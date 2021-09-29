СБУ заявила про завершення розслідування у "справі Семенченка": у кримінальному провадженні фігурують дев'ять осіб
Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо дев'яти осіб, серед яких колишній народний депутат України Семен Семенченко.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Провадження велося одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2, ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності);
- ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
- ч. 2 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю)", - зазначили у відомстві.
"Усі фігуранти кримінального провадження мають різні ступені причетності до вказаних правопорушень і наразі ознайомлюються із матеріалами розслідування", - додали в СБУ.
"На початку 2021 року СБУ викрила і припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої "приватної військової компанії". Її діяльність була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у т.ч. проти основ національної безпеки. За даними слідства, організаторами "компанії" були колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу як "позаштатний агент НАБУ". Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснювали слідчі СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", - заявили в СБУ.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.
Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.
Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.
14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.
26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 вересня Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці. 16 вересня суд переніс розгляд апеляції на арешт Семенченка на 6 жовтня: матеріали справи не передали із Солом'янського райсуду.
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карколомная карьера
мелкий аферист - "шпион" в рядах лугандонцев - "комбат" - ранение в задницу и сдача позиций своего бата в сети - блокирун в тылу - создатель чвк - подсудимый - возможно зек.
ком проглоти - думать тебе мешает и понимать печатный текст
ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)
Если бы не эти "не предусмотренные законами Украины военизированные формирования" - добробаты, которые в 2014, когда некоторые офицеры переходили на сторону врага, в штабах и СБУ сидела российская агентура, сдавали город за городом, пока Армия вылазила из пропасти, в которую ее загнали ФСБ-шный министр обороны Украины и российская агентура, встали на защиту Украины - то где б сейчас была Украина - в ГУЛАГе Обновленного СССР?
заблокируем ж/д пути по всему Кивеу! включая метро! Пропуск строго по таксе!
почему молчит соболев (зимин)?
при чем тут порох?
ЖОДЕН з топ корупціонерів, мерів-сепаратистів, беркутів, корупованих суддів Майдану, брильянтрвих прокуроів не сів.
" В "конкурсі" до Верховного Суду перемогли: - племінник Ківалова; - син кума Ківалова і за сумісництвом члена ВККС; - адвокат Порошенка і за сумісництвом член ВРП, яка покривала суддів Майдану; - суддя РФ і за сумісництвом голова ВРП, який покривав суддів Майдану; - ще одна член ВРП, яка покривала суддів Майдану; - ще 11 мутних персонажів. Всього 16 з 31 недобросовісних суддів - у списку переможців".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3115386
https://censor.net.ua/ua/news/3115386/peremojtsyamy_konkursu_u_verhovnyyi_sud_staly_pleminnyk_kivalova_yuryst_poroshenka_i_chleny_vrp_yaki
07.05.19 Порошенко підписав указ про призначення 75 суддів Верховного Суду, серед них юрист з Roshen Малашенкова https://censor.net.ua/ua/news/3125813/***********************************************************************************************************
Недоброчесні судді очолили Верховний суд - Громадське ...
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://hromadske.ua/amp/posts/nedobrochesni-suddi-ocholyly-verkhovnyi-sud-spivkoordynatorka-hromadskoi-rady-dobrochesnosti&ved=2ahUKEwjIpbSIgKTzAhU-hf0HHS_lA7I4ChAWegQIBhAB&usg=AOvVaw3_AqlivYZpr6FGrT2qCx2v
Впізнаю риторику рошеномізкої лакузи на дотації коли аргументів 0 цілих куй десятих. Я тобі, морально кастрованій, надав конкретні факти - прізвища, призначення сивочолого петьмана. Хто призначав суддів заставенко, єсауленко, шмигельського, вишняка, попревич тощо, не твій петя ? Як за судової реформи до верховного суду України могли попасти судді Майдану, кум ківалова, син кума ківалова, судді рфії ? Де обіцяні звільнення 7 тис корупованих суддів? Хіба не судді, яких призначав твій порохохряк , кидали тисячі добровольців у тюрми, а сепарів, корупціонерів, брильянтових прокурорів, беркутів звільняли ? Назви хто сів за часів петі з ригоаналів, топ корупціонерів чи суддів хабарників, безідейна ти лупа парашенка?!!
Який же це свій ? Це такиий саме ворог як і зек чи кучма.
На жіль через бани рошенівських лакуз-адмінів дискусія втрачає свою динаміку і сенс взагалі.
