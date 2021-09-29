Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 233 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає четверте місце в Європі. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 29 вересня у світі зареєстрували 426 584 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7929 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 233 559 556 випадків інфікування, з них 426 584 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 778 887 осіб, з них 7929 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 210,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 15-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 7-му, за летальними випадками - 13-ту і 4-ту позицію відповідно.

Водночас у світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США, Росія і Бразилія.