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Новини Коронавірус і карантин
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Від коронавірусу в Києві за добу померли 7 людей, виявили 583 нові випадки, - Кличко

Від коронавірусу в Києві за добу померли 7 людей, виявили 583 нові випадки, - Кличко

У Києві за добу госпіталізували 58 осіб з діагнозом коронавірус.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за добу в Києві виявили 583 підтверджені випадки коронавірусу (загалом від початку пандемії 233 900 випадків).

Серед захворілих 327 жінок віком від 18 до 91 року, 188 чоловіків віком від 18 до 93 років, 32 дівчинки від 1 місяця до 17 років і 36 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Крім того, від коронавірусу за добу в Києві померли 7 людей (загалом 5385 померлих).

Водночас 58 пацієнтів були госпіталізовані з діагнозом коронавірус, а 186 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

590 жителів столиці побороли коронавірус (загалом 220 767 видужалих).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (100), Деснянському (93) та Солом'янському (70).

Також читайте: У 37% перехворілих на COVID-19 людей симптоми захворювання можуть проявлятися ще пів року, - дослідження

Автор: 

карантин (18172) Київ (19445) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Віталя, ти краще розкажи нафіга Південний міст на 2,5 місяця закривати? Влітку часу не було?
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29.09.2021 10:56 Відповісти
2 - 4 - 7 ....
Завтра будет около 20-ти.
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29.09.2021 11:05 Відповісти
 
 