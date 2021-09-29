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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 132 246 осіб, загалом - 6 926 719, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 132 246 осіб, загалом - 6 926 719, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 565 270 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"132 246 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 28 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 75 188 людей, повністю імунізовані - 57 058 людей.

Протягом доби працювали: 897 мобільних бригад, 3063 пункти щеплення; 345 центрів вакцинації.

Також читайте: COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 200 пацієнтів, зафіксовано 9666 нових випадків зараження

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 926 719 людей, з них отримали одну дозу – 6 926 717 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 565 270 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 491 987 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 132 246 осіб, загалом - 6 926 719, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 132 246 осіб, загалом - 6 926 719, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 132 246 осіб, загалом - 6 926 719, - МОЗ 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5392) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Легко покупаются, легко выпасаются.

СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов Источник:
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29.09.2021 09:07
+1
Здається вчора писали про виділення кількох мільярдів гривень на закупівлю нових партій.
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29.09.2021 09:15
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"Повністю імунізовані" - це значить на сто відсотків захищені від вірусу?
Якщо так, то звідки беруться дані про зараження вакцинованих людей?
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29.09.2021 08:55 Відповісти
А с чего такие выводы?
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29.09.2021 09:05 Відповісти
В Днепре легко покупаются справки, так что на самом деле все это лапша для лохов.
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29.09.2021 08:56 Відповісти
Легко покупаются, легко выпасаются.

СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов Источник:
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29.09.2021 09:07 Відповісти
Из тех случаев, а их десятки, которые знаю, ещё ни кого не выпасли и на вряд ли выпасут.
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29.09.2021 10:17 Відповісти
См. выше - выпасаются.
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29.09.2021 10:23 Відповісти
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29.09.2021 09:12 Відповісти
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29.09.2021 09:13 Відповісти
А меня не приглашают...Я уколов не боюсь,если надо-уколюсь..
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29.09.2021 08:59 Відповісти
Завтра заканчивается срок годности 34 000 порций Пфайзера и АстраЗенеки...
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29.09.2021 09:11 Відповісти
Здається вчора писали про виділення кількох мільярдів гривень на закупівлю нових партій.
показати весь коментар
29.09.2021 09:15 Відповісти
 
 