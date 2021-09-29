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Новини Коронавірус і карантин
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До кінця тижня інноваційні ліки проти коронавірусу доставлять в усі області України, - МОЗ

До кінця тижня інноваційні ліки проти коронавірусу доставлять в усі області України, - МОЗ

До кінця цього тижня інноваційні препарати для лікування коронавірусу надійдуть в кожну область України. У регіони планують завести Бамланівімаб (Bamlanivimab) і Етесевімаб (Etesevimab).

Про це повідомила заступник голови МОЗ Олександр Комаріда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ці інноваційні препарати лікують коронавірус завдяки моноклональним антитілам.

"Минулого тижня ми почали розвозити в регіони ліки від COVID-19 - Бамланівімаб і Етесевімаб. Ліки вироблені в США, в Україну їх передали за сприяння Посольства України в США як гуманітарний вантаж. До кінця цього тижня вони мають доїхати в кожну область. Як ними користуватися, прописано в оновленому протоколі лікування ковіду", - зазначив Комаріда.

Перший заступник міністра додав, що Європейська комісія підписала контракт на постачання цих препаратів і рамкову угоду про спільні закупівлі з фармацевтичною компанією Eli Lilly.

Також читайте: Охочі українці можуть приєднатися до клінічних випробувань препаратів від COVID-19, - МОЗ

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карантин (18172) ліки (1318) МОЗ (5393) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Сча антиваксеры взвоют, что таблетки тоже нельзя, только мазь... или грязь...
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29.09.2021 09:13
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Сча антиваксеры взвоют, что таблетки тоже нельзя, только мазь... или грязь...
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29.09.2021 09:13 Відповісти
Главно вакцинированным таблетки не давать. И кислород.
Ониж защищены
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29.09.2021 10:29 Відповісти
Моноклональные антитела это не таблетки. Это раствор для инъекций. Тут антиваксы взвоют гораздо сильнее.
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29.09.2021 10:39 Відповісти
Зачем же так сразу раскрывать всю интригу
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29.09.2021 16:50 Відповісти
Сколько могут ехать таблетки из Киева в области? К чему весь этот бред?
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29.09.2021 09:17 Відповісти
Моноклональные антитела это не таблетки. Это раствор для инъекций.
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29.09.2021 10:37 Відповісти
Ага, у нас в отделении (г. Днепр 4 городская больница) 4 человека заболели Короной!!! ХЕР ИМ ЛЕКАРСТВА, САМИ ВСЕ КУПИЛИ, ПРОКОЛОЛИ СЛАВА БОГУ БЕСПЛАТНО!!! Кому вы там деньги, лекарства отправили непонятно!!!
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29.09.2021 10:41 Відповісти
 
 