Представник Держдепу Прайс про "червоні лінії" для Кремля: Євроатлантичні прагнення - суверенне право України
Євроатлантичні прагнення України - суверенне право держави, яке не може бути так званою "червоною лінією" для Кремля.
Про це повідомив у твітері представник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ, коментуючи повідомлення голови МЗС України про "червоні лінії" Путіна щодо України.
"Кожна країна має суверенне право визначати власний вибір щодо колективної безпеки. Ми запевняємо в нашій незмінній підтримці суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних прагнень України", - наголосив Прайс.
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Alexey Chernyavsky
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