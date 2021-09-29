Україна працює над зустріччю Зеленського і Путіна. Для президента РФ це буде складна розмова, - Кулеба
Українська сторона продовжує працювати і над можливою двосторонньою зустріччю президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Для російського лідера це буде складна розмова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомив в коментарі РБК-Україна міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За його словами, мета української сторони - це справедливий світ в Україні, припинення вбивств військових і цивільних жителів, деокупація Донбасу і Криму.
"Якщо така розмова тет-а-тет відбудеться, я переконаний, що президент Зеленський буде вести його з наступальних позицій. Для Володимира Путіна це буде складна розмова, адже президент України дуже добре знає наші "червоні лінії" і буде жорстко захищати національні інтереси України", - заявив Кулеба.
Міністр зазначив, що Зеленський не чекає "доброї волі" Путіна, а нав'язує власний порядок денний переговорів.
"Україна веде активну дипломатичну боротьбу за повернення Донбасу і Криму на українських умовах. Ми активно працюємо з партнерами над організацією нормандського саміту і в цілому створенням умов, які змусять Кремль піти на серйозні переговори з припинення агресії", - повідомив він.
За його словами, переговори Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель 22 серпня в Києві дали новий поштовх динаміці в нормандському форматі.
"Саме після них ми почали новий етап активної дипломатичної роботи з підготовки нормандського саміту і хочемо провести його ще за участю Ангели Меркель", - додав він.
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или сыграет ему сценку из 95 рыгатника про "дядя вова заберите меня отсюда"?
а ведь вроде бы из мида а не из кривого рога. "бытие определяет сознание". связался с зелеными и поплыл кукухой. неужели не понимает что это поезд в одну сторону?
Или может ***** будет сложно Вову Сцаныча напугать до усрачки, шоб продавить свои хотелки?
А больше ничего от этой встречи и не ждите - ЗЕ или прогнется под *****, или поедет назад обосраный.
Вольные **** каменщики.
Слугам и лакеям дают приказы и указания, а не ведут с ними беседы.
***** наверняка имеет козыри в рукаве, от которых клоун заикаться начнет.
В.В. - Нас там нет и вообще разговаривайте напрямую.
В.А. - А Крым.
В.В. - Даже не обсуждаем.
В.А. - Транзит через Украину?
В.В. - Газпром независимая компания и действует исключительно в коммерческих интересах.
В.А. - Я тогда пойду.
В.В. - Пока.
И это самый позитивный вариант. Хотя говорить конечно надо, хотя бы для того чтобы была возможность сказать, что мы пытаемся.
Помоему "усыписькова" уже говорили, что президентам говорить не о чем. И по сути он, даже как парадоксально это не казалось, ни разу не соврал произнеся столько слов сразу. пуйло не будет говорить о Крыме и донбасе до тех пор пока его не припрут к стенке, а больше и говорить не о чем. Потому этот вербальный минет от зама Ермака звучит несколько странновато. и даже смешно)
а это вообще ржака) "Если такой разговор тет-а-тет состоится, я убежден, что президент Зеленский будет вести его с наступательных позиций. Источник:
в прошлый раз наш лидер так наступал, что узрел мир в глазах бункерного и согласился на штанмайера, ну или его формулу.
я как бэ не против, что бы наш президент все решил с молью на наших условиях, но надо смотреть на вещи адекватно...
хотя может сей высер для електората сказан был, наш веселый политикум сейчас больше занят самопиаром и рейтингами чем работой
Виступ Бубочки в ООН нагадував виступ шведської школярки Грети Тунбергhttps://www.dw.com/uk/%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%94-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-24092019/av-50558815 : "Ви вкрали моє дитинство" . Про Північний потік -2 говорив президент Польщі Анджей Дуда. А Вава звинуватив багаті країни, що ковід вакцину вони спочатку дали своїм громадянам, а бідним в останню чергу. Це типово для люмпена-совка. В той час як лідери багатих країн виділяли фінансування для розробки і виробництва вакцин, керівництво бідних на кшталт преЗедента влаштовувало велике крадівництво для набивання своїх кишень. Але вакцину дай йому в першу чергу, бо він Блазень - найвеличніший пісюаніст світу.
Янелох, ***** упевнен не лох!!!
- Путин йуХло!
- Во истину йуХло!
Надо ввести это приветствие по всей Украине! После:
- Слава Україні!
- Героям слава!
- Путін йуХло!
- Во істіну йуХло!
Сначала надо вломить, а потом пусть кремль ищет встречи.