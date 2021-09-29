УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9914 відвідувачів онлайн
Новини
1 501 7

Представник Держдепу Прайс про "червоні лінії" для Кремля: Євроатлантичні прагнення - суверенне право України

Представник Держдепу Прайс про

Євроатлантичні прагнення України - суверенне право держави, яке не може бути так званою "червоною лінією" для Кремля.

Про це повідомив у твітері представник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ, коментуючи повідомлення голови МЗС України про "червоні лінії" Путіна щодо України.

"Кожна країна має суверенне право визначати власний вибір щодо колективної безпеки. Ми запевняємо в нашій незмінній підтримці суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних прагнень України", - наголосив Прайс.

Також читайте: Членство України в НАТО невблаганно наближається. Реакція РФ і Білорусі свідчить про те, що ми на правильному шляху, - "слуга народу" Веніславський

Автор: 

Держдепартамент США (1623) НАТО (6438) росія (65073) членство в НАТО (1719) Прайс Нед (144)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ели перейдете, вызовем озабоченность.
показати весь коментар
29.09.2021 11:27 Відповісти
Да еще очень и очень глубокую, ну прямо как бездна!
показати весь коментар
29.09.2021 11:32 Відповісти
+++++
показати весь коментар
29.09.2021 11:41 Відповісти
скоро на расее закроют YouTube
показати весь коментар
29.09.2021 11:43 Відповісти
кацапы озаботяться..
показати весь коментар
29.09.2021 11:44 Відповісти
Да Кремль прекрасно знает и понимает где чье "суверенное право". Просто они срать на это хотели и ведут себя как гопники ... при молчаливом попустительстве окружающих. Об этом Прайс не хочет сказать?
показати весь коментар
29.09.2021 11:53 Відповісти
коли вже ту расєю відріжуть від цивілізованого світу???
показати весь коментар
29.09.2021 12:21 Відповісти
 
 