Від коронавірусу в Києві за добу померли 7 людей, виявили 583 нові випадки, - Кличко

У Києві за добу госпіталізували 58 осіб з діагнозом коронавірус.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за добу в Києві виявили 583 підтверджені випадки коронавірусу (загалом від початку пандемії 233 900 випадків).

Серед захворілих 327 жінок віком від 18 до 91 року, 188 чоловіків віком від 18 до 93 років, 32 дівчинки від 1 місяця до 17 років і 36 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Крім того, від коронавірусу за добу в Києві померли 7 людей (загалом 5385 померлих).

Водночас 58 пацієнтів були госпіталізовані з діагнозом коронавірус, а 186 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

590 жителів столиці побороли коронавірус (загалом 220 767 видужалих).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (100), Деснянському (93) та Солом'янському (70).

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