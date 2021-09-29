СБУ заявила про завершення розслідування у "справі Семенченка": у кримінальному провадженні фігурують дев'ять осіб

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо дев'яти осіб, серед яких колишній народний депутат України Семен Семенченко.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Провадження велося одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2, ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності);

ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю)", - зазначили у відомстві.

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"Усі фігуранти кримінального провадження мають різні ступені причетності до вказаних правопорушень і наразі ознайомлюються із матеріалами розслідування", - додали в СБУ.

"На початку 2021 року СБУ викрила і припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої "приватної військової компанії". Її діяльність була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у т.ч. проти основ національної безпеки. За даними слідства, організаторами "компанії" були колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу як "позаштатний агент НАБУ". Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснювали слідчі СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", - заявили в СБУ.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

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Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 вересня Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці. 16 вересня суд переніс розгляд апеляції на арешт Семенченка на 6 жовтня: матеріали справи не передали із Солом'янського райсуду.