёт под оп с митингами
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29.09.2021 08:39
+2
Якщо там такі вченні як кандидати жомоямних наук, то їхнім прогнозам така ж ціна як соцопитуванням.
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29.09.2021 08:55
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Хто б сумнівався.
Капітани очевидність.
З зеленою владою і її геніальними виборцями буде значно більше за прогнози
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29.09.2021 08:25 Відповісти
Ок. Держите нас в курсе
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29.09.2021 08:26 Відповісти
Щас тебе напишут, что ты обманщик, и там пандемия невакцЫнованых, а вакцЫнованные в домике
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29.09.2021 08:38 Відповісти
В Кам"янці вчителька математики вакцинувалась коронаваксом одною з перших. На уроках була в масці, з захисним щитком і в рукавичках. Зараз лежить у важкому стані. Вчора мені дзвонили звідти.
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29.09.2021 09:00 Відповісти
98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані, - МОЗ Джерело:
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29.09.2021 08:44 Відповісти
Пистеть - не мешки ворочать (с)
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29.09.2021 10:33 Відповісти
Ну так и не п... Ну ты понял
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29.09.2021 16:51 Відповісти
Прогноз такой...сегодня с утра шел дождик и было +15 ветер южный....
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29.09.2021 08:30 Відповісти
Фишка тут вот в чем....в телефоне моего младшего сына стоит какая фигня...что показывает в % загразнение воздуха...обычно говорит 7-10 % не больше...,вчера было 28 %....
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29.09.2021 08:32 Відповісти
Т.е. вакцинированные, переболевшие ... количество заболевших даже увеличивается?
Странная ситуация.
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29.09.2021 08:34 Відповісти
Дания отказалась от сего что связано с ковидом..ни карантинов ни вакцинации....Живут же люди... не мифами с тиливизира.... кто поверит в Дании,что в какой то там РАБссии позавчера от ковида сдохло 826 человеков?
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29.09.2021 08:37 Відповісти
В новом локдауне очень заинтересованы зе-упыри. Ведь когда закрыта страна на карантин можно безнаказанно грабить бюджет и доить население. и никто не прийдёт под оп с митингами
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29.09.2021 08:39 Відповісти
Я лично не боюсь и я бы вышел на митинги, только я не вижу в этом смысла - потому что есть смєтуны
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29.09.2021 08:42 Відповісти
Так тож смєтуни-сцикуни! Як висловився один професор з Кривого Рогу - біомаса.
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29.09.2021 08:58 Відповісти
Статистика від МОЗу... Від тих шкодливих тварин, які залякуванням та примусом намагаються якомога більше розумово-відсталих та боягузів вакцинувати. А зараз ці виродки вже збираються взятися за дітей... Що й надалі будете сидіти вдома на диванах і дозволите їм чинити ці антилюдські злочини?
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29.09.2021 08:40 Відповісти
Десять тысяч? Так это мелочи жизни и места в реанимации есть для всех))))
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29.09.2021 08:47 Відповісти
Команда Президента Зеленского молодцы. И кремлю дали по сраке и экономику Украины поднимают
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29.09.2021 08:53 Відповісти
Якщо там такі вченні як кандидати жомоямних наук, то їхнім прогнозам така ж ціна як соцопитуванням.
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29.09.2021 08:55 Відповісти
По точности прогнозов с НАН может поспорить только гидрометцентр



Прогноза на 14.09.2021
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29.09.2021 08:57 Відповісти
Руслану Пысанку надо с прогнозами звать
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29.09.2021 09:00 Відповісти
 
 