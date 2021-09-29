Двоє чоловіків намагалися збути в Києві 229 тисяч фальшивих доларів США, обох затримано, - поліція. ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці викрили дует зловмисників на збуті фальшивої іноземної валюти. Спільники налагодили незаконний бізнес із закупівлі за кордоном підроблених доларів США і євро та продажу їх на території України. Фігуранти затримані при спробі збуту 229 000 доларів США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва

Слідчі поліції Києва спільно з оперативними співробітниками департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури затримали двох осіб за збут фальшивої іноземної валюти. Зловмисниками виявились 42-річний уродженець Луганщини та 34-річний мешканець Львівщини.

Як розповів начальник відділу розслідування у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Києва Олег Кисельов, спільники налагодили незаконну діяльність із закупівлі підроблених доларів США та євро у інших країнах із подальшим їх продажем на території України:

"Ми з’ясували, що фігуранти через мережу Інтернет познайомились з чоловіком та запропонували йому обміняти іноземну валюту. Правопорушників затримали після проведення й документування контрольних закупок та під час спроби збуту партії фальшивої валюти на суму 240 000 доларів США. Вилучені купюри направлено на проведення відповідної експертизи", - повідомив Кисельов.

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Затриманим повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 199 Кримінального кодексу України – зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збут незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

Також слідчі звернулися з клопотанням до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Фото: сайт поліції

Зазначається, що зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення і затримання всіх учасників злочинної схеми.

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