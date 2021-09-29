За три тижні податкової амністії задекларували 33 млн грн, 1,6 млн грн надійшли до бюджету, - "слуга народу" Гетманцев

Українські банки за три тижні з моменту старту кампанії з добровільного декларування активів фізичних осіб з 1 вересня задекларували 33 млн грн.

Про це повідомив глава фінансового комітету Ради Данило Гетманцев ("СН"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За три тижні вересня у нас задекларовано майже 33 млн грн, 1,6 млн грн надійшло до бюджету", - сказав він в ході круглого столу "Податкова амністія: як пройти, не спіткнувшись", організованого виданням "Економічна правда" в середу.

Як повідомлялося, в Україні 1 вересня 2021 року розпочалася кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка триватиме рік, до 1 вересня 2022.

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