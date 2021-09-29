В Україні захворюваність на COVID-19 перевищена утричі, на Буковині другий день поспіль "червоний" рівень за зайнятістю ліжок з киснем, - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, станом на 29 вересня, в Україні в цілому перевищений рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 225 (перевищення в 3 рази). Найвищий рівень захворюваності в Луганській області (510, перевищення в 6,8 раза), Чернівецькій області (479, перевищення в 6,4 раза) і Харківській області (343, перевищення в 4,6 раза).
Також у Донецькій області зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій - 66,3% за норми не більше 50%.
Разом з тим, в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 11,6%. Найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків в Харківській (18,1%), Сумській (17,6%) і Запорізькій (16,5%) областях.
За даними за 28 вересня, рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 в Україні в цілому становить 37,1 осіб на 100 тис. населення. Найвищий рівень госпіталізації в Чернівецькій області - 55,2 людини на 100 тис. населення за норми не більше 60 людей на 100 тис. населення і Харківській - 54,1.
Також в Україні зайняті 44,1% лікарняних ліжок з киснем. Разом з тим, в Чернівецькій області другий день поспіль зафіксовано "червоний" рівень зайнятості лікарняних ліжок з киснем - 65,9% за норми не більше 65%.
За даними Міністерства охорони здоров'я, показники в Донецькій і Чернівецькій областях відповідають "помаранчевій" зоні карантину, в інших регіонах - "жовтій".
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Як пише https://www.dailymail.co.uk/news/article-10035347/Married-couple-Michigan-fully-vaccinated-die-COVID-one-minute-apart.html Daily Mail , 59-річний Кел Данхем та 6 -річна дружина Лінда «відійшли в кращий світ», незважаючи на те, що вжили всіх запобіжних заходів проти вірусу та зробили подвійне щеплення проти нього.
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I кв.
1008562
882197
-126365
-12.5%
II кв.
1169438
978343
-191095
-16.3%
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Один дурак сказал-
Второй поверил, сделал
Итог известен всем,
Кто не приучен думать,
Причем один и тот
Вот тот-😭.
При этом хором будут утверждать
Эксперимент прошел на пять!
Показано рожденье мифа
Спасибо всем, кто прочитал.
Однако-
Рождают мифы те кто поумней
Распространяют идиоты
Так происходит на планете всей
Хотя кого оно еёт-то?