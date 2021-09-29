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Новини Коронавірус і карантин
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Щеплення від коронавірусу і грипу можна робити в один день, - імунолог Лапій

Щеплення від коронавірусу і грипу можна робити в один день, - імунолог Лапій

У Національній технічній групі експертів з питань імунізації зазначають, що не варто відмовлятися від щеплення проти грипу, якщо ви плануєте вакцинуватися від COVID-19, адже це можна зробити навіть одночасно.

Про це заявив глава експертів з питань імунізації Федір Лапій в інтерв'ю медичному експерту ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, якщо одночасно захворіти на грип та коронавірус - ризик смерті набагато вище.

"27 вересня ми проголосували, що щеплення від грипу можна проводити в один день з будь-яким інтервалом з вакцинами проти COVID-19. Це не означає, що це рішення буде легітимним. Це наша рекомендація для Міністерства охорони здоров'я", - зазначив Лапій.

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Втім, за його словами, щодо вакцинації проти інших інфекційних хвороб вирішили зберегти 14-денний інтервал між введенням двох різних вакцин.

Автор: 

вакцина (4419) грип (309) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
И от ящура тоже
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29.09.2021 12:25
+2
імунолог Лапій - що воно ще знає, крім закордонних фарма-препаратів під назвою "щеплення"?
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29.09.2021 12:39
+2
Написати свій нік мовою окупанта і ще обзивати опонентів москаликами!
Штирлиц вышел из леса. Что-то выдавало в нем русского разведчика, то ли красная звезда на шапке, то ли автомат ППШ на плече, то ли волочащийся сзади парашют.
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29.09.2021 12:40
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А можно и не делать....
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29.09.2021 12:06 Відповісти
Ну так, звичайно. Зробити два щеплення і одразу відкинути копита.
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29.09.2021 12:07 Відповісти
Один раз в жизни можно сделать всё.
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29.09.2021 12:17 Відповісти
Дякую вам, за застереження, які ще поради від ФСБ росії ви можете нам запропонувати?
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29.09.2021 12:21 Відповісти
Такие же боты у кацапов рассказывают о руке госдепа
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29.09.2021 12:24 Відповісти
Знов поповські слова - госдеп. Давайте про фашизм, чоботи НАТО і зовнішнє управління. Ми готові читати вашу феесбешну маєчню.
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29.09.2021 12:27 Відповісти
Дадада, ещё в тех местах именно нато маски призывает не носить
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29.09.2021 12:30 Відповісти
Москалику, щось ти заблукав. Вчи краще методичку.
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29.09.2021 12:32 Відповісти
Написати свій нік мовою окупанта і ще обзивати опонентів москаликами!
Штирлиц вышел из леса. Что-то выдавало в нем русского разведчика, то ли красная звезда на шапке, то ли автомат ППШ на плече, то ли волочащийся сзади парашют.
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29.09.2021 12:40 Відповісти
Москалику, якщо ти одітий як москаль і поводишь себе як москаль то впн і український нік тебе не приховає.
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29.09.2021 12:44 Відповісти
Сиди,обсихай! "розумник".
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29.09.2021 16:21 Відповісти
Опудало, шо там не так.
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29.09.2021 16:22 Відповісти
Дурнів розвелось забагато,як не в дупу то в мозок трахнуті.
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29.09.2021 16:25 Відповісти
В таком случае пускай все медработники и служащие мед учреждений от министра до уборщицы (100%) вакцинируются двумя ( на пока, потом как я понимаю третьей) дозами препарата от ковида и одной дозой от гриппа. Ну а тогда вернемся к этому разговору Да и веры будет больше. Пока увы.
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29.09.2021 12:13 Відповісти
Українець, сьогодня ти прислухався до поради агента ФСБ росії не вакцінуватись, а завтра ти вже потрапив у ковідну статистику.
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29.09.2021 12:19 Відповісти
Дадада, сто лет прошло - мало чё изменилося

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29.09.2021 12:23 Відповісти
Я це не змінилося. Ворог тепер на сході.
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29.09.2021 12:26 Відповісти
Атак же можно. Станцевать румбу , на спине "иммунолога "
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29.09.2021 12:20 Відповісти
И от ящура тоже
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29.09.2021 12:25 Відповісти
імунолог Лапій - що воно ще знає, крім закордонних фарма-препаратів під назвою "щеплення"?
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29.09.2021 12:39 Відповісти
Бійтесь ,тікайте від задньоприводних із Заходу. Вони то з жопою носяться і захищають її права,то з шприцом бігають. Не жаліють навіть дітей.
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29.09.2021 15:04 Відповісти
 
 