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Новини
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Україна веде переговори з МВФ про розширення і продовження програми співпраці: для нас це вкрай важливо, - заступник голови НБУ Гелетій

Україна веде переговори з МВФ про розширення і продовження програми співпраці: для нас це вкрай важливо, - заступник голови НБУ Гелетій

Українська сторона веде переговори з Міжнародним валютним фондом про розширення і продовження програми на 6-9 місяців. Про об'єднання траншів поки не йдеться.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій.

За його словами, поки важко сказати, яке рішення буде ухвалено, оскільки це ще предмет дискусій.

"Ми вважаємо за доцільне розглянути можливість продовження програми на 6-9 місяців. Розмову про об'єднання траншів поки не ведемо. Якщо буде продовжена програма, то транші будуть реалізовуватися вже в новому периметрі", - заявив Гелетій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови НБУ Гелетій про переговори з МВФ: Ми дискутуємо. У найближчі кілька тижнів сподіваємося вийти на текст оновленого меморандуму

Питання, як пояснив він, ще обговорюватиметься протягом роботи місії, яка розпочалася в режимі онлайн минулого тижня.

"Ми розуміємо, що для нас вкрай важливим є продовження і збереження ефективної співпраці з МВФ. Це є бенчмарком для інших міжнародних інвесторів і фінансових організацій", - додав він.

Автор: 

МВФ (3068) НБУ (10355) Гелетій Юрій (13)


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Пришли в колхоз три "Волги". Созвали собрание. На повестке дня один
вопрос: как распределять машины? Председатель:
- Какие будут предложения? В зале - мертвая тишина. Председатель встает.
- Я предлагаю отдать одну "Волгу" моему старшему сыну - он у нас главный
инженер, машина нужна для решения производственных вопросов.. и т. д. и
т. п.
- Возражения будут? - в зале тишина.
- Вторую "Волгу"-говорит председатель, предлагаю отдать моему младшему
сыну - он у нас главный зоотехник, молодой перспективный специалист...
- Возражения? - тишина.
- Ну а третья "Волга", сами понимаете, нужна мне! Может еще какие-то
пожелания будут, комментарии?
С задних рядов тянется одна рука. Председатель:
- Только покороче, в 2-х словах если можно. Мужик встает:
- Молодец, бл...ь!!!
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29.09.2021 09:44 Відповісти
Ога.
После ЗЕ-узурпации НБУ и Нафтогаза, войны с НАБУ и НАЗК мечтайте дальше.
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29.09.2021 09:49 Відповісти
У Ахметки и Фирташа с Беней займите, а лучше заберите, всеравно все наворовано. И депутаты пусть не сотнями миллионов налички и пудами золота в декларациям друг перед другом понтуются, а помогут стране в трудный час. Или патриоты только вышиванки на праздники одевать да гимн под нос гундосить.
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29.09.2021 09:52 Відповісти
Брехня брехня брехня
Ні слова правди в інтерв'ю зелених козлів.
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29.09.2021 09:58 Відповісти
а не пригласить ли вам представителей МВФ на ваш шабаш в Трускавец)))) ну чтоб они наочно увидели государственных мужей за делом - повышением квалификации ))) и там с бокалом и булкинбродом им будет понятнее - куда ж утекают миллионы и как вам необходимы - крайне важны - новые поступления...
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29.09.2021 10:02 Відповісти
Ага суддівська мафія передає привіт МВФ.
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29.09.2021 10:18 Відповісти
 
 