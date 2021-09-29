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Морадміністрація має намір у 2-3 рази підняти зарплати службовцям для перетворення на організацію з нульовою корупцією, - глава відомства

Морадміністрація має намір у 2-3 рази підняти зарплати службовцям для перетворення на організацію з нульовою корупцією, - глава відомства

Державна служба морського та річкового транспорту (Морадміністрація) планує підняти зарплати службовцям більш ніж у два-три рази за рахунок створення спецфонду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава Морадміністрації Віталій Кіндратів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я бачу, що на сьогодні нормальна середня заробітна плата - це близько 40 тис. грн. Тобто ми маємо розуміти, що люди, які перебувають в порту, постійно контактують із бізнесом. І від їхніх рішень - прозорих або непрозорих - багато залежить. Тобто людина має бути сита, впевнена, що завтра отримає гарантовану державою заробітну плату, зможе прогодувати себе та сім'ю. Після консультацій з ринком у мене є інформація саме про такий рівень плати", - сказав він.

За його інформацією, середня заробітна плата в Морадміністрації на сьогодні становить 14 тис. грн, із розрахунку 11 тис. грн у регіонах та 18 тис. грн у центральному апараті.

"Це - знущання. Це не дає змоги ні найняти нормальних людей, ні платити пристойні гроші нормальним людям, які ще є в наших лавах", - наголошує голова відомства.

У Морадміністрації спільно з Нацагентством із запобігання корупції опрацювали корупційні ризики, які можуть бути в Морській адміністрації, і тепер планують максимально піти в регламенти і процедури, щоб мінімізувати людський чинник під час ухвалення будь-яких рішень.

"З одного боку, гідна заробітна плата, з іншого - контроль і нульова толерантність до корупції. Я думаю, що завдяки таким інструментам ми зможемо в дуже короткий період чесно і публічно заявити про те, що ми організація з нульовою корупцією", - вважає Кіндратів.

Також дивіться: Я б оголосив люстрацію для всіх силовиків у портовій галузі, їм тут категорично робити нічого, - президент Transship Group Іванов. ВIДЕО

Він також зазначив, що у світі існує так званий адміністративний збір, який платять судна і який направлений на забезпечення роботи Морської адміністрації.

"У нас цей "адміністративний збір" йде безпосередньо в бюджет. І наразі ми працюємо над змінами закону, щоб зробити спецфонд на утримання Морської адміністрації, який наповнюватиметься з цього "адміністративного збору"... І коли ми створимо спецфонд, ми зможемо підняти заробітну плату, залучити хороших фахівців і знизити корупційні ризики", - наголосив голова Морадміністрації.

За його словами, в Україні сума цього збору залежить від кількості суднозаходів і варіюється в межах від 170 млн грн до 190 млн грн.

Автор: 

корупція (4683) порт (2039) транспорт (1391) річковий транспорт (38) зарплата (2239)


