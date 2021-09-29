Понад 94% українців відчули підвищення цін за останній рік. Більшість вважає, що президент і Кабмін не можуть ефективно подолати економічні проблеми, - дослідження. ІНФОГРАФІКА
Практично половина українців вважають, що президент і Кабмін не здатні знайти ефективні механізми для подолання економічних проблем.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного 16 - 21 вересня 2021 року компанією "СОЦИС", інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з дослідженням, 46,7% респондентів вважають, що президент і уряд не здатні знайти ефективні механізми для подолання економічних проблем. При цьому 41,6% опитаних впевнені, що президент і уряд частково ефективні у вирішенні цих проблем. Тільки 4,3% респондентів висловили впевненість, що президент і уряд знаходять ефективні механізми для подолання економічних проблем.
Більшість респондентів - 33,6% вважають, що відповідальність за соціально-економічну ситуацію в країні несе президент України.
Крім цього, 94,6% респондентів зазначили, що в поточному році їхня сім'я відчула підвищення цін. Не відчули його на собі лише 3,5% опитаних. 64,3% заявили, що за останній рік фінансовий стан їхньої сім'ї погіршився, в той же час у 4% опитаних фінансовий стан покращився.
62,3% респондентів вважають, що питання встановлення рівня комунальних тарифів повинні курирувати президент і Кабмін, 28% опитаних українців висловили впевненість, що цим питанням повинна займатися місцева влада.
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Реальная картина.
и схераси ж оно взялося?
5.4%, ящитаю, но не суть.
Бедные нынче "правоохранители", вон, венедиктов(наверно), муж прокурорши, начальник киберполиции, не побрезговал, 600 тыщ компенсации у налогоплательщика отмутил...
даже не тяжело понять кто эти 4% полубохов ))))
ЗЕ и ЗЕ-кабмин экономические проблемы создают, а не преодолевают. И платить за все будут все равно украинцы.
Так что можно поздравить 73%. У них еще долгий и нелекий путь ерез пробитое дно.
Згадаймо вибореного та омріяного Президента Ющенка ...
Він усе правильно говорив , а за його спиною - сралися премьерка Юлька та нацбезпеківець Порох , + розборки депутатів ВР .
Пропрезидентив - і на кінець - більшість вважала , що це Ющенко у всьому винуватий
Насправді економікою завідують міністри з премьером на чолі + ВР повинна приймати відповідні закони.
Десь так ...
У Зеленского, в отличии от ВСЕХ остальных Президентов - РУЧНОЕ БОЛЬШИНСТВО КНОПКОНАЖИМАТЕЛЕЙ В Верховной Раде!
И ему, заменить кого угодно в Правительстве, как тебе высморкаться.
Весь КабМин полностью подконтролен Зеленскому и выполняет ВСЕ его хотелки.
Обрання кравчука, а не Чорновола.
Не доведена до кінця Революція Гідності.
А мне нормальдос. Мясо в общих чертах в цене не изменилось, а на скоко там остальное мне даже и не интересно
Тем не менее зебилам и ковидобесам пламенный превед
Злочинна спадковість і сутність влади зберігається вже 30 років. Національні ресурси, бюджетоутворюючі підприємства, облгази, обленерго, засоби виробництва, змі... все в руках бандитів. Ринку праці як не було, так і немає. Міжнародних інвестицій немає..В країні панує олігархічний феодалізм. Пострадянська, сировинна модель управління державою . Які можуть бути покращення ?
Если цены объективно выросли, то что значит "ощутили/не ощутили"? Это как во время дождя спросить водителя в авто: Вы ощущаете что на улице идет дождь?
Вопрос про "коммунальные тарифы" ваще порвал. Т.е. это "мiсцева влада" устанавливает цену на куб газа и квт/ч электроэнергии? Серьезно? А почему бы тогда и на литр бензина "мiсцевой владе" цену не устанавливать? Или на тонну металла для строек?
Это временно.
Да и так тебе скажу. Многие продукты... мягко говоря несъедобны. По работе брали пельмени и вареники из Дино... я за это гуано и копейки в следующий раз не дам.
По полуфабрикатам тоже полный аллес...
В ковид это все еще усугубилось, потому как такого рода кризисы - своего рода проверка на прочность и если мелкие дистры туго сводят концы с концами то это шанс для крупных сетей половить потребителя на дисконты.
Есть передел и там кроме маркетинга еще более тяжелые инструменты в ход пошли - вроде обвинения и штрафа бедронки за "махинации" с происхождением Товара. Это при том, что некими схемами (я б рассказал, но не на камеру) пользуются все так или иначе...
В общем Польша пока в очень интересной фазе в сегменте модерн-трейд... но это, повторюсь, временно.
Откуда знаю? Работаю в направлении экспорта и знать такие вещи по рынкам - часть работы.
Их гуано стоит на полке с учетом всех налогов и наценок - как отпускная цена далеко не самой хорошей продукции у нас. Как раз за счет конкуренции и передела рынка. Но... на вкус нереальное гуано, я отказываюсь понимать как такое - едят...
Ребята, я сейчас цены, инфляцию и курс при "кровавой панде" вспомню - так еще больше посмеемся.
За все надо платить.