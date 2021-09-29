Україна веде переговори з МВФ про розширення і продовження програми співпраці: для нас це вкрай важливо, - заступник голови НБУ Гелетій

Українська сторона веде переговори з Міжнародним валютним фондом про розширення і продовження програми на 6-9 місяців. Про об'єднання траншів поки не йдеться.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій.

За його словами, поки важко сказати, яке рішення буде ухвалено, оскільки це ще предмет дискусій.

"Ми вважаємо за доцільне розглянути можливість продовження програми на 6-9 місяців. Розмову про об'єднання траншів поки не ведемо. Якщо буде продовжена програма, то транші будуть реалізовуватися вже в новому периметрі", - заявив Гелетій.

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Питання, як пояснив він, ще обговорюватиметься протягом роботи місії, яка розпочалася в режимі онлайн минулого тижня.

"Ми розуміємо, що для нас вкрай важливим є продовження і збереження ефективної співпраці з МВФ. Це є бенчмарком для інших міжнародних інвесторів і фінансових організацій", - додав він.