Як можна стверджувати, що більше петі ніхто не зробив? Ніхто більше не зробив зла ? Так, згоден. Бо зек, кучма, зеля - то вороги відветрі, відкриті. А петя - погань що вбралася у вишиванку і під українським прапором завела країну під дурного хату, підтершись життями Небесної Сотні і загиблих у війні? Збагатившись на крові, повішавши на Україну тягар забеспечення лугандонівського анклаву( хоча відповідно до умов гаазької і женевської конвенції забезпечувати окуповані території має ОКУПАНТ !). Мінський договорняк--ошийник на шиї українців, за який ***** смикає 8 й рік! Його судова реформа по-новому відхаркуватиметься нам кров'ю ще дуже довго. Торгівля з окупантом і ордло під час війни, кришування бізнесу ригів і банків друзів ***** в Україні під час війни... Лиходіянням сивочолого юди немає ані межі, ані терміну давності.
А зелений дегенерат лише втілює в життя доробок мародера. Хіба вони не голосували РАЗОМ за ринок землі аби пограбувати безмізких гоїв остаточно ? Хіба венедиктова не закрила всі кримінальні справи по роттердам + ? Хіба СН і ЄС голосувати за нову тск по Іловайську ? Зате РАЗОМ із жопаблоком голосували за особливий статус лугандонії з амністією для бойовиків....ФАКТИ, від яких не відмахнешся. І за це їх всіх судитимуть коли прийде час справжньої української влади.
Завдячуючи петрику була стврена лнр, коли 17 червня 2014 він наказав вивести ЗСУ з абсолютно ВІЛЬНОГО лугагська. 5 липня 2014, давши наказ не чіпати колону гіркіна зі Слов'янська на Донецьк, петя став генератором створення днр. Здавши Дебальцеве (яке за умовами мінська має бути на підконтрольній Україні території), петя дозволив з'єднати лнр і днр. І ЖОДНОГО разу не згадав про це. Лише за 1 рік мінських угод бойовики збільшили свою територію більш ніж у 2, 5 рази.
Попри повідомлення сбу і зовнішньої розвідки про вторгнення раша військ на територію України від початку серпня 2014, петя свідомо проігнорував важкий стан справ на фронті, домовився про зелений коридор з *****м і спокійно провів парад з технікою, яка могла підтримати хлопців під Іловайськом
Хто більше правий демонструють факти: Україна не реформована попри обіцянки життя по-новому, 8- й рік несе тягар забезпечення лугандонівської ракової пухлини з особливим статусом, ***** смикає за мінський нашийник, населення пограбоване олігархічними кланами (які досі при владі), національного відродження не відбулося...
І безперечно було б зрозуміліше, якби ви ще дотримувалися правил уживання на письмі розділових знаків.
P.S. Возмоно , не все читатели знают, что когда Игорь Гришин взял в руки оружие против сепаров, когда он принимал бой под Карловкой - его семья в это время была ещё в ДОнецке... И чтоб семью не вычислили - он взял этот позывной Семен Семенченко. Спасая родных... А падлы ставят ему этот позывной в упрёк.. Эти поганые, не нюхавшие пороха тролляки , наверно, не знают, что у каждого бойца на передке есть позывной...
я не знаю батальона "айдвар" - это из мифов какой страны?
сказка про "стрельбу над головой" и "загнал добробаты в иловайск"
сказка про "полторы тысячи космонавтов" и "соблюдение коалиционного соглашения"
сказка про "семен отгреб"
во время иловайска гришин лежал в госпитале с раной в жопе и в соцсетях постил ситуацию в иловайске пытаясь качнуть киев под МО через своих подельников
во время михоалкомайдана там гришина небыло и никто его не паковал когда этих алкашей безтрусых разгоняли. да и ветеранов там небыло практически.
пацаны из "Донбаса"клянут семенченко за его трусость и продажность. это он взяв бабло у бени повел их в иловайск. это он предал их сдавая их позиции в твитере пытаясь получить себе политические дивиденты. это он разгонял зраду на пустом месте. пусть тебе жрет в обе дырки свою зраду. не жалко. пацанов которые имели несчастье быть под его командованием - жалко. его - нет.
СБУ в упор не видит личной армии Кивы, зигующей в Киеве под фашисткую музыку. Не видит его заказы на убийства и реальные диверсии с гранатометом, включительно!
Зато увидела то, чего нет у Семенченко!
(голодовка по методу Савченко)
Нещасна країна, в якій так ставляться до тих, хто її захищає.
Подорванные линии ЛЭП на Крым, жд сообщение, снабжающее завод Фирташа нашим титаном из Житомира - его работа.
Через пол года Барыга восстановил одну из взорванных линий и организовал поставки сырья титановой руды морским путем. . Это не мешает Джемилеву вступить в партию ЕС и приобщиться к делу Барыги. Все такие "патриоты", я смотрю. Но свой кошель ближе!
Якби не просєпарські прокурвори і просєпарські "судді", то гебнява шняга розвалилася б на перших хвилинах судового засідання.