За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 132 246 осіб, загалом - 6 926 719, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 565 270 осіб.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"132 246 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 28 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 75 188 людей, повністю імунізовані - 57 058 людей.
Протягом доби працювали: 897 мобільних бригад, 3063 пункти щеплення; 345 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 926 719 людей, з них отримали одну дозу – 6 926 717 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 565 270 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 491 987 щеплень", - розповіли в МОЗ.
Топ коментарі
+1 Valery Greff
показати весь коментар29.09.2021 09:07
+1 Tychus Findlay
показати весь коментар29.09.2021 09:15
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Якщо так, то звідки беруться дані про зараження вакцинованих людей?
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