Понад 94% українців відчули підвищення цін за останній рік. Більшість вважає, що президент і Кабмін не можуть ефективно подолати економічні проблеми, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Практично половина українців вважають, що президент і Кабмін не здатні знайти ефективні механізми для подолання економічних проблем.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного 16 - 21 вересня 2021 року компанією "СОЦИС", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з дослідженням, 46,7% респондентів вважають, що президент і уряд не здатні знайти ефективні механізми для подолання економічних проблем. При цьому 41,6% опитаних впевнені, що президент і уряд частково ефективні у вирішенні цих проблем. Тільки 4,3% респондентів висловили впевненість, що президент і уряд знаходять ефективні механізми для подолання економічних проблем.

Більшість респондентів - 33,6% вважають, що відповідальність за соціально-економічну ситуацію в країні несе президент України.

Крім цього, 94,6% респондентів зазначили, що в поточному році їхня сім'я відчула підвищення цін. Не відчули його на собі лише 3,5% опитаних. 64,3% заявили, що за останній рік фінансовий стан їхньої сім'ї погіршився, в той же час у 4% опитаних фінансовий стан покращився.

Також читайте: 47% громадян розчаровані чинною владою, 18% - ще мають надію, - опитування "СОЦІСу". ІНФОГРАФІКА





62,3% респондентів вважають, що питання встановлення рівня комунальних тарифів повинні курирувати президент і Кабмін, 28% опитаних українців висловили впевненість, що цим питанням повинна займатися місцева влада.





Цікавим також є той факт, що 76,1% респондентів не схвалюють нещодавню заяву радника глави ОПУ Тимофія Милованова про те, що 40-річним громадянам України не слід розраховувати на пенсію і вважають, що він повинен бути звільнений за такі висловлювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість українців підтримують вступ країни до ЄС і НАТО, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА