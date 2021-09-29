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Новини
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Понад 94% українців відчули підвищення цін за останній рік. Більшість вважає, що президент і Кабмін не можуть ефективно подолати економічні проблеми, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Понад 94% українців відчули підвищення цін за останній рік. Більшість вважає, що президент і Кабмін не можуть ефективно подолати економічні проблеми, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Практично половина українців вважають, що президент і Кабмін не здатні знайти ефективні механізми для подолання економічних проблем.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного 16 - 21 вересня 2021 року компанією "СОЦИС", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з дослідженням, 46,7% респондентів вважають, що президент і уряд не здатні знайти ефективні механізми для подолання економічних проблем. При цьому 41,6% опитаних впевнені, що президент і уряд частково ефективні у вирішенні цих проблем. Тільки 4,3% респондентів висловили впевненість, що президент і уряд знаходять ефективні механізми для подолання економічних проблем.

Більшість респондентів - 33,6% вважають, що відповідальність за соціально-економічну ситуацію в країні несе президент України.

Понад 94% українців відчули підвищення цін за останній рік. Більшість вважає, що президент і Кабмін не можуть ефективно подолати економічні проблеми, - дослідження 01

Крім цього, 94,6% респондентів зазначили, що в поточному році їхня сім'я відчула підвищення цін. Не відчули його на собі лише 3,5% опитаних. 64,3% заявили, що за останній рік фінансовий стан їхньої сім'ї погіршився, в той же час у 4% опитаних фінансовий стан покращився.

Також читайте: 47% громадян розчаровані чинною владою, 18% - ще мають надію, - опитування "СОЦІСу". ІНФОГРАФІКА


Понад 94% українців відчули підвищення цін за останній рік. Більшість вважає, що президент і Кабмін не можуть ефективно подолати економічні проблеми, - дослідження 02

62,3% респондентів вважають, що питання встановлення рівня комунальних тарифів повинні курирувати президент і Кабмін, 28% опитаних українців висловили впевненість, що цим питанням повинна займатися місцева влада.


Понад 94% українців відчули підвищення цін за останній рік. Більшість вважає, що президент і Кабмін не можуть ефективно подолати економічні проблеми, - дослідження 03

Цікавим також є той факт, що 76,1% респондентів не схвалюють нещодавню заяву радника глави ОПУ Тимофія Милованова про те, що 40-річним громадянам України не слід розраховувати на пенсію і вважають, що він повинен бути звільнений за такі висловлювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість українців підтримують вступ країни до ЄС і НАТО, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

дослідження (606) ціни (3925) підвищення цін (34) СОЦИС (68) підвищення (88) Милованов Тимофій (416)


