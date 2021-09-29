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У 37% перехворілих на COVID-19 людей симптоми захворювання можуть проявлятися ще пів року, - дослідження
Кожна третя людина, яка перехворіла на коронавірус, відчуває хоча б один симптом тривалого COVID. Симптоми можуть проявлятися протягом трьох-шести місяців після хвороби.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Guardian.
Вчені з Оксфордського університету, Національного інституту медичних досліджень (NIHR) та Оксфордського центру біомедичних досліджень здоров'я (BRC) провели дослідження. Вони залучили понад 270 тисяч осіб, які перехворіли коронавірусом в США.
Результати дослідження показали, що у 37% пацієнтів був хоча б один тривалий симптом Covid, діагностований через три-шість місяців після зараження.
Найбільш частими симптомами були:
- проблеми з диханням,
- абдомінальні симптоми,
- утома,
- біль,
- занепокоєння,
- депресія.
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ЭТО НОРМА!!!!!!!
https://www.rbc.ru/society/23/04/2020/5*********************** Большинство пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких в Нью-Йорке, умерли, говорится в исследовании американских ученых. Они проанализировали истории болезни 5,7 тыс. человек, попавших в городские больницы с диагнозом COVID-19 с 1 марта по 4 апреля. Материалами для работы стали сведения о 2634 пациентах, которые были выписаны или скончались. Из них 320 человек, или 12,2% от общего числа, были подключены к аппаратам ИВЛ. Смертность в этой группе составила 88,1%, то есть большинство находившихся на искусственной вентиляции легких умерли. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/23/04/2020/5***********************