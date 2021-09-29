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Новини Коронавірус і карантин
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У 37% перехворілих на COVID-19 людей симптоми захворювання можуть проявлятися ще пів року, - дослідження

У 37% перехворілих на COVID-19 людей симптоми захворювання можуть проявлятися ще пів року, - дослідження

Кожна третя людина, яка перехворіла на коронавірус, відчуває хоча б один симптом тривалого COVID. Симптоми можуть проявлятися протягом трьох-шести місяців після хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Guardian.

Вчені з Оксфордського університету, Національного інституту медичних досліджень (NIHR) та Оксфордського центру біомедичних досліджень здоров'я (BRC) провели дослідження. Вони залучили понад 270 тисяч осіб, які перехворіли коронавірусом в США.

Результати дослідження показали, що у 37% пацієнтів був хоча б один тривалий симптом Covid, діагностований через три-шість місяців після зараження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні захворюваність на COVID-19 перевищена утричі, на Буковині другий день поспіль "червоний" рівень за зайнятістю ліжок з киснем, - МОЗ

Найбільш частими симптомами були:

  • проблеми з диханням,
  • абдомінальні симптоми,
  • утома,
  • біль,
  • занепокоєння,
  • депресія.

Автор: 

дослідження (606) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Если у тебя презедент клован-писькограй, а ты более менее нормальный человек и не зебил, то в такой ситуации такие симбтомы как:

- беспокойство,

- депрессия.

ЭТО НОРМА!!!!!!!
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29.09.2021 10:40
+2
Да, по полгода проблем с дыханием или абдоминальных болей это ж практически у всех. (сарказм)
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29.09.2021 11:16
+1
Такие симптомы и без какого либо заболевания могут у человека проявляться. Особенно беспокойство, депрессия, усталость.
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29.09.2021 11:02
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Ойойой, кокой ужоз
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29.09.2021 10:40 Відповісти
Если у тебя презедент клован-писькограй, а ты более менее нормальный человек и не зебил, то в такой ситуации такие симбтомы как:

- беспокойство,

- депрессия.

ЭТО НОРМА!!!!!!!
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29.09.2021 10:40 Відповісти
У тебе президент путін-х**ло.
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29.09.2021 10:52 Відповісти
тебе виднее)
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29.09.2021 10:54 Відповісти
деякі переносять дуже легко, а деякі вмирають. І це не абстрактні люди, а ті яких я знав особисто...
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29.09.2021 10:49 Відповісти
Со многими потеря здоровья останется до конца жизни.
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29.09.2021 10:49 Відповісти
Ну, это у них ненадолго.
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29.09.2021 11:10 Відповісти
Ворог, я тебе насрізь бачу.
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29.09.2021 10:54 Відповісти
В Ухані добре попрацювали.
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29.09.2021 10:58 Відповісти
Такие симптомы и без какого либо заболевания могут у человека проявляться. Особенно беспокойство, депрессия, усталость.
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29.09.2021 11:02 Відповісти
Да, по полгода проблем с дыханием или абдоминальных болей это ж практически у всех. (сарказм)
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29.09.2021 11:16 Відповісти
А не уточните - это случаем у людей не после ИВЛ наблюдается с дыханием такие проблемы?
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29.09.2021 11:42 Відповісти
Из попавших на ИВЛ умирает около 80%. Здесь говорится, что проблемы у 37% переболевших. Тогда умерших должно быть в разы больше, чем переболевших.
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29.09.2021 11:51 Відповісти
Откуда проценты по умершим на ИВЛ?
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29.09.2021 14:14 Відповісти
Да уже с полтора года трубят со всех утюгов, что выживаемость у ковидчиков, попавших на ИВЛ порядка 10-20%. Я взял большее значение по доброте душевной.
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29.09.2021 14:17 Відповісти
Бог с ним, соглашусь с этой цифрой. Ну а после пневмонии естественно что некоторое время проблемы с дыханием могут быть.
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29.09.2021 14:19 Відповісти
Чтобы не быть голословным
https://www.rbc.ru/society/23/04/2020/5*********************** Большинство пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких в Нью-Йорке, умерли, говорится в исследовании американских ученых. Они проанализировали истории болезни 5,7 тыс. человек, попавших в городские больницы с диагнозом COVID-19 с 1 марта по 4 апреля. Материалами для работы стали сведения о 2634 пациентах, которые были выписаны или скончались. Из них 320 человек, или 12,2% от общего числа, были подключены к аппаратам ИВЛ. Смертность в этой группе составила 88,1%, то есть большинство находившихся на искусственной вентиляции легких умерли. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/23/04/2020/5***********************
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29.09.2021 14:20 Відповісти
Ну и потом, вполне естественно что если легкие были поражены пневмонией, то на восстановление нужно время. Помнится мне что распотякания вообще здесь ходили, что после пневмонии, вызванной ковидом легкие вообще не восстанавливаются. Более глупого бреда читать мне лично не приходилось.
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29.09.2021 14:16 Відповісти
Если там пошло замещение соединительной тканью, то легкие восстановятся, но чел будет жить с фиброзом легких, спортсменом или долгожителем он не станет.
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29.09.2021 14:23 Відповісти
Ну положим спортсмены сами долго не живут. А по окончании карьеры у них такой спектр проф заболеваний, что ковид просто детский лепет.
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29.09.2021 14:47 Відповісти
Читаем внимательно: "спортсменом или долгожителем он не станет." Так что я в курсе.
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29.09.2021 14:50 Відповісти
Ну просто по контексту написанного складывается впечатление что они как бы равнозначны.
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29.09.2021 14:52 Відповісти
 
 