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Топ коментарі
+28
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29.09.2021 11:05
+26
Настольная книга каждого зебила
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29.09.2021 11:09
+18
ну почему только кучмы-литвины? там много нуворишей, поднявшихся буквально за последние два года ))) деПУТАНЫ от зеленых заходили в парламент буквально голі-босі... а через год миллионные статки (у маманей-пенстонеров и жен-домохозяек))) почти законченное строительство 2-3 этажных коттеджей у реки и полная смена личного автопарка на новье....
и схераси ж оно взялося?
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29.09.2021 11:13
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29.09.2021 11:05 Відповісти
Настольная книга каждого зебила
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29.09.2021 11:09 Відповісти
Зеленський працював і працює з аматорами та аніматорами, а потрібні економісти! Потрібно призначити прем'єр-міністром економіста який буде розвивати ринки, а це в свою чергу буде сприяти зменшенню ціни, за рахунок збільшення обсягу продажів! Поки що продажі на низькому рівні і це змушує торгові мережі та виробників перекладати всі витрати на мінімальний обсяг продажу, тобто отримувати додаткові доходи від збільшення ціни продукту! Якби наші ринки розвивались і обсяги продажів на них збільшувались, тоді виробникам не потрібно було б збільшувати ціни для покриття своїх нових витрат, збільшення обсягу виробництва і продажів покривали б всі додаткові витрати на електрику, газ, оренду, зарплату та ін. В уряд терміново потрібно взяти Олександра Савченко, найкращого і найтітулованішого економіста, фінансіста та банкіра, який здатен опанувати ситуацію і вивести Україну з кризи! Савченко в 90-ті створював НБУ, він був заступником ряда міністрів, радником багатьох політиків та міністрів, він є сьогодні найбільш авторитетним українським економістом здатним формувати політику уряду, яка дасть потужний поштовх для розвитку економіки!
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29.09.2021 11:27 Відповісти
Не ощутили только олигархи и члены их семей.
Реальная картина.
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29.09.2021 11:06 Відповісти
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29.09.2021 12:59 Відповісти
Интересно, 6% за последний год посылая прислугу за покупками, не заметили, что денег давать надо больше? Или это всякие кучмы-литвины, которым посмертно теперь будет за все платить налогоплательщик? Как-то многовато их развелось.
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29.09.2021 11:07 Відповісти
ну почему только кучмы-литвины? там много нуворишей, поднявшихся буквально за последние два года ))) деПУТАНЫ от зеленых заходили в парламент буквально голі-босі... а через год миллионные статки (у маманей-пенстонеров и жен-домохозяек))) почти законченное строительство 2-3 этажных коттеджей у реки и полная смена личного автопарка на новье....
и схераси ж оно взялося?
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29.09.2021 11:13 Відповісти
6% от 40 миллионов? Как-то многовато. Каждый 15-й? В каждом подъезде хрущевки-пятиэтажки по одному, не говоря про 9-12-16-этажки...
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29.09.2021 11:29 Відповісти
ну..во-первых 4% (но не суть!)) а во-вторых - Вы думаете чинуш-судей-прокуроров-депутатов-министров и их семьи-любовницы и кумовья, потом помощников-холуев-обслуги и прочих прилипал меньше???
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29.09.2021 11:37 Відповісти
Кроме этого, 94,6% респондентов отметили, что в текущем году их семья ощутила повышение цен. Источник:
5.4%, ящитаю, но не суть.
Бедные нынче "правоохранители", вон, венедиктов(наверно), муж прокурорши, начальник киберполиции, не побрезговал, 600 тыщ компенсации у налогоплательщика отмутил...
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29.09.2021 13:30 Відповісти
А большинство считает, что у нас нет не президента, не кабмина. Выставочная бутафория.
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29.09.2021 11:09 Відповісти
64,3% заявили, что за последний год финансовое состояние их семьи ухудшилось, в то же время у 4% опрошенных финансовое состояние улучшилось. - цитата

даже не тяжело понять кто эти 4% полубохов ))))
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29.09.2021 11:09 Відповісти
это про нарот

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29.09.2021 11:10 Відповісти
и только статистика пребывает в блаженной кайфории...
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29.09.2021 11:14 Відповісти
Ну і !!! Смєтуни ,ваши дії !!! Цеж ви зробили разом !!!)))
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29.09.2021 11:14 Відповісти
Конечно заметили, яйца уже по 30 а значит зимой будут не меньше 40.
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29.09.2021 11:16 Відповісти
Большинство считает, что президент и Кабмин не могут эффективно преодолеть экономические проблемы.

ЗЕ и ЗЕ-кабмин экономические проблемы создают, а не преодолевают. И платить за все будут все равно украинцы.

