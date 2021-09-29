Український оборонно-промисловий комплекс має знайти аналоги для більш ніж 3 тисяч комплектуючих з РФ, - "Укроборонпром"
Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу, затверджена Указом Президента України від 20 серпня 2021 року, передбачає повну ліквідацію залежності від поставок матеріалів, комплектуючих виробів, елементної бази, критичних технологій з Російської Федерації. На виконання цього напряму державної військово-промислової політики "Укроборонпром" підготував перелік товарів, що підлягають імпортозаміщенню.
Про це стало відомо на спільному круглому столі ГК "Укроборонпром" і Українського союзу промисловців та підприємців, який відбувся сьогодні, 27 вересня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну.
"Станом на 2014 рік залежність підприємств Концерну від комплектуючих російського виробництва складала понад 12 тисяч номенклатур різних видів продукції, – розповів директор із закупівель Укроборонпрому Роман Аврамов. – Однак упродовж 2014-2019 років завдяки активному залученню підприємствами Концерну українських виробників, країн-партнерів та власних виробничих потужностей проведено заміну близько 4,5 тис. позицій номенклатур товарів, а у 2020-му – ще 1,5 тисячі".
На сьогодні оприлюднений на сайті Концерну перелік товарів, що підлягає імпортозаміщенню, складається із понад 3000 одиниць і постійно оновлюється: Продукція, яка потребує заміщення. Переважно йдеться про потребу в заміні таких груп товарів: мікро- та радіоелектроніка, спецсплави та спеціальні матеріали, підшипники, електроприлади, контрольно-вимірювальні прилади та інші компоненти.
"Потенційні постачальники комплектуючих можуть подати заявку-пропозицію продукції, яка є аналогом російській, заповнивши анкету на сайті Концерну. Після розгляду заявки ухвалюється рішення про можливість застосування аналога. Протягом 2021 р. до "Укроборонпрому" звернулися багато вітчизняних і зарубіжних компаній зі США, Китаю, Австрії", - додали в концерні.
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Но вот за такими учениями, как «Об'єднані зусілля» довелось наблюдать впервые. Совместный штурм небольшого городка, где засели и яростно отбивались, условные оккупанты, условной страны 404. Совместный штурм, это значит, что украинские бойцы (ВСУ и Нацгвардия) работали в тесном взаимодействии с военнослужащими стран, которые мы считаем нашими партнерами. США, Великобритания, Канада, Румыния, Литва, Эстония, Латвия и так далее. Всего в учениях задействованы представители 15 стран. Вместе работали на земле, вместе работали в воздухе.
Штурм городка вышел грандиозным. Взрывы пиротехники. Захлебывались очередями ПКМы. Оглушающее аханье танковых выстрелов. Хитрая «бэха» обороняющихся выскакивала из-за угла на считанные секунды, отстрелялась и свалила. Быстрое передвижение штурмовых групп, под прикрытием пулеметного и снайперского огня. Вертушки заходили на «боевой», чтобы после, прижавшись к земле, прошмыгнуть над верхушками деревьев и снова зайти на второй круг. Неожиданно было увидеть над полигоном «Чёрных ястребов». А что творила потом авиация!!! Это было нечто. Никогда не думал, что можно НЕ УСЛЫШАТЬ боевой самолёт (я так и не понял чьи это были птички), который скользит над землей, всего-то в километре от себя. Только визуальный контакт. Видишь, что с неба ястребом падает чёрная точка. Вот она. Близко. Совсем. Виден силуэт самолёта. А звука нет… Лишь только после условного огневого «привета», резкая свечка вверх и тебя прижимает к земле рёв двигателей. А с неба безмолвно падает следующий «коршун».
