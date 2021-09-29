Щеплення від коронавірусу і грипу можна робити в один день, - імунолог Лапій
У Національній технічній групі експертів з питань імунізації зазначають, що не варто відмовлятися від щеплення проти грипу, якщо ви плануєте вакцинуватися від COVID-19, адже це можна зробити навіть одночасно.
Про це заявив глава експертів з питань імунізації Федір Лапій в інтерв'ю медичному експерту ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, якщо одночасно захворіти на грип та коронавірус - ризик смерті набагато вище.
"27 вересня ми проголосували, що щеплення від грипу можна проводити в один день з будь-яким інтервалом з вакцинами проти COVID-19. Це не означає, що це рішення буде легітимним. Це наша рекомендація для Міністерства охорони здоров'я", - зазначив Лапій.
Втім, за його словами, щодо вакцинації проти інших інфекційних хвороб вирішили зберегти 14-денний інтервал між введенням двох різних вакцин.
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