Так что можно поздравить 73%. У них еще долгий и нелекий путь ерез пробитое дно.
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29.09.2021 11:19 Відповісти
А шо такоє? Виборці зелених мали б радіти.
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29.09.2021 11:19 Відповісти
За усе в державі - відповідає Президент ! Бред
Згадаймо вибореного та омріяного Президента Ющенка ...
Він усе правильно говорив , а за його спиною - сралися премьерка Юлька та нацбезпеківець Порох , + розборки депутатів ВР .
Пропрезидентив - і на кінець - більшість вважала , що це Ющенко у всьому винуватий
Насправді економікою завідують міністри з премьером на чолі + ВР повинна приймати відповідні закони.
Десь так ...
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29.09.2021 11:19 Відповісти
Ты упускаешь "МАЛЕНЬКИЙ" момент:
У Зеленского, в отличии от ВСЕХ остальных Президентов - РУЧНОЕ БОЛЬШИНСТВО КНОПКОНАЖИМАТЕЛЕЙ В Верховной Раде!
И ему, заменить кого угодно в Правительстве, как тебе высморкаться.
Весь КабМин полностью подконтролен Зеленскому и выполняет ВСЕ его хотелки.
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29.09.2021 11:30 Відповісти
"Ему просто мешают"
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29.09.2021 11:46 Відповісти
ЯЙЦА плохому танцору "мешают" - отрезать НАХ и ЗАТАНЦУЕТ....
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29.09.2021 11:48 Відповісти
Это не тот случай. даже если ему отрезать голову он еще месяц будет орать что виноваты попередники!
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29.09.2021 12:06 Відповісти
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29.09.2021 12:58 Відповісти
А преЗЕдент та кабмін і не долали економічні проблеми та не збираються цього робити. Саме це вже остаточно зрозуміло всім людям. Але з зебілами це не точно
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29.09.2021 11:21 Відповісти
Ось так! 😁І це ті ж самі люди, які роблять рейтин Зєлєнского 32 відсотки. Що це? Когнітивний дисонанс? Слабоумство? Нездатність до елементарного аналізу? Ні. Швидше за все це бещвілповідальність Нездатність брати на себе відповідальність за себе, свою сім'ю, майбутнє свїх дітей. Свою бещвілповідальність вони маскують за "масонськю/єврейською змовою, за ааяерзами Порошенка, за будь-чим, але лише не за собою.
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29.09.2021 11:22 Відповісти
это такой элемент психологической самозащиты
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29.09.2021 11:47 Відповісти
тупо тупа українська впертість
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29.09.2021 12:09 Відповісти
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29.09.2021 11:23 Відповісти
І це не дивно. Під час криз першими валяться слабкі сировинні економіки.
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29.09.2021 11:26 Відповісти
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29.09.2021 11:35 Відповісти
Від низкоякісних цукерок ще не нудить?
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29.09.2021 11:39 Відповісти
Зебілізм хвороба тяжка і невиліковна.
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29.09.2021 11:45 Відповісти
Зєля - мудак, але вішати на нього усіх собак, відбілюючи усіх попередників, як мінімум не коректно.
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29.09.2021 13:15 Відповісти
Спад економіки і промислового виробництва в Україні, після кількарічного росту, почався ще у другому кварталі 19-го. То ще задовго до всіляких коронакриз. Цікаво, і з чим то пов`язано? А чи не з тими мудаками, що ту всю зелену мерзоту привели у владу? Ти як, СЕБЕ за то відповідальним не відчуваєш, чи то все папєрєднікі?
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29.09.2021 13:20 Відповісти
Ріст був мінімальний, системні реформи відсутні. От і наслідки.
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29.09.2021 13:54 Відповісти
Я ж і кажу - невиліковно...
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29.09.2021 14:28 Відповісти
йому не Швейцарія і навіть не Польща дістались. Воно полізло керувати фактично найкорумпованішою країною з найслабшою економікою континенту. Якщо для вас це не очевидно, то про хворобу дійсно можна сміливо говорити.
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29.09.2021 15:27 Відповісти
Було просте запитання: а чи не відчувають ті мудаки, які ЙОГО і його слуг привели до влади СВОЄЇ ЗА ТО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ? Але ж мудаки є мудаки - тут і цукерки, тут і папєрєднікі, і ріст не такий був, тут і не Швейцарія і не Польща... Тобто, всі винні, тільки не мудаки. Та й тому у нас в державі такі справи, пілять! Не доходить?
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29.09.2021 16:42 Відповісти
Тобто зєля найбільше зло? А може його ляльководи та тай, хто йому місце нагрів? Особисто я можу лише жалкувати, що у 2014-му за одного краснобая голосував і все. А про неправильний народ я вже чув.
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29.09.2021 16:50 Відповісти
Пілять, тупаку! Найбільше зло то 73% ідіотів, які вирішили, що вони здатні вирішувати долю всієї країни. Ось що є найбільшою проблемою і найбільшим зло в в цій країні. Ось ці ідіоти вибирають собі то Кучму, то Януковича, то взагалі паяца. Бо хочуть все і відразу, щоб враз і чудо сталось. А так не буває. Треба визначити якусь ціль і пахати і пахати. Крок за кроком до неї, а не по-приколу, придурки. Кожен народ вартий тої влади, яка його має і робить з ним те, що той убогий нарід їй дозволяє.
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29.09.2021 16:58 Відповісти
Бачу мінімум два беззаперечних моменти вини народу, а усе інше це лише наслідки.
Обрання кравчука, а не Чорновола.
Не доведена до кінця Революція Гідності.
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29.09.2021 19:25 Відповісти
де і яка криза? Яка може бути в економіки, якої фактично немає, яку за два роки зруйнувати "чесні профффесіонали", бо вся в руках олігархів, які за правління Косоворотки розбагатіли, всі виключно в два-три рази, а за рахунок підняття цін на свої продукти, товари відняли у тупого наріда з великими вухами, через які впихнули обіцянки і брехню - половина зарплати і далі лякають "баригою", хоча все до навпаки - самі великі бариги це "зелені". А їх уряд і сам пан Косоворотка отримали від розвинутих країн 2,7 мільярда доларів США, які не потрібно віддаваити, бо це не кридит, а допомога за втрати під час пандемії. А ще до цього отримали і прохавали більше 3-х мільярдів доларів США за виграну справу "баригами" у Газпрому і ще за два роки встигли накопичити через різні займи 12 мільярдів доларів США.
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29.09.2021 11:50 Відповісти
Да не ощутили и полностью отсутствует причинно- следственная связь с мозгом. Ибо более 20 % готовы проголосовать за гундосую куклу и любят совок с мышебратьями
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29.09.2021 11:28 Відповісти
Жрите, ЗЕбилоиды. Шею наедайте, зима будет лютая.
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29.09.2021 11:30 Відповісти
Хуже уже не будет, кричали два года назад пессимисты. Будет хуже, будет, им возражали оптимисты. Оптимисты не ошиблись.
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29.09.2021 11:32 Відповісти
Избератели клоуна получили результаты к чему сиремились - поржать ...не требуйте с дурачка невозможное это за пределами его разума ...
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29.09.2021 11:36 Відповісти
Гы
А мне нормальдос. Мясо в общих чертах в цене не изменилось, а на скоко там остальное мне даже и не интересно

Тем не менее зебилам и ковидобесам пламенный превед
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29.09.2021 11:36 Відповісти
Як зе і Ко 95 можуть подолати економічну кризу , якщо вони-- прихвостні олігархічно-клептократичного картелю, який і грабує населення безмізких гоїв ?
Злочинна спадковість і сутність влади зберігається вже 30 років. Національні ресурси, бюджетоутворюючі підприємства, облгази, обленерго, засоби виробництва, змі... все в руках бандитів. Ринку праці як не було, так і немає. Міжнародних інвестицій немає..В країні панує олігархічний феодалізм. Пострадянська, сировинна модель управління державою . Які можуть бути покращення ?
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29.09.2021 11:37 Відповісти
Зе-команда и есть причина этих проблем.
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29.09.2021 11:38 Відповісти
А куда делись наридные страдальцы-пиввареника,порошенкафсепокрав и концыэпохибидности?Самое дорогое в жизни - собственная глупость,вот нехай 73% оленей за нее и расплачиваются.Самое печальное что, из опыта прошедшей жизни,нихрена прастый нарид не усвоит.
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29.09.2021 11:42 Відповісти
Шановний, а на який продукт Ви відчули підвищення?
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29.09.2021 12:08 Відповісти
Нє, ні а чьо! Зато ж прикольно!
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29.09.2021 11:46 Відповісти
Это что, конкурс на самые дебильные вопросы?
Если цены объективно выросли, то что значит "ощутили/не ощутили"? Это как во время дождя спросить водителя в авто: Вы ощущаете что на улице идет дождь?
Вопрос про "коммунальные тарифы" ваще порвал. Т.е. это "мiсцева влада" устанавливает цену на куб газа и квт/ч электроэнергии? Серьезно? А почему бы тогда и на литр бензина "мiсцевой владе" цену не устанавливать? Или на тонну металла для строек?
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29.09.2021 12:01 Відповісти
Новина з тих які видумані для старту дебілів троляк.. і все Які економічні проблеми конкретно повинин подолати президен і кабмін ??? Зниження цін і перехід до повногбезоплатного отримання благ??? )))) нАРОД ВИ ЧИ ІДІОТИ І ЧИ СПЕЦІАЛЬНО ТАКУ МУТЬ В НОВИНАХ ВИЛАЖУЄТЕ ЩОБ ДУРНІ ПРОДАЖНІ МОГЛИ ПОРВАТЬ ГІВНА НА КУСОЧКИ??
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29.09.2021 12:07 Відповісти
президент і кабмін у цій країні нізащо не відповідають?!! Тому винен у всьому порошенко
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29.09.2021 12:21 Відповісти
НУ ПО ВАШОМУ МОЖЕ ВИНЕН І ПОРОШЕНКО...пО ОЄМУ ТАК ВИННИЙ ТИ..АЛЕ КОМУ ВОНО ТРЕБА ХТО У КОГО ВИННИЙ)))
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29.09.2021 13:02 Відповісти
Оно то так.. Только не нужно лицемерить.. Это ж когда это и при ком у нас цены то "понижались".. Они у нас "понижаются" только в выступлениях оппозиций ( особенно явно это проявляется об их воплях о газе собственной добыче, которой стоимость 1 гр в базарный день и которыми нужно снабжать население и теплосети. Но эти вопли " ярославны" заканчиваются сразу как они пробиваются к власти, и это меняется от раза в раз. Так что да, цены растут при Зеле " аж гай шумит", но и при прежних правителях было подобное. Ничего нового. Кстати этот процесс продолжится и дальше не зависимо от смены власти. Ни чего не вечно под Луной, кроме этого
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29.09.2021 12:09 Відповісти
Была вообще-то одна страна, в которой на 1 апреля планово снижались цены по некоторым номенклатурам товаров. Идеология той страны в данный момент является запрещенной.
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29.09.2021 13:19 Відповісти
"Практически половина украинцев считают, что президент и Кабмин не способны найти эффективные механизмы для преодоления экономических проблем" - я бы сказал презедент и кабмин наоборот создают новые и усугубляют старые проблемы
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29.09.2021 12:11 Відповісти
страйків немає?значить все добре) реформ немає..одна говорильня на олігархічних каналах, але плебос хаває,висновок-нарід має те,на що заслуговує!
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29.09.2021 12:18 Відповісти
Почему 73% не водят своих детей вместо дантиста к дяде васе электрику? Ведь он тоже шарит в зубах, у него тоже есть сверло, которым он может сверлить дырки. Почему тринадцать миллионов посчитали, что тупоголовый клоун может управлять страной?!!
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29.09.2021 12:19 Відповісти
вова уверенно идет по петиному пути. конец у него будет такой же...печальный.
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29.09.2021 12:35 Відповісти
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29.09.2021 12:37 Відповісти
тут недавно прочел на УНИАНе статейку "эксперДа", где он силится объяснить тотальное повышение в Украине всего и на все, " мировым подорожанием цен на продукты"(!)! я находясь сейчас в соседней Украине стране воочую вижу НАГЛУЮ ЛОЖЬ продажных негодяев, пытающихся оправдать очередной грабёж (именно грабёж) и без того нищего населения Украины! в Польше НЕТ НИКАКОГО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ и это несмотря на то, что у них как и по всей Европе цены на бензин и автогаз в этом году аж зашкаливают. мясо, молоко, сыр, сметана, масло, творог, колбасы, ОЛИЯ стоят так же как год и два назад - НИКАКОГО РОСТА ЦЕН! растительное масло - 5 злотых литр(грубо 35 гривен). мясо 16-8 злотых(110-60 гривен) молоко один литр 3,2% 2,20(15 гривен) и это не учитывая ПОСТОЯННЫХ "скидок" и "акций" в торговых сетях - ЗА ПОКУПАТЕЛЯ ДЕРУТСЯ!!!
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29.09.2021 12:53 Відповісти
Ты прав, в Польше действительно тенденция к снижению цен. Просто идет передел рынка по сетям, только и всего. Вот они и конкурируют. В Прибалтике схожая ситуация в связи с заходом туда Лидл-а. Ранее единственный дискаунтер Максима - тоже режет цены чтобы хоть как-то противостоять Лидлу, но...
Это временно.
Да и так тебе скажу. Многие продукты... мягко говоря несъедобны. По работе брали пельмени и вареники из Дино... я за это гуано и копейки в следующий раз не дам.
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29.09.2021 13:18 Відповісти
последние три года "передела" не видел! конечно, если покупать любимые нашими "деликатесы" типа куриных сосисек или соевывых "колбас" и "котлет" то можно кони двинуть.))))))))))))) "полуфабрикаты" у поляков не вкусные и очень дорогие, как и рыба - скудный набор сомнительного качества. в остальном у них с питанием все ок.
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29.09.2021 13:27 Відповісти
Года три назад цена в 28 злотых за бутылку импортной водки была норм. Сейчас... 20. Я даже видел по акциям и 17... мрак для производителей, в общем.
По полуфабрикатам тоже полный аллес...
В ковид это все еще усугубилось, потому как такого рода кризисы - своего рода проверка на прочность и если мелкие дистры туго сводят концы с концами то это шанс для крупных сетей половить потребителя на дисконты.
Есть передел и там кроме маркетинга еще более тяжелые инструменты в ход пошли - вроде обвинения и штрафа бедронки за "махинации" с происхождением Товара. Это при том, что некими схемами (я б рассказал, но не на камеру) пользуются все так или иначе...
В общем Польша пока в очень интересной фазе в сегменте модерн-трейд... но это, повторюсь, временно.
Откуда знаю? Работаю в направлении экспорта и знать такие вещи по рынкам - часть работы.
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29.09.2021 13:36 Відповісти
А да. На счет дорогих полуфабрикатов.
Их гуано стоит на полке с учетом всех налогов и наценок - как отпускная цена далеко не самой хорошей продукции у нас. Как раз за счет конкуренции и передела рынка. Но... на вкус нереальное гуано, я отказываюсь понимать как такое - едят...
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29.09.2021 13:37 Відповісти
"Бесплатные" вакцины (смеется).

Ребята, я сейчас цены, инфляцию и курс при "кровавой панде" вспомню - так еще больше посмеемся.

За все надо платить.
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29.09.2021 13:16 Відповісти
 
 