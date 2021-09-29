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Новини газ
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Глава МЗС Угорщини Сійярто про скандальний контракт з РФ: "Для жителів Центральної Європи російський газ - варіант №1"

Глава МЗС Угорщини Сійярто про скандальний контракт з РФ:

Уже кілька днів поспіль Україна та Угорщина обмінюються взаємними звинуваченнями через нову газову угоду Будапешта з Росією. В Угорщині зазначають, що у них не було іншого виходу, як закуповувати російський газ в обхід України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

Як пояснив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в ПАРЄ, у країн центральної Європи немає інших варіантів, крім закупівлі газу в великих обсягах з Росії.

Міністр підкреслив, що Угорщина використовує газ так, як це роблять інші країни Європи. За його словами, враховуючи регіональну інфраструктурну реальність, іншого виходу, крім як закупівля газу в великих обсягах з Росії, немає.

"Оскільки газ повинен доставлятися по трубопроводу, а у вас немає трубопроводу в іншому напрямку, то ви й не зможете його звідти купити. Тому для жителів Центральної Європи, російський газ – варіант №1. І ми підписали газовий контракт на 15 років, і ми відкидаємо будь-які спроби зазіхнути на наш суверенітет", – додав він.

Також читайте: Єврокомісія перевірить наслідки газового контракту Угорщини та РФ, - представник ЄК Макфі

Сійярто наголосив, що це суверенне право Будапешта підписувати контракти на поставку енергії "з ким ми хочемо".

"І атаки на країну тільки тому, що це гарантує, що будинки й квартири угорських громадян будуть опалюватися, а промисловість буде працювати – це неприйнятно", – підсумував Сійярто.

Дипломат зазначив, що Угорщина не буде скорочувати спроби поліпшити двосторонні відносини з Україною.

"Але такі кроки, нападки на нас в Єврокомісії через забезпечення безпеки наших енергоресурсів, – це вже занадто", – заявив він.

Нагадаємо, угода між "Газпромом" і угорським енергохолдингом буде діяти 15 років. Вона передбачає щорічні поставки 4,5 мільярда кубометрів газу: 3,5 мільярда через Сербію, а решта - через Австрію. Обсяги поставок блакитного палива можуть переглянути через 10 років. Новий договір набуде чинності вже з 1 жовтня 2021 року.

Через цю угоду Україна може втрачати щорічно мільйони доларів. Раніше Угорщина також купувала російський газ, але для його транспортування використовувала українські потужності.

Раніше Україна розкритикувала Угорщину за нову угоду з Росією. У Міністерстві закордонних справ України висловили здивування та розчарування цим рішенням Будапешту. Натомість Сійярто вважає, що Україна не може вказувати Угорщині, з ким укладати контракти. Угоду з російським "Газпромом" дипломат вважає вигідною. Сторони обмінялися викликами послів один одного в зовнішньополітичні відомства.

Автор: 

Угорщина (2272) газ (10421) Сійярто Петер (354)


