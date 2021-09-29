Російські збройні формування знову зірвали моніторинг СММ ОБСЄ на кордоні з Росією

Незаконні збройні формування РФ знову обмежили свободу пересування місії ОБСЄ в пункті пропуску на кордоні з Росією в окупованій частині Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті № 227/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 28 вересня.

"Здійснюючи моніторинг у пункті пропуску на кордоні біля н. п. Вознесенівка (колиш. Червонопартизанськ, 65 км на південний схід від Луганська), команда СММ не зафіксувала пасажиро-транспортного потоку в Україну. У той же час з України виїхав 21 автомобіль (включаючи 7 з табличками "ДНР") і 22 тентовані вантажівки (включаючи 21 з табличками "ДНР"). По прибуттю патруля СММ на місце озброєний член збройних формувань сказав спостерігачам покинути цей район", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що, ведучи спостереження на залізничній станції "Червона Могила"у Вознесенівці, спостерігачі не зафіксували пасажиро-транспортного потоку на в'їзд або виїзд з України. Через приблизно 5 хвилин 2 збройні члени збройних формувань сказали патрулю Місії покинути цей район.

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Крім того, здійснюючи моніторинг у пішохідному пункті пропуску на кордоні біля н. п. Новоборовиці (непідконтрольний уряду, 79 км на південь від Луганська) протягом близько 20 хвилин спостерігачі не зафіксували руху пішоходів на вхід або вихід з України.

Нагадаємо, Росія відмовилася продовжити після 30 вересня мандат місії спостерігачів ОБСЄ в прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк".