У 37% перехворілих на COVID-19 людей симптоми захворювання можуть проявлятися ще пів року, - дослідження

Кожна третя людина, яка перехворіла на коронавірус, відчуває хоча б один симптом тривалого COVID. Симптоми можуть проявлятися протягом трьох-шести місяців після хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Guardian.

Вчені з Оксфордського університету, Національного інституту медичних досліджень (NIHR) та Оксфордського центру біомедичних досліджень здоров'я (BRC) провели дослідження. Вони залучили понад 270 тисяч осіб, які перехворіли коронавірусом в США.

Результати дослідження показали, що у 37% пацієнтів був хоча б один тривалий симптом Covid, діагностований через три-шість місяців після зараження.

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Найбільш частими симптомами були: