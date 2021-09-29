Глава МЗС Угорщини Сійярто про скандальний контракт з РФ: "Для жителів Центральної Європи російський газ - варіант №1"

Уже кілька днів поспіль Україна та Угорщина обмінюються взаємними звинуваченнями через нову газову угоду Будапешта з Росією. В Угорщині зазначають, що у них не було іншого виходу, як закуповувати російський газ в обхід України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

Як пояснив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в ПАРЄ, у країн центральної Європи немає інших варіантів, крім закупівлі газу в великих обсягах з Росії.

Міністр підкреслив, що Угорщина використовує газ так, як це роблять інші країни Європи. За його словами, враховуючи регіональну інфраструктурну реальність, іншого виходу, крім як закупівля газу в великих обсягах з Росії, немає.

"Оскільки газ повинен доставлятися по трубопроводу, а у вас немає трубопроводу в іншому напрямку, то ви й не зможете його звідти купити. Тому для жителів Центральної Європи, російський газ – варіант №1. І ми підписали газовий контракт на 15 років, і ми відкидаємо будь-які спроби зазіхнути на наш суверенітет", – додав він.

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Сійярто наголосив, що це суверенне право Будапешта підписувати контракти на поставку енергії "з ким ми хочемо".

"І атаки на країну тільки тому, що це гарантує, що будинки й квартири угорських громадян будуть опалюватися, а промисловість буде працювати – це неприйнятно", – підсумував Сійярто.

Дипломат зазначив, що Угорщина не буде скорочувати спроби поліпшити двосторонні відносини з Україною.

"Але такі кроки, нападки на нас в Єврокомісії через забезпечення безпеки наших енергоресурсів, – це вже занадто", – заявив він.

Нагадаємо, угода між "Газпромом" і угорським енергохолдингом буде діяти 15 років. Вона передбачає щорічні поставки 4,5 мільярда кубометрів газу: 3,5 мільярда через Сербію, а решта - через Австрію. Обсяги поставок блакитного палива можуть переглянути через 10 років. Новий договір набуде чинності вже з 1 жовтня 2021 року.

Через цю угоду Україна може втрачати щорічно мільйони доларів. Раніше Угорщина також купувала російський газ, але для його транспортування використовувала українські потужності.

Раніше Україна розкритикувала Угорщину за нову угоду з Росією. У Міністерстві закордонних справ України висловили здивування та розчарування цим рішенням Будапешту. Натомість Сійярто вважає, що Україна не може вказувати Угорщині, з ким укладати контракти. Угоду з російським "Газпромом" дипломат вважає вигідною. Сторони обмінялися викликами послів один одного в зовнішньополітичні відомства.