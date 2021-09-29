Український оборонно-промисловий комплекс має знайти аналоги для більш ніж 3 тисяч комплектуючих з РФ, - "Укроборонпром"

Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу, затверджена Указом Президента України від 20 серпня 2021 року, передбачає повну ліквідацію залежності від поставок матеріалів, комплектуючих виробів, елементної бази, критичних технологій з Російської Федерації. На виконання цього напряму державної військово-промислової політики "Укроборонпром" підготував перелік товарів, що підлягають імпортозаміщенню.

Про це стало відомо на спільному круглому столі ГК "Укроборонпром" і Українського союзу промисловців та підприємців, який відбувся сьогодні, 27 вересня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну.

"Станом на 2014 рік залежність підприємств Концерну від комплектуючих російського виробництва складала понад 12 тисяч номенклатур різних видів продукції, – розповів директор із закупівель Укроборонпрому Роман Аврамов. – Однак упродовж 2014-2019 років завдяки активному залученню підприємствами Концерну українських виробників, країн-партнерів та власних виробничих потужностей проведено заміну близько 4,5 тис. позицій номенклатур товарів, а у 2020-му – ще 1,5 тисячі".

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На сьогодні оприлюднений на сайті Концерну перелік товарів, що підлягає імпортозаміщенню, складається із понад 3000 одиниць і постійно оновлюється: Продукція, яка потребує заміщення. Переважно йдеться про потребу в заміні таких груп товарів: мікро- та радіоелектроніка, спецсплави та спеціальні матеріали, підшипники, електроприлади, контрольно-вимірювальні прилади та інші компоненти.

"Потенційні постачальники комплектуючих можуть подати заявку-пропозицію продукції, яка є аналогом російській, заповнивши анкету на сайті Концерну. Після розгляду заявки ухвалюється рішення про можливість застосування аналога. Протягом 2021 р. до "Укроборонпрому" звернулися багато вітчизняних і зарубіжних компаній зі США, Китаю, Австрії", - додали в концерні.