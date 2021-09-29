В Україні захворюваність на COVID-19 перевищена утричі, на Буковині другий день поспіль "червоний" рівень за зайнятістю ліжок з киснем, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 29 вересня, в Україні в цілому перевищений рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 225 (перевищення в 3 рази). Найвищий рівень захворюваності в Луганській області (510, перевищення в 6,8 раза), Чернівецькій області (479, перевищення в 6,4 раза) і Харківській області (343, перевищення в 4,6 раза).

Також у Донецькій області зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій - 66,3% за норми не більше 50%.

Разом з тим, в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 11,6%. Найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків в Харківській (18,1%), Сумській (17,6%) і Запорізькій (16,5%) областях.

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За даними за 28 вересня, рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 в Україні в цілому становить 37,1 осіб на 100 тис. населення. Найвищий рівень госпіталізації в Чернівецькій області - 55,2 людини на 100 тис. населення за норми не більше 60 людей на 100 тис. населення і Харківській - 54,1.

Також в Україні зайняті 44,1% лікарняних ліжок з киснем. Разом з тим, в Чернівецькій області другий день поспіль зафіксовано "червоний" рівень зайнятості лікарняних ліжок з киснем - 65,9% за норми не більше 65%.

За даними Міністерства охорони здоров'я, показники в Донецькій і Чернівецькій областях відповідають "помаранчевій" зоні карантину, в інших регіонах - "жовтій".