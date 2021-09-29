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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні захворюваність на COVID-19 перевищена утричі, на Буковині другий день поспіль "червоний" рівень за зайнятістю ліжок з киснем, - МОЗ

В Україні захворюваність на COVID-19 перевищена утричі, на Буковині другий день поспіль

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 29 вересня, в Україні в цілому перевищений рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 225 (перевищення в 3 рази). Найвищий рівень захворюваності в Луганській області (510, перевищення в 6,8 раза), Чернівецькій області (479, перевищення в 6,4 раза) і Харківській області (343, перевищення в 4,6 раза).

Також у Донецькій області зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій - 66,3% за норми не більше 50%.

Разом з тим, в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 11,6%. Найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків в Харківській (18,1%), Сумській (17,6%) і Запорізькій (16,5%) областях.

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За даними за 28 вересня, рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 в Україні в цілому становить 37,1 осіб на 100 тис. населення. Найвищий рівень госпіталізації в Чернівецькій області - 55,2 людини на 100 тис. населення за норми не більше 60 людей на 100 тис. населення і Харківській - 54,1.

Також в Україні зайняті 44,1% лікарняних ліжок з киснем. Разом з тим, в Чернівецькій області другий день поспіль зафіксовано "червоний" рівень зайнятості лікарняних ліжок з киснем - 65,9% за норми не більше 65%.

За даними Міністерства охорони здоров'я, показники в Донецькій і Чернівецькій областях відповідають "помаранчевій" зоні карантину, в інших регіонах - "жовтій".

В Україні захворюваність на COVID-19 перевищена утричі, на Буковині другий день поспіль червоний рівень за зайнятістю ліжок з киснем, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Сча антиваксеры расскажут, что это "простой грипп" и "личицца нинада".
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29.09.2021 09:25
+2
Пока все люди в Украине не будут одевать как врачи на фото - мы не побидим коронавирис!!!
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29.09.2021 09:25
+2
Почему тогда страна по прежнему в "желтой" зоне. Когда она все должна быть в " оранжевой" , а частично в "красной" Или власти " стесняются успехов в чемпионстве по борьбе с ковидим" ( о котором нам неоднократно докладывали.) Боятся вводить непопулярные меры ( рейтинги просядут) или не хотят портить "картинку"на фоне пира в Трускавце, или не хотят опять вводить субсидиантам 50%надбавку на соц норму по ряду услуг в случае попадания в " красную" зону. Хотя у нас все одно , какая " зона" у нас требований не придерживаются, да и следить за исполнением их не кому.. Так что все все равно только на бумаге.. ( она как известно все стерпит)
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29.09.2021 09:26
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Пока все люди в Украине не будут одевать как врачи на фото - мы не побидим коронавирис!!!
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29.09.2021 09:25 Відповісти
пока антиваки не передохнут дурачья и лохов не убудет
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29.09.2021 09:28 Відповісти
Особисто знаю одного, який працюючи публічною людиною, агітує проти вакцинації. До того ж жорстко, розповідаючи про масонську змову у винищення і зайвих ротів. Проте сам з дружиною і двома дітьми вакцинувався. Але для цього вибрав місто за 159 кілометрів від нашого. Щоб ніхто не дізнався про його м'яко кажучи нещирість. І агітувати проти вакцинації не припинив. 😁
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29.09.2021 09:41 Відповісти
Кто хуже? не вакцинированный вакцинатор или вакцинированный антивакцинатор, вот в чем вопрос
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29.09.2021 09:53 Відповісти
Голоаювне, щоб не ідіот. Бо коли слухаєш про жврейську/масонську змову і про те, що воно голосували за Зєлєнского тому, що до того його змусили євреї/масони/Порошенко, а не відсутність мізків/критичного мислення, то спочатку думаєш, що це жарт. Але ні, людина не жартує. І тоді з'являється розпач.
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29.09.2021 10:07 Відповісти
Звичайно про чіпи і 5г вишкі то брєд, але колоти експерементальну бадягу зроблену на колінці це має бути без примусу, на свій страх і ризик. хочеш - колиш, хочеш - не колиш. І без погроз усяких звільнення з роботи і тд і тп...
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29.09.2021 10:18 Відповісти
Такий аргумент має право на існування. Це принаймні не змова проти людства. 😁 І зрештою є права людини, закріплені міжнародними конвенціями. Порушувати їх не можна. Але потрібно знаходити компроміс між вакцинованими і невакцинованими. Погодьтеся, це справедливо.
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29.09.2021 11:25 Відповісти
шо тебя не устраивает? ты ж уколотый (наверное), не бойся за нас!
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29.09.2021 09:49 Відповісти
меня не устраивает, что такие как ты заразу разносят.
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29.09.2021 11:06 Відповісти
как смачно у тебя насрано в голове, а главное - какая логика давай срочно доказывай теорему Ферма и за премией Вольфа в Израиль
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29.09.2021 12:11 Відповісти
Я лучше твои знания в географии проверю. Крым, это часть какого государства?
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29.09.2021 15:24 Відповісти
Сча антиваксеры расскажут, что это "простой грипп" и "личицца нинада".
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29.09.2021 09:25 Відповісти
Спрашиваю упоротых антивакцинаторов: На Буковине, заболевшим, медики койки с кислородом по приколу назначают? И так лихо прикалываются что этих коек уже не хватает? А так да, это "политический заговор"
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29.09.2021 09:26 Відповісти
Вам розкажуть, як мені вчора, що лікарні порожні, а лікарі п'ють чай. І ніякого коронавірусу. То все масонська змова. І так, з літаків і гвинтокрилів розпилюють якийсь порошок. І це розповідала цілком адекватна людина. 😁
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29.09.2021 09:45 Відповісти
Подружжя штату Мічиган, які були двічі вакциновані проти COVID-19, померли від вірусу з різницею лише в одну хвилину, до останнього подиху тримаючись за руки.

