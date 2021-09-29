На початку жовтня кількість нових випадків COVID-19 в Україні перевищить 10 тисяч, - прогноз НАН

Вчені НАН прогнозують, що на початку жовтня кількість нових заражень COVID-19 перевищить 10 тисяч випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в прогнозі НАН.

"Середня кількість нових проявів в Україні збільшилася до 6593 осіб на день (за два тижні збільшення в 2.2 раза), середня кількість летальних випадків - 115 смертей на день у середньому за останній тиждень (за два тижні збільшення вдвічі).

Згідно з прогнозними обчисленнями (в яких закладена поточна тенденція до збільшення кількості нових випадків), середня кількість нових випадків - 8100 (SEIR_U), 8326 (Prophet) протягом тижня 29 вересня - 5 жовтня 2021 та 11 599 (SEIR_U), 10 002 (Prophet ) - протягом тижня 6-12 жовтня 2021", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В Україні різко зросла захворюваність на COVID-19 серед дітей, - НАН

Нагадаємо, в Україні хочуть дозволити щеплення для дітей від 12 років вакциною Pfizer.