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Топ коментарі
+8
Україна бореться з корупцією і хабарництвом підвищенням зарплатні,а з підвищенням зарплатні зростають і хабарі.Тож зробимо це разом.
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29.09.2021 10:37
+5
Им еще и к зарплате решили прибавить.
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29.09.2021 10:32
+4
Это не поможет. Повышение зарплаты судьям привело только к усилению их "аппетита" и новым тарифам на их "услуги"
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29.09.2021 10:47
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Им еще и к зарплате решили прибавить.
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29.09.2021 10:32 Відповісти
Морадміністрація не потрібна, її потрібно ліквідувати. Ми раніше працювали без морадміністрації і було менше корупції!
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29.09.2021 10:57 Відповісти
Это теория, практика, как сам можешь видеть, другая. Как и во всех остальных областях.
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29.09.2021 11:01 Відповісти
У нас є міністерство інфраструктури, там може бути департамент портів, навіщо нам окрема корупційна структура - морадміністрація? АМПУ створювали під конкретного начальника Одеського порту Павлюка, який хотів керувати всіма портами і готовий був за цю посаду платити мільйони доларів. АПМУ чи морадміністрація це абсолютно зайва структура яка нічим не займається крім корупції! Те саме можна сказати про Судову адміністрацію! Від ліквідації цих адміністрацій ми тільки виграємо, нічого не зміниться в роботі, але скоротяться витрати і зменшиться корупція!
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29.09.2021 11:37 Відповісти
Україна бореться з корупцією і хабарництвом підвищенням зарплатні,а з підвищенням зарплатні зростають і хабарі.Тож зробимо це разом.
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29.09.2021 10:37 Відповісти
чим тільки не виправдають тривіальне бажання отримувати більше)))
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29.09.2021 10:38 Відповісти
ну звідки такі дурні ідеї???? до чого тут корупція? цей нарід капітально з'їхав з глузду
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29.09.2021 10:37 Відповісти
"Железная" логика:
14 000 грн. - это фальшивые и не честные деньги, поэтому я работаю не честно и беру взятки
а 40 000 грн. - это настоящие деньги, поэтому я буду работать честно и не буду брать взятки.
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29.09.2021 10:39 Відповісти
Там, я думаю, серийные взяткодатели и башку оторвать смогут, если не возьмет(раньше брал, а теперь носом крутит?). Менять их всех надо, как дискредитировавших себя.
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29.09.2021 11:03 Відповісти
Превосходно! В дополнение к поборам с моряков добавить и зарплаты. А есть еще АМПУ, им тоже нужно добавить из судовых сборов, хотя в действительности, всю эту камарилью лучше "умножить на ноль", и морад и ампу. Вот поверьте, если бы их не было вообще, хуже не стало бы ни на йоту.
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29.09.2021 10:39 Відповісти
Правильно.Сделайте всем служащим зарплаты как у Серлеща на УЗ.И это...Не надо никакого спецфонда.Просто попросите власть ввести еще один налог типа "военного сбора" для повышения зарплат ваших служащих.
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29.09.2021 10:42 Відповісти
Рост з/п ведет только к росту размеров взяток.
А привлекать к ОТВЕТСТВЕННОСТИ не пробовали?
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29.09.2021 10:44 Відповісти
Так какие проблемы, если хотят быть сытыми и прокормить семью? Пусть идут работать в плавсостав, там и заработают эти 40000 гривен и даже больше. Не , они хотят с 0900 до 1700 работать втеплом офисе, отдыхать в субботу - воскресенье и получать , как моряки.
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29.09.2021 10:47 Відповісти
Это не поможет. Повышение зарплаты судьям привело только к усилению их "аппетита" и новым тарифам на их "услуги"
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29.09.2021 10:47 Відповісти
Вот молодцы, мы говорит создадим спецфонд чтоб поднять себе зарплаты.
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29.09.2021 10:48 Відповісти
А деньги для спецфонда возьмут у шкапчике.
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29.09.2021 10:50 Відповісти
Это - грабли.
Повышайте.
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29.09.2021 10:49 Відповісти
Судді мають дуже високу зарплату (відносно середньої в країні) і це дозволило остаточно знищити корупцію та побудувати діджитальну правову державу*!
* - але тільки для зепокидьків та 73 дупоголових прихільників.
То може краще не з/п піднімати, а дурнів та покидьків розмножувати?!
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29.09.2021 10:52 Відповісти
Для этого сначала нужно сократить персонал в 2-3 раза. Или тупой избиратель и его заложники на 5 (!) лет привычно расплатятся налогами...
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29.09.2021 10:59 Відповісти
Да хоть в тридцать раз повышайте - нет таких денег, которых было бы достточно. Всегда будет хотеться большую яхту купить...
Руки нужно рубить - страх включает мозги, а дорогой коньяк размягчает.
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29.09.2021 10:59 Відповісти
а чем она занимается?
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29.09.2021 11:01 Відповісти
(с)
-Где ты берешь деньги?
-В тумбочке.
-А в тумбочке откуда берутся?
-Жена их туда кладет.
-А у жены от куда деньги?
-Я ей даю?
-А ты их откуда береш???
-****** Я же сказал - В ТУМБОЧКЕ!
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29.09.2021 11:02 Відповісти
Суддям вже підвищували. І що? Як брали такі беруть, тільки з урахуванням рівня інфляції.
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29.09.2021 11:03 Відповісти
Судьям зарплаты уже поднимали и не раз. Сильно помогло? В Укрзализнице у топ менеджмента фантастические зарплаты - толку нет.
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29.09.2021 11:04 Відповісти
Ха!
Денег много не бывает.
Как и "нулевой коррупции" в Украине.
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29.09.2021 11:09 Відповісти
Не выйдет. Заставят.
Переаттестация моряков, слив технических вод в портах с кораблей и т.д. - это вотчина СБУ.
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29.09.2021 11:09 Відповісти
Правильно . Чем они хуже укрзализныци , укрпочты , нафтогаза ? Руководству поднять до миллионов , а осталтным сотню накинуть . А нужно поднимать не "зарплаты " ( зарплата - это оплата за работу , в данном случае это вообще не уместно ) ,а максимальные сроки увеличить , как в Америке , и высшую меру наказанияя .
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29.09.2021 11:13 Відповісти
З депутатами та міністрами ми це вже проходили, як були злодіями так і залишилися.
Ще Макс Вебер на початку 20-го сторіччя в своїй епохальній праці доводив що, простий ріст заробітньої плати ніяк не впливає на продуктивність і чесність робітника.
Якщо виконавець отримує тільки пряники то, результат буде той самий.
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29.09.2021 11:42 Відповісти
Судьям подняли и шо? Судят по закону и совести?
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29.09.2021 12:02 Відповісти
Надо в 10 раз как судьи. Судьи у нас самые неподкупные.
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29.09.2021 12:07 Відповісти
Это суть морадминистрации - теперь она "общак" создает.
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29.09.2021 12:24 Відповісти
Морадминистрация за последние 20 ле настолько проворовалсь, что им как и судьям надо поднимать зарплату. Только не в 2 раза. А раз в 10. Это предложение найдёт отклик среди воров в ВР Украины.
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29.09.2021 12:30 Відповісти
Маленька зарплата, маленькі хабарі. Велика зарплата, великі хабарі. Краще зробити підрозділ "мисливців за головами" за добрій відсоток і дуже болючим для хабарника покаранням.
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29.09.2021 14:40 Відповісти
 
 