Як пише https://www.dailymail.co.uk/news/article-10035347/Married-couple-Michigan-fully-vaccinated-die-COVID-one-minute-apart.html Daily Mail , 59-річний Кел Данхем та 6 -річна дружина Лінда «відійшли в кращий світ», незважаючи на те, що вжили всіх запобіжних заходів проти вірусу та зробили подвійне щеплення проти нього.
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29.09.2021 10:27 Відповісти
И что? От СПИДа тоже умирают, но умные люди пользуются презервативами. Тоже нет 100% гарантии но это лучше, чем никакой. И почему ты дальше источник не цитируешь? Например, что "Обидва страждали від супутніх хвороб" и то, что "Медичні відомства США з приводу цієї смерті наголошують, що невакциновані люди в 10 разів частіше хворіють на коронавірус та в 11 разів частіше помирають"
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29.09.2021 11:04 Відповісти
Почему тогда страна по прежнему в "желтой" зоне. Когда она все должна быть в " оранжевой" , а частично в "красной" Или власти " стесняются успехов в чемпионстве по борьбе с ковидим" ( о котором нам неоднократно докладывали.) Боятся вводить непопулярные меры ( рейтинги просядут) или не хотят портить "картинку"на фоне пира в Трускавце, или не хотят опять вводить субсидиантам 50%надбавку на соц норму по ряду услуг в случае попадания в " красную" зону. Хотя у нас все одно , какая " зона" у нас требований не придерживаются, да и следить за исполнением их не кому.. Так что все все равно только на бумаге.. ( она как известно все стерпит)
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29.09.2021 09:26 Відповісти
экономика в стагнации! какие зоны?
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29.09.2021 09:57 Відповісти
та на це всі вже поклали, жовтень щє буде таксяк - концерти, трускавець, дні міст (поки тепло) і пр. А ось вже з листопада почнуть гайки крутити.
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29.09.2021 10:32 Відповісти
Про стагнацию подробнее. Что там в методичке прописано?
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29.09.2021 11:08 Відповісти
я тебе с минфина скину

валовий внутрішній продукт України в 2021 р.

I кв.
1008562
882197
-126365
-12.5%

II кв.
1169438
978343
-191095
-16.3%

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
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29.09.2021 11:46 Відповісти
Вы все на ботоферме такие "грамотные"? То что ВВП падает, это не Америка. Но ты, для начала, выучи экономическую терминологию, чтобы не выглядеть ..... В частности, что такое стагнация экономики и в чем она проявляется
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29.09.2021 12:07 Відповісти
А где делся наш мастер спорта по борьбе? Шота давно видосиков не видать. А как бы пригодились.
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29.09.2021 09:38 Відповісти
Топ комментариев- пример реакции воинствующего низкоинтеллектуального большинства на проблему, о которой не имеют ни малейшего представления.
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29.09.2021 10:17 Відповісти
Их не учили с детства думать

Один дурак сказал-
Второй поверил, сделал

Итог известен всем,
Кто не приучен думать,
Причем один и тот

Вот тот-😭.
При этом хором будут утверждать
Эксперимент прошел на пять!
Показано рожденье мифа

Спасибо всем, кто прочитал.
Однако-
Рождают мифы те кто поумней

Распространяют идиоты

Так происходит на планете всей

Хотя кого оно еёт-то?
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29.09.2021 10:33 Відповісти
Автор с Буковины? Был бы автор с Харькова, информацию наверно завернули бы "На Слобожанщине второй день подряд красный уровень".
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29.09.2021 11:30 Відповісти
Гастарбайтери повернулися додому...
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29.09.2021 11:39 Відповісти
 
 