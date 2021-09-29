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Ситуація з коронавірусом на Буковині загрозлива. Викликає побоювання Харківщина і Луганщина, - вчені НАН України
У трьох областях України помітно погіршилася ситуація із захворюваністю на коронавірус. Істотно ускладнилася ситуація в багатьох регіонах на півдні і сході країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прогноз вчених НАН.
Зараз загрозлива ситуація в Чернівецькій області, де кількість зайнятих ліжок зрівнялася з рівнем минулого піку.
Крім того, ситуація помітно погіршилася в Харківській і Луганській областях.
Топ коментарі
+2 Vedana
показати весь коментар29.09.2021 09:04
+1 Valery Greff
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+1 Senator S #201477
показати весь коментар29.09.2021 09:04
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Я все розумію, але як би існують (вірніше, ІСНУВАЛИ) якісь стандарти журналістики ?!
Автор точно знає значення слова =загрозливий= ?
Загрозливий для чого чи для кого ? Наскільки ? Чому ?
Чому він став загрозливим ? І що треба зробити, щоб ту загрозу усунути ?
Хто винен у цьому ?
А подібна писанина - просто ні про що.
https://youtu.be/gY5hmReQL74?t=45