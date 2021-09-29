Галущенко представив Єврокомісії позицію Києва щодо газового контракту між Угорщиною та РФ, - представник ЄК

Міністр енергетики Герман Галущенко передав європейському комісару з питань енергетики Кадрі Сімсон позицію офіційного Києва щодо нещодавно підписаного контракту на поставки російського газу в Угорщину в обхід України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" представник Європейської комісії (ЄК), коментуючи минулу зустріч високих чиновників.

За його словами, "міністр Галущенко порушив питання про нещодавно підписаний контракт між MVM і "Газпромом" на поставку газу в Угорщину і представив позицію України".

"Комісар Сімсон вислухала думку міністра і пояснила йому роль Комісії в оцінці такого контракту відповідно до законодавства ЄС про безпеку поставок. Комісар Сімсон також підтвердила добре відому позицію Комісії про те, що в ЄС вважають Україну надійною транзитною країною", - зазначив представник ЄК.

Крім того, за його словами, в ході зустрічі єврокомісар підкреслила важливість поточних реформ, що проводяться в Україні "як на оптовому ринку електричної енергії, так і газу, підтримку Комісією синхронізації з електромережею ЄС і готовність сприяти цьому процесу шляхом прийняття дорожньої карти з конкретними кроками і контрольними показниками".

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"Єврокомісар і міністр обмінялися думками щодо шляхів сприяння переходу України на чисту енергію і про стан програм з підвищення безпеки атомних електростанцій", - додав представник ЄК.

Нагадаємо, 27 вересня угорська MVM Group і "Газпром експорт" у Будапешті підписали новий довгостроковий контракт на поставку газу в Угорщину. Новий документ розрахований на 15 років з можливістю зміни умов через 10 років. Угорщина отримуватиме по 4,5 млрд куб. м газу на рік: 3,5 млрд куб. м через Сербію (через газопровід "Турецький потік" і його сухопутні продовження) і 1 млрд куб. м - через Австрію. У МЗС України заявили, що здивовані і розчаровані через це політичне рішення.

Своєю чергою міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у зв'язку з реакцією України на підписання угоди з "Газпромом" заявив, що він вважає таку позицію серйозним порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки Угорщини.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Угорщина викликає посла України через критику угоди Будапешта з "Газпромом".