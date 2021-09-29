Морадміністрація має намір у 2-3 рази підняти зарплати службовцям для перетворення на організацію з нульовою корупцією, - глава відомства
Державна служба морського та річкового транспорту (Морадміністрація) планує підняти зарплати службовцям більш ніж у два-три рази за рахунок створення спецфонду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава Морадміністрації Віталій Кіндратів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Я бачу, що на сьогодні нормальна середня заробітна плата - це близько 40 тис. грн. Тобто ми маємо розуміти, що люди, які перебувають в порту, постійно контактують із бізнесом. І від їхніх рішень - прозорих або непрозорих - багато залежить. Тобто людина має бути сита, впевнена, що завтра отримає гарантовану державою заробітну плату, зможе прогодувати себе та сім'ю. Після консультацій з ринком у мене є інформація саме про такий рівень плати", - сказав він.
За його інформацією, середня заробітна плата в Морадміністрації на сьогодні становить 14 тис. грн, із розрахунку 11 тис. грн у регіонах та 18 тис. грн у центральному апараті.
"Це - знущання. Це не дає змоги ні найняти нормальних людей, ні платити пристойні гроші нормальним людям, які ще є в наших лавах", - наголошує голова відомства.
У Морадміністрації спільно з Нацагентством із запобігання корупції опрацювали корупційні ризики, які можуть бути в Морській адміністрації, і тепер планують максимально піти в регламенти і процедури, щоб мінімізувати людський чинник під час ухвалення будь-яких рішень.
"З одного боку, гідна заробітна плата, з іншого - контроль і нульова толерантність до корупції. Я думаю, що завдяки таким інструментам ми зможемо в дуже короткий період чесно і публічно заявити про те, що ми організація з нульовою корупцією", - вважає Кіндратів.
Він також зазначив, що у світі існує так званий адміністративний збір, який платять судна і який направлений на забезпечення роботи Морської адміністрації.
"У нас цей "адміністративний збір" йде безпосередньо в бюджет. І наразі ми працюємо над змінами закону, щоб зробити спецфонд на утримання Морської адміністрації, який наповнюватиметься з цього "адміністративного збору"... І коли ми створимо спецфонд, ми зможемо підняти заробітну плату, залучити хороших фахівців і знизити корупційні ризики", - наголосив голова Морадміністрації.
За його словами, в Україні сума цього збору залежить від кількості суднозаходів і варіюється в межах від 170 млн грн до 190 млн грн.
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14 000 грн. - это фальшивые и не честные деньги, поэтому я работаю не честно и беру взятки
а 40 000 грн. - это настоящие деньги, поэтому я буду работать честно и не буду брать взятки.
А привлекать к ОТВЕТСТВЕННОСТИ не пробовали?
Повышайте.
* - але тільки для зепокидьків та 73 дупоголових прихільників.
То може краще не з/п піднімати, а дурнів та покидьків розмножувати?!
Руки нужно рубить - страх включает мозги, а дорогой коньяк размягчает.
-Где ты берешь деньги?
-В тумбочке.
-А в тумбочке откуда берутся?
-Жена их туда кладет.
-А у жены от куда деньги?
-Я ей даю?
-А ты их откуда береш???
-****** Я же сказал - В ТУМБОЧКЕ!
Денег много не бывает.
Как и "нулевой коррупции" в Украине.
Переаттестация моряков, слив технических вод в портах с кораблей и т.д. - это вотчина СБУ.
Ще Макс Вебер на початку 20-го сторіччя в своїй епохальній праці доводив що, простий ріст заробітньої плати ніяк не впливає на продуктивність і чесність робітника.
Якщо виконавець отримує тільки пряники то, результат буде той самий.