Понад 80% померлих від COVID-19 в Україні - люди старше 60 років, - МОЗ

98,3% померлих від COVID-19 у віці старше 60 років - не були вакциновані, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не мають повного курсу вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Telegram.

"На сьогодні лише 20% українців 60+ вакциновані проти COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих — 16,6%. Доступ до вакцини вже є в найбільш віддалених куточках України, а мобільна бригада може приїхати до тих, хто не може самостійно пересуватися. Найважливіше — бажання українців захиститись від небезпечного вірусу", — зазначив Ігор Кузін, заступник міністра — головний державний санітарний лікар України.



Люди літнього віку є пріоритетною категорією для вакцинації, адже вони мають вищий ризик важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті.

Також читайте: У 37% перехворілих на COVID-19 людей симптоми захворювання можуть проявлятися ще пів року, - дослідження

Станом на 28 вересня 2021 року, 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні — люди віком від 60 років.