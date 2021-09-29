УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6839 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 335 12

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 233 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає четверте місце в Європі. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 233 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає четверте місце в Європі. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 29 вересня у світі зареєстрували 426 584 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7929 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 233 559 556 випадків інфікування, з них 426 584 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 778 887 осіб, з них 7929 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 233 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає четверте місце в Європі 01

Побороли хворобу і вилікувалися 210,3 млн осіб.

Також читайте: На початку жовтня кількість нових випадків COVID-19 в Україні перевищить 10 тисяч, - прогноз НАН

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 233 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає четверте місце в Європі 02

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 15-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 7-му, за летальними випадками - 13-ту і 4-ту позицію відповідно.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 233 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає четверте місце в Європі 03

Водночас у світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США, Росія і Бразилія.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Переставший болеть антиваксер:

показати весь коментар
29.09.2021 08:46
+2
показати весь коментар
29.09.2021 08:44
+1
Это часом не студент который недавно не пережил тяготы вакцЫнации?
показати весь коментар
29.09.2021 08:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
29.09.2021 08:44 Відповісти
Переставший болеть антиваксер:

показати весь коментар
29.09.2021 08:46 Відповісти
Это часом не студент который недавно не пережил тяготы вакцЫнации?
показати весь коментар
29.09.2021 08:52 Відповісти
А с чего ты решил, что упомянутый тобой студент не пережил именно "тяготы вакцинации"?
показати весь коментар
29.09.2021 08:55 Відповісти
Ок. То было просто совпадение и он отравился печенькой. Ты победил!!!
показати весь коментар
29.09.2021 08:59 Відповісти
В соседнем доме бабулька умерла, вернувшись с прогулки. Намекаешь, её дом убил?
показати весь коментар
29.09.2021 09:01 Відповісти
Если дом 16 этажка, с нерабочим лифтом, а бабуся живет на последнем этаже, то учитывая ее почетный возраст крякнуть она могла прямо на лестнице.
показати весь коментар
29.09.2021 09:05 Відповісти
Нет. Первый этаж трехэтажного коттеджа.
показати весь коментар
29.09.2021 09:09 Відповісти
Если были силы на прогулку - значит у нее был не коронавирис. Судя по всему умерла от старости. Прикинь у людей, оказывается, на старости лет накапливается куча болячек и они могут отойти в мир иной.
показати весь коментар
29.09.2021 09:14 Відповісти
И шо ты тогда втираешь про студента?
показати весь коментар
29.09.2021 09:15 Відповісти
Та то просто совпадение, не более значит
показати весь коментар
29.09.2021 09:19 Відповісти
Мастера спорта по приколам, вывели Украину на четвертое место в Европе по короновирусу две недели. Не сложно догадаться, что через 2-3 недели будем доганять парашию на втором месте. Вот это быдло обхохочется

показати весь коментар
29.09.2021 09:34 Відповісти
 
 