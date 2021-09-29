Україна працює над зустріччю Зеленського і Путіна. Для президента РФ це буде складна розмова, - Кулеба

Українська сторона продовжує працювати і над можливою двосторонньою зустріччю президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Для російського лідера це буде складна розмова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомив в коментарі РБК-Україна міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, мета української сторони - це справедливий світ в Україні, припинення вбивств військових і цивільних жителів, деокупація Донбасу і Криму.

"Якщо така розмова тет-а-тет відбудеться, я переконаний, що президент Зеленський буде вести його з наступальних позицій. Для Володимира Путіна це буде складна розмова, адже президент України дуже добре знає наші "червоні лінії" і буде жорстко захищати національні інтереси України", - заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що Зеленський не чекає "доброї волі" Путіна, а нав'язує власний порядок денний переговорів.

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"Україна веде активну дипломатичну боротьбу за повернення Донбасу і Криму на українських умовах. Ми активно працюємо з партнерами над організацією нормандського саміту і в цілому створенням умов, які змусять Кремль піти на серйозні переговори з припинення агресії", - повідомив він.

За його словами, переговори Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель 22 серпня в Києві дали новий поштовх динаміці в нормандському форматі.

"Саме після них ми почали новий етап активної дипломатичної роботи з підготовки нормандського саміту і хочемо провести його ще за участю Ангели Меркель", - додав він.