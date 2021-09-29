УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6839 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 197 12

Ситуація з коронавірусом на Буковині загрозлива. Викликає побоювання Харківщина і Луганщина, - вчені НАН України

Ситуація з коронавірусом на Буковині загрозлива. Викликає побоювання Харківщина і Луганщина, - вчені НАН України

У трьох областях України помітно погіршилася ситуація із захворюваністю на коронавірус. Істотно ускладнилася ситуація в багатьох регіонах на півдні і сході країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прогноз вчених НАН.

Зараз загрозлива ситуація в Чернівецькій області, де кількість зайнятих ліжок зрівнялася з рівнем минулого піку.

Крім того, ситуація помітно погіршилася в Харківській і Луганській областях.

Читайте: На початку жовтня кількість нових випадків COVID-19 в Україні перевищить 10 тисяч, - прогноз НАН

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) учені (180) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
А яка к-ть ліжок зайнята ? І яка чисельність населення ?
Я все розумію, але як би існують (вірніше, ІСНУВАЛИ) якісь стандарти журналістики ?!
Автор точно знає значення слова =загрозливий= ?
Загрозливий для чого чи для кого ? Наскільки ? Чому ?
Чому він став загрозливим ? І що треба зробити, щоб ту загрозу усунути ?
Хто винен у цьому ?

А подібна писанина - просто ні про що.
показати весь коментар
29.09.2021 09:04
+1
"Существенно осложнилась ситуация во многих регионах на юге и востоке страны.". Забавная тенденция - чем больше кацапоориентированного населения, тем "существеннее осложняется ситуация".
показати весь коментар
29.09.2021 09:00
+1
показати весь коментар
29.09.2021 09:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Существенно осложнилась ситуация во многих регионах на юге и востоке страны.". Забавная тенденция - чем больше кацапоориентированного населения, тем "существеннее осложняется ситуация".
показати весь коментар
29.09.2021 09:00 Відповісти
Ничего удивительного в том нет. Эти кацапоориентированные особи в большинстве своем часто посещают своих "горячо любимых" родственников или просто "братьев"на роSSии, и как бонус тащат оттуда новые штаммы коронавируса.
показати весь коментар
29.09.2021 09:45 Відповісти
Это не удивительно, а, скорее, примечательно.
показати весь коментар
29.09.2021 09:46 Відповісти
Самое смешное, то что говорят ( орут) что эти три области на гране, по факту уже почти в " красной зоне", но вся Украина и они в том числе только вот с 23сентября переведены в "желтую".. А где же " оранжевая" зона.. Или ее "забыли" и сразу с желтой будем переходить в красную, проще тогда это было сделать сразу с зеленой. Вопрос - почему области которые уже не соответствуют "желтой" зоне, еще не в "оранжевой"...., а ждут " красной"...
показати весь коментар
29.09.2021 09:02 Відповісти
А когда в персиковую зону? - не известно.
показати весь коментар
29.09.2021 09:13 Відповісти
Ветер восточный....
показати весь коментар
29.09.2021 09:02 Відповісти
А яка к-ть ліжок зайнята ? І яка чисельність населення ?
Я все розумію, але як би існують (вірніше, ІСНУВАЛИ) якісь стандарти журналістики ?!
Автор точно знає значення слова =загрозливий= ?
Загрозливий для чого чи для кого ? Наскільки ? Чому ?
Чому він став загрозливим ? І що треба зробити, щоб ту загрозу усунути ?
Хто винен у цьому ?

А подібна писанина - просто ні про що.
показати весь коментар
29.09.2021 09:04 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2021 09:04 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2021 09:15 Відповісти
Да хватит уже нагнетать зае-ли клоуны как будет так и будет
показати весь коментар
29.09.2021 09:42 Відповісти
Вчоные НАН Украины
https://youtu.be/gY5hmReQL74?t=45
показати весь коментар
29.09.2021 10:37 Відповісти
Загрозлива вона тільки для невакцинованих))) Бог в поміч
показати весь коментар
29.09.2021 11:35 Відповісти
 
 