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Топ коментарі
+18
если наши уроды после этого будут по прежнему слушать мадьяр на тему закарпатья - значит они полные дебилы
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29.09.2021 09:56
+18
повторяю третий раз! сиярто запомни свои слова о недопустимости вмешательство в дела соседнего государства !!! и как только посмеешь открыть клюв по поводу права Украины обучать своих граждан на государственном (украинском) языке - вспомни свои слова о суверенитете и праве Государства самому решать свои проблемы !!!
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29.09.2021 09:59
+9
Интересно, Сийярто реально идиот или у ФСБ есть видео, где он пользует животных и т.д?...
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29.09.2021 09:56
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Пусть полякам это расскажет
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29.09.2021 09:54 Відповісти
Да, это дело венгров, где покупать. Другое дело надо понимать что лишнехромосомные начали против нас энергетическую войну. И как всегда гибридную.
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29.09.2021 10:02 Відповісти
Это та самая коррупция, которая оказалась по факту не в Украине. На вопрос почему мы не в нато Венгрия дала четкий ответ.
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29.09.2021 10:24 Відповісти
если ЕС хочет сохранить свой статус то пора изменять законы ЕС и правила вот как у Венгрии купили газ у Параши в нарушение законов и правил ЕС на 15 лет Венгрия вылетает из Евросоюза со всеми последствиями...а вокруг Венгрии поставить кругом войска блока НАТО чтобы Путину не икалось... поверьте Путину в глухом тылу окруженная НАТО и Украиной Венгрия и даром не нужна Россияне провели учебно командные учения и поняли что им самим не удержать в случае войны Калининградскую область Кёнисберг..
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29.09.2021 10:29 Відповісти
А нафіга мадьярам війська? Їх захищає Україна.
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29.09.2021 11:30 Відповісти
для какой защиты скорее окружения по внешнему периметру границы чтобы венгров и цыган загнать в стойло...
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29.09.2021 12:04 Відповісти
если наши уроды после этого будут по прежнему слушать мадьяр на тему закарпатья - значит они полные дебилы
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29.09.2021 09:56 Відповісти
Вони повні дибіли. Ще і фуйлушу послухають, не лише сіярту.
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29.09.2021 09:57 Відповісти
Интересно, Сийярто реально идиот или у ФСБ есть видео, где он пользует животных и т.д?...
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29.09.2021 09:56 Відповісти
Для того, чтобы нести подобнуб пургу, нужно быть не менее, чем майором фсб. Или же в фсб должны быть материалы, где не он животных, а животные его.
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29.09.2021 11:18 Відповісти
В ЕС обьяснят Венгрии , что такое єнергобезопасность и согласованная политика в области поставок єнергоресурсов .
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29.09.2021 09:57 Відповісти
ахахах, в ЕС дали добро на СП2 вот и вся энергобезопасность ЕС. НЕ СМЕШИ
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29.09.2021 10:09 Відповісти
повторяю третий раз! сиярто запомни свои слова о недопустимости вмешательство в дела соседнего государства !!! и как только посмеешь открыть клюв по поводу права Украины обучать своих граждан на государственном (украинском) языке - вспомни свои слова о суверенитете и праве Государства самому решать свои проблемы !!!
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29.09.2021 09:59 Відповісти
ЕС само разберется с Угорщиной.Вась- вась с Московией - непозволительная роскошь..И для Украины -тоже.
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29.09.2021 09:59 Відповісти
Вся, млять, Европа вась-вась с ******. Мало того, идет целое соревнование, кто из них красивше лупанется по деснам с этим уродом. И тут ВДРУГ найдется в Европе кто-то, кто упрекнет Венгрию?
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29.09.2021 11:20 Відповісти
Все в мире взаимосвязано.А конгресс и сенат США для чего?Есть такая профессия -системный аналитик.Им подвластно все.Украина в противостоянии США и России является кувалдой в лоб московитам.
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29.09.2021 12:03 Відповісти
Ось ще і зелень підпише контракт з запаребріком і зажівьом.
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29.09.2021 10:01 Відповісти
Неужели привозной американский газ стоил бы дороже совкового рашистского газа? Или старушка Европа в силу своего консерватизма не может или не хочет соскальзывать с газовой рашистской иглы, не осознавая всех опасностей? Или наивно полагают, что Европа- не Украина?!! А ***** НЕТ РАЗНИЦЫ!!! Его амбиции не заканчиваются на границе Украины с ЕС.
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29.09.2021 10:01 Відповісти
Термінали для скрапленого американського газу побудувала тільки Польща і договори заключила. Тому вона і може сміливо говорити з Москвою і Берліном.
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29.09.2021 11:27 Відповісти
Что, сограждане, такая она Европа - разная. Не надо питать иллюзий!
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29.09.2021 10:04 Відповісти
ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ! и Эвропе пох на Украину
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29.09.2021 10:10 Відповісти
Похоже, что это взаимное чувство)
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29.09.2021 10:22 Відповісти
Як і Україні -пох на Європу ,, Україна відстоює свої інтереси , Європа ( в данону випадку - Угорщина ) свої . І це цілком природньо . Ну звісно ж що - гроші на боці Європи , але це не привід для того щоб - Україна мовчала . За cебе треба боротись , ЗАВЖДИ ,, навіть якщо супротивник в рази сильніший . .
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29.09.2021 11:30 Відповісти
Конечно, мадьяры поступили по свински, но Украине не надо так возмущаться. Все годы Незалежности, кацапы использовали газ, как инструмент давления. Поэтому давно надо было заниматься этим вопросом, искать новых поставщиков, увеличивать собственную добычу, внедрять энергосберегающие технологии и т. д. Но каждая власть занималась распилом бюджета и набиванием собственных карманов. Время было много, а сейчас уже пришел жаренный петух.
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29.09.2021 10:09 Відповісти
По-свински в основном поступает Украина. Чем таким Украина пожертвовала в пользу Венгрии, чтобы требовать жертвы от Венгров?
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29.09.2021 11:10 Відповісти
Приспешники фашистов во время 2й мировой и сегодня продажные подстилки путлера говорят языком тех кто им платит деньги !
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29.09.2021 10:12 Відповісти
Бреше Сийарто, вступаючи до наднаціональних структур, таких як ЄС, країна добровільно втрачає частину суверенітету. І це ж не перша історія, згадайте відмову приймати біженців, потім закупівлі Супутнику 5, не схваленого ЄС.
Політика подвійних стандартів...
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29.09.2021 10:15 Відповісти
Они хотят и на *** сесть и рыбку съесть.
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29.09.2021 10:28 Відповісти
як нарешті мордва об'єдналася з уграми...адіннарот
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29.09.2021 10:21 Відповісти
4,5 млрд. кубов смешная цифра по сравнению с тем сколько транзита заберет Германия. Другие европейские страны тоже наверно покупают в обход Украины. Почему Украина не вызывает посла Германии?
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29.09.2021 10:26 Відповісти
З 22-го року Україна втратить транзит 4,7 млрд. кубів польського газу. Чому не викликають польського посла?
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29.09.2021 11:56 Відповісти
Варіант №! = російські танки в Будапешті! Чи вони забули цей урок?
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29.09.2021 10:28 Відповісти
А що їм зараз? Поки Україна знову не стане московською колонією їм хвилюватися немає чого.
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29.09.2021 11:24 Відповісти
А чего венгры должны покупать товар не там где выгоднее, а там где им скажут? Прикольно. Тем более, глядя на премии топ менеджеров Нафтогаза. Я думаю, тот же Сийярто по доходам нервно курит в сторонке, по сравнению с теми же Кобалевым и Витренко
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29.09.2021 10:28 Відповісти
Оставьте венгров в покое!
***** и Меркель их загнали в угол. У них был выбор, поссориться с нами или с немцами и ******.
Нужно давить на Германию!
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29.09.2021 10:45 Відповісти
Зеленые дебилы думают что все должны им помогать бороться с Россией. Не должны! И Венгрия имеет право закупать газ по выгодной для себя цене. Как мы закупаем в России множество товаров, стыдливо забыв, что требуем от других отказаться от этого.
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29.09.2021 11:06 Відповісти
Ага, выходи на рельсы давить на паравоз Берлин-Киев...
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29.09.2021 11:07 Відповісти
А чому Україна таким же чином не відповідає на "мансьі" екс-імперії?
А, розумію...
Відсутність тестікулів у міністра МЗС та всієї зеленої шобли (кагала) та злив національних інтересів України.
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29.09.2021 11:13 Відповісти
Як ви відповісте члену ЄС та НАТО, якщо їм поставляють вже в обхід України? Паприку будете давити?
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29.09.2021 11:22 Відповісти
Читайте по буквах: З А К А Р П А Т Т Я.
Це й територія, й електоральний ресурс, й військовий плацдарм й природний ресурс й НАША ЗЕМЛЯ!