Но главные действия разворачивались там, куда посторонним доступ запрещён. В штабных кунгах, двумя ровными линиями спрятанными под маскировочными сетями. Я второй раз видел Сергея Наева. Хотя слышал о нем ещё тогда, в конце горячего 2014 года он командовал сектором «Б». Ожесточенные бои за ДАП, Пески, Авдеевку. А это армия, которая жизнями бойцов платила за кровавые уроки. Это мотивированные, но малочисленные добробаты с лёгким стрелковым. Это необстрелянные, наспех сформированные «террбаты», накшталт нашего 37-го. Это дни, недели, месяца, где одна тактическая ошибка могла стать роковой для всей страны. Уже тогда я был наслышан про крутой норов генерала Наева, который не зассал, вспомнив генеральские погоны, будущую пенсию и то, что можно это всё потерять вмиг. Не слёг на больничку, пока всё устаканится. Не сбежал из страны. Его учили воевать. И он ввязался в драку за свою Украину.
- Сергей Иванович, соответсвует ли действительности информация, что на фронт вернули все контрснайперские группы?
- Так!
- Ми повністю переналаштували роботу оперативного керування. Працюємо в тісній взаємодії з нашими партнерами. Ви самі бачити, скільки тут старших офіцерів з інших країн. Підготувати одну, дві, три батальйоні групи в складі наших військових разом з представниками Болгарії, Літви чи Румунії, це півсправи… До речі, ви самі бачили як фахово працювали представники ЗСУ та Нацгвардії… А ось налаштувати управління ціми підрозділами, це зовсім інше завдання. Спираючись на російські навчання, де відпрацьовувались декілька задач, як швидко окупувати Україну… - Генерал на секунду замолчал, зло сверкнув глазами, - Ми внесли певні корективи в нашу підготовку. А дещо, повністю переналаштували.
- Як настрій у союзників?
- Бойовий! - Ледве посміхнувся Сергій Іванович, - Вони дедалі більше розуміють, яка загроза зі сходу нависає на усією Європою. Розуміють, що саме Україна виступає тим самим запобіжником, від російської навали туди, в Європу. А тому працюють в повну силу.
На все наши вопросы, генерал-лейтенант Сергей Наев отвечал спокойно, по армейски уверенно и главное исчерпывающе. Не стараюсь спрятаться за витиеватыми отговорками, дабы мы поскорей отцепились от него. Разговор был на равных. Он и мы, солдаты своей страны. Так, что понимали друг друга с полуслова.
Слушая Командующего Объединёнными силами, лично у меня, всё больше и больше уверенности. В чем? Да во многом. И в том, что на самом высшем уровне военного командования Украины, четко понимают все вызовы и риски. Уверен в том, что Наев (при необходимости) вывернет мехом во внутрь кого угодно, чтобы добиться своего. И главное то, что человек на своём месте. Человек войны…
Учения «Об'єднані зусилля» продолжаются. Будут еще отработаны некоторые, очень важные задачи.
p.s. Жаль только, что два с половиной года так бездарно были смыты в унитаз. Но вины Залужного, Наева, Миргородского и других генералов, тех, кого знает вся страна, в этих про@бах нет и близко.
Андрей Петров
за це нинішні їх називали свинарчуками
23.09.2021Керівництво ДП "Антонов" підставило Україну та НАТО: новий "схематоз" у програмі SALIS (документи)
https://defence-ua.com/people_and_company/kerivnitstvo_dp_antonov_pidstavilo_ukrajinu_ta_nato_novij_shematoz_u_programi_salis_dokumenti-4841.html
Клістрони, магнетронів, лампи біжучої хвилі, лампи оберненої хвилі - без них наше ППО за кілька років стане небрєздатним
Поцікавтеся дослідженнями астрономів аматорів та УФОлогів, які будують з двох примітивних ТБ-тюнерів персональні пасивні радари для контролю верхніх шарів стратосфери. По-суті це, примітивні аналоги "Кольчуги".
Хто ще в світі використовує сьогодні аналогове лампове обладнання?
Ось вам https://web.archive.org/web/20110417013040/http://web.mit.edu/kimt/www/radar/ сторіночка "переможців" навчального курсу .