За три тижні податкової амністії задекларували 33 млн грн, 1,6 млн грн надійшли до бюджету, - "слуга народу" Гетманцев
Українські банки за три тижні з моменту старту кампанії з добровільного декларування активів фізичних осіб з 1 вересня задекларували 33 млн грн.
Про це повідомив глава фінансового комітету Ради Данило Гетманцев ("СН"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За три тижні вересня у нас задекларовано майже 33 млн грн, 1,6 млн грн надійшло до бюджету", - сказав він в ході круглого столу "Податкова амністія: як пройти, не спіткнувшись", організованого виданням "Економічна правда" в середу.
Як повідомлялося, в Україні 1 вересня 2021 року розпочалася кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка триватиме рік, до 1 вересня 2022.
Топ коментарі
+14 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар29.09.2021 11:49
+8 Кот Бегемот #477582
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+7 Андрей Галкин #468591
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Как часто я это слыхал перед выборами 19 года, пробовал людей разубедить, что от клоуна, в жопе которого торчит рука Бени, и что Беня пожелает, то шут и сделает. Не переубедил никого. Ну а теперь лошары ЗЕбанутые жрите ложками, не обляпайтесь.
Конгинеально, как говорил Остап
Слямзил лимон 50 тысяч заплатить и спи спокойно
Ура пополнили бюджет ворюг
Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму.
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).+
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.