Пояснювати, чи самі розумні,- здогадаєтесь, що я маю на увазі?
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29.09.2021 11:33 Відповісти
Той самий троль «Старий кінь» ще декілька років тому верещав на Цензорі про те як «Порошенко сварить українців з сусідами» через мовний закон. Ви спілкуєтесь з ворогом.
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29.09.2021 12:34 Відповісти
Попереджений - значит озброєний.
Дякую.
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29.09.2021 17:22 Відповісти
Ну, угорці з угро-фінами то, один народ. Здавна модяри твердили що, їх історична батьківщина десь поблизу Уралу.
Звичайно що, першому зраднику і скидка на газ в рекламних цілях.
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29.09.2021 11:21 Відповісти
Українському МЗС пора відростити яйця і дати мадярам по варгам! Війною вони не підуть-засцуть. Не мішало б замутити ситуаційний регіональний анти-мадярський проект із словаками і румунами.
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29.09.2021 12:32 Відповісти
1956 год забыли. А жаль,,,
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29.09.2021 12:36 Відповісти
Якби влада Украіни думала хоч трохи наперед то європейці давно газ купували б на кордоні Украіни і Росіі. І питання транзиту не стояло б . Але можливість заробляти на трубі не пускала . От і маємо результат.Про транзит можна забути.
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29.09.2021 13:54 Відповісти
а следом - расейские танки... да, ёвбики... забыли 56 год.....
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29.09.2021 22:21 Відповісти
Если контракт который заключила Венгрия не противоречит законодательству Венгрии , России и законодательству ЕС , то о чем вопрос ? Плохая попытка шантажа Украинским правительством ибо Россия только и видит как бы пустить газ в обход Украны.
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30.09.2021 13:27 Відповісти
 
 