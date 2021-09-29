До кінця тижня інноваційні ліки проти коронавірусу доставлять в усі області України, - МОЗ

До кінця цього тижня інноваційні препарати для лікування коронавірусу надійдуть в кожну область України. У регіони планують завести Бамланівімаб (Bamlanivimab) і Етесевімаб (Etesevimab).

Про це повідомила заступник голови МОЗ Олександр Комаріда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ці інноваційні препарати лікують коронавірус завдяки моноклональним антитілам.

"Минулого тижня ми почали розвозити в регіони ліки від COVID-19 - Бамланівімаб і Етесевімаб. Ліки вироблені в США, в Україну їх передали за сприяння Посольства України в США як гуманітарний вантаж. До кінця цього тижня вони мають доїхати в кожну область. Як ними користуватися, прописано в оновленому протоколі лікування ковіду", - зазначив Комаріда.

Перший заступник міністра додав, що Європейська комісія підписала контракт на постачання цих препаратів і рамкову угоду про спільні закупівлі з фармацевтичною компанією Eli Lilly.

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