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У Росії в тюремній лікарні побили і насильно поголили бороду політв'язню Газієву, який переніс інсульт, - адвокат Гемеджі

У Росії в тюремній лікарні побили і насильно поголили бороду політв'язню Газієву, який переніс інсульт, - адвокат Гемеджі

У російському Ростові-на-Дону насильно поголили бороду кримському татарину, політв'язню Сервету Газієву.

Про це повідомила адвокат Ліля Гемеджі, пише Facebook-спільнота "Кримська солідарність", передає Цензор.НЕТ.

Гемеджі розповіла, що в Міжобласній туберкульозній лікарні № 19 в Ростові-на-Дону до 61-річного кримськотатарського політв'язня Сервета Газієва було застосовано фізичне насильство. Його стан погіршився на тлі раніше перенесеного мікроінсульту.

"В останній день перебування чоловіка в МОТБ-19, перед випискою, його повалили на підлогу, скрутили йому руки, били по спині і поголили бороду", - уточнила адвокат.

"Його стан викликає серйозне занепокоєння після перенесеного в слідчому ізоляторі мікроінсульту на тлі регулярно ненадаваної медичної допомоги, тепер у нього німіє рука після побоїв", - розповіла Гемеджі.

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Адвокат підкреслила, що два юристи намагалися потрапити до Газієва в ростовське СІЗО-5, але їм це не вдалося.

Про інсульт, після якого у Газиева стався параліч обличчя, повідомила в липні український омбудсмен Людмила Денісова. Про погіршення здоров'я Гзієва Денісова повідомляла і в 2019 році, і в травні 2021 року. Кримський татарин позбавлений волі в 2019 році. Газієв проходить у справі "другої Сімферопольської групи" Хізб ут-Тахрір.

У Росії в тюремній лікарні побили і насильно поголили бороду політвязню Газієву, який переніс інсульт, - адвокат Гемеджі 01
У Росії в тюремній лікарні побили і насильно поголили бороду політвязню Газієву, який переніс інсульт, - адвокат Гемеджі 02
У Росії в тюремній лікарні побили і насильно поголили бороду політвязню Газієву, який переніс інсульт, - адвокат Гемеджі 03

Автор: 

побиття (931) кримські татари (2004) Гемеджі Ліля (6) Газієв Сервет (1)


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кацапы - трусливые шакалы
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29.09.2021 10:40 Відповісти
хай би побрили бороду кадирову
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29.09.2021 10:42 Відповісти
Бидло кацапське вже не знає , як ще познущатися над хворою і немічною людиною!

Будьте ви прокляті , кляті москалі !!
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29.09.2021 11:13 Відповісти
ФСБ - "достойные" последыши КГБ - НКВД - ВЧК
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29.09.2021 12:07 Відповісти
кати
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29.09.2021 15:22 Відповісти
 
 