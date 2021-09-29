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Новини Агресія Росії проти України
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Російські збройні формування знову зірвали моніторинг СММ ОБСЄ на кордоні з Росією

Російські збройні формування знову зірвали моніторинг СММ ОБСЄ на кордоні з Росією

Незаконні збройні формування РФ знову обмежили свободу пересування місії ОБСЄ в пункті пропуску на кордоні з Росією в окупованій частині Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті № 227/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 28 вересня.

"Здійснюючи моніторинг у пункті пропуску на кордоні біля н. п. Вознесенівка (колиш. Червонопартизанськ, 65 км на південний схід від Луганська), команда СММ не зафіксувала пасажиро-транспортного потоку в Україну. У той же час з України виїхав 21 автомобіль (включаючи 7 з табличками "ДНР") і 22 тентовані вантажівки (включаючи 21 з табличками "ДНР"). По прибуттю патруля СММ на місце озброєний член збройних формувань сказав спостерігачам покинути цей район", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що, ведучи спостереження на залізничній станції "Червона Могила"у Вознесенівці, спостерігачі не зафіксували пасажиро-транспортного потоку на в'їзд або виїзд з України. Через приблизно 5 хвилин 2 збройні члени збройних формувань сказали патрулю Місії покинути цей район.

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Крім того, здійснюючи моніторинг у пішохідному пункті пропуску на кордоні біля н. п. Новоборовиці (непідконтрольний уряду, 79 км на південь від Луганська) протягом близько 20 хвилин спостерігачі не зафіксували руху пішоходів на вхід або вихід з України.

Нагадаємо, Росія відмовилася продовжити після 30 вересня мандат місії спостерігачів ОБСЄ в прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк".

Автор: 

ОБСЄ (3503) звіт (413)


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Якийсь "Сопля" " нагнув" місію ОБСЄ.
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29.09.2021 09:15 Відповісти
Так за сопльою кацапський чан з гiвном стоiть! От того, та сопля й борза така!
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29.09.2021 09:22 Відповісти
А потім кацапи кричать "Докажите". Хоча не дивно, у той місії Білоруси, Казахи, Росіяни. Там тільки керівництво з Європи.
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29.09.2021 09:27 Відповісти
"Осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе около н. п. Вознесеновка (бывш. Червонопартизанск; 65 км к юго-востоку от Луганска), команда СММ не зафиксировала пассажиро-транспортного потока в Украину. В то же время из Украины выехал 21 автомобиль (включая 7 с табличками "ДНР") и 22 тентованных грузовика (включая 21 с табличками "ДНР"). По прибытию патруля СММ на место вооруженный член вооруженных формирований сказал наблюдателям покинуть этот район", - говорится в сообщении А с этого места можно поподробнее? Как это ИЗ УКРАИНЫ С ТАБЛИЧКАМИ ДНР?
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29.09.2021 09:31 Відповісти
цензор никак не определится с названием русских оккупантов...

у всех воюющих с той стороны российские паспорта, они уже голосовали за единую россию...они не жертвы обмана, они воюют, убивают в погоне за русским рублем..
они граждане россии...оккупанты
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29.09.2021 10:10 Відповісти
 
 