Понад 80% померлих від COVID-19 в Україні - люди старше 60 років, - МОЗ
98,3% померлих від COVID-19 у віці старше 60 років - не були вакциновані, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не мають повного курсу вакцинації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Telegram.
"На сьогодні лише 20% українців 60+ вакциновані проти COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих — 16,6%. Доступ до вакцини вже є в найбільш віддалених куточках України, а мобільна бригада може приїхати до тих, хто не може самостійно пересуватися. Найважливіше — бажання українців захиститись від небезпечного вірусу", — зазначив Ігор Кузін, заступник міністра — головний державний санітарний лікар України.
Люди літнього віку є пріоритетною категорією для вакцинації, адже вони мають вищий ризик важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті.
Станом на 28 вересня 2021 року, 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні — люди віком від 60 років.
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Согласно данным Государственной службы статистики Украины, за 2020-г
287 501 - умерли от болезней системы кровообращения, это почти 70% от общего количества умерших.
58 516 умерли от новообразований,
20 709 - ковида
и столько же - 20 701 - от внешних причин (ДТП, пожары, утопление, суициды).
но все же - почему не вводят обязательное тестирование перед обязательной вакцинацией? может наличие антител у переболевшего тоже способно помочь организму не заболеть снова...
и поэтому пока ему и не нужна вакцинация (которая тоже не дает 100% гарантии) в обязательном формате, лишь бы бы быть куда-то допущенным? (т.е. результат теста (бесплатного от государства) мог бы быть приравнен к сертификату вакцинированного, но допустим с более коротки сроком - 6 мес или сколько там)
2. Это не очень эффективно (обычно ждут 3-4 месяца после заболевания ковидом и вакцинируют)
3. Если чел может подтвердить, что болел ковидом менее, чем за 6 месяцев, то сертификат ему и без прививки дадут.
причина - Дыхательная недостаточность
вследствие - пневмония
вследствие онкология 4 стадия, осложненная ковид-19
Или
причина - терминальная поливисцеропатия
вследствие - онкология 4 стадии, осложненная ковид-19.
Как-то так.
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf