Ситуація з коронавірусом на Буковині загрозлива. Викликає побоювання Харківщина і Луганщина, - вчені НАН України

У трьох областях України помітно погіршилася ситуація із захворюваністю на коронавірус. Істотно ускладнилася ситуація в багатьох регіонах на півдні і сході країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прогноз вчених НАН.

Зараз загрозлива ситуація в Чернівецькій області, де кількість зайнятих ліжок зрівнялася з рівнем минулого піку.

Крім того, ситуація помітно погіршилася в Харківській і Луганській областях.

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