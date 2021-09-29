Україна веде переговори з МВФ про розширення і продовження програми співпраці: для нас це вкрай важливо, - заступник голови НБУ Гелетій
Українська сторона веде переговори з Міжнародним валютним фондом про розширення і продовження програми на 6-9 місяців. Про об'єднання траншів поки не йдеться.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій.
За його словами, поки важко сказати, яке рішення буде ухвалено, оскільки це ще предмет дискусій.
"Ми вважаємо за доцільне розглянути можливість продовження програми на 6-9 місяців. Розмову про об'єднання траншів поки не ведемо. Якщо буде продовжена програма, то транші будуть реалізовуватися вже в новому периметрі", - заявив Гелетій.
Питання, як пояснив він, ще обговорюватиметься протягом роботи місії, яка розпочалася в режимі онлайн минулого тижня.
"Ми розуміємо, що для нас вкрай важливим є продовження і збереження ефективної співпраці з МВФ. Це є бенчмарком для інших міжнародних інвесторів і фінансових організацій", - додав він.
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вопрос: как распределять машины? Председатель:
- Какие будут предложения? В зале - мертвая тишина. Председатель встает.
- Я предлагаю отдать одну "Волгу" моему старшему сыну - он у нас главный
инженер, машина нужна для решения производственных вопросов.. и т. д. и
т. п.
- Возражения будут? - в зале тишина.
- Вторую "Волгу"-говорит председатель, предлагаю отдать моему младшему
сыну - он у нас главный зоотехник, молодой перспективный специалист...
- Возражения? - тишина.
- Ну а третья "Волга", сами понимаете, нужна мне! Может еще какие-то
пожелания будут, комментарии?
С задних рядов тянется одна рука. Председатель:
- Только покороче, в 2-х словах если можно. Мужик встает:
- Молодец, бл...ь!!!
После ЗЕ-узурпации НБУ и Нафтогаза, войны с НАБУ и НАЗК мечтайте дальше.
Ні слова правди в інтерв'ю зелених козлів.