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Новини Силовики
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Двоє чоловіків намагалися збути в Києві 229 тисяч фальшивих доларів США, обох затримано, - поліція. ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці викрили дует зловмисників на збуті фальшивої іноземної валюти. Спільники налагодили незаконний бізнес із закупівлі за кордоном підроблених доларів США і євро та продажу їх на території України. Фігуранти затримані при спробі збуту 229 000 доларів США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва

Слідчі поліції Києва спільно з оперативними співробітниками департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури затримали двох осіб за збут фальшивої іноземної валюти. Зловмисниками виявились 42-річний уродженець Луганщини та 34-річний мешканець Львівщини.

Як розповів начальник відділу розслідування у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Києва Олег Кисельов, спільники налагодили незаконну діяльність із закупівлі підроблених доларів США та євро у інших країнах із подальшим їх продажем на території України:

Двоє чоловіків намагалися збути в Києві 229 тисяч фальшивих доларів США, обох затримано, - поліція 01

"Ми з’ясували, що фігуранти через мережу Інтернет познайомились з чоловіком та запропонували йому обміняти іноземну валюту. Правопорушників затримали після проведення й документування контрольних закупок та під час спроби збуту партії фальшивої валюти на суму 240 000 доларів США. Вилучені купюри направлено на проведення відповідної експертизи", - повідомив Кисельов.

Також дивіться: Поліцейські перекрили міжнародний канал поставки фальшивих доларів. ФОТОрепортаж

Двоє чоловіків намагалися збути в Києві 229 тисяч фальшивих доларів США, обох затримано, - поліція 02

Затриманим повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 199 Кримінального кодексу України – зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збут незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

Також слідчі звернулися з клопотанням до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Двоє чоловіків намагалися збути в Києві 229 тисяч фальшивих доларів США, обох затримано, - поліція 03
Фото: сайт поліції

Зазначається, що зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення і затримання всіх учасників злочинної схеми.

Також читайте: СБУ викрила на Сумщині угруповання фальшивомонетників: щомісяця вони збували до 50 тис. доларів. ФОТОрепортаж

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валюта (2374) долар (532) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) фальшивомонетники (73)


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Ими хотели расплатиться партийные кураторы ОПЗЖопса со своими " демонстрантами".
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29.09.2021 12:14 Відповісти
Пацаны к успеху шли
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29.09.2021 12:15 Відповісти
Бабло обьединило схід і захід.
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29.09.2021 12:17 Відповісти
Хорошая тема, изымать типа фальшивые, а на самом деле может и нет.
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29.09.2021 12:16 Відповісти
с конфискацией - это два готовых бомжа по выходе на свободу. и не исправлятся же.
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29.09.2021 12:20 Відповісти
Какиито с виду как подарочные.
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29.09.2021 12:27 Відповісти
Головне ,щоб ці бабки не були справжніми ,а їх уже самі СБУ шники не підклали фальшиві.
Не довіряю нашим силовим структурам ,рейдери та бандити скрізь ,де є великі гроші.
Де немає - нормальні люди.
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29.09.2021 12:32 Відповісти
Сотрудников СБУ заподозрили в похищении бизнесмена в обмен на биткоины

https://24tv.ua/ru/pytali-zastavili-otdat-7-bitkojnov-sotrudniki-novosti-bitkoin_n1736347 https://24tv.ua/ru/pytali-zastavili-otdat-7-bitkojnov-sotrudniki-novosti-bitkoin_n1736347


Ці вже сіли ,чи просто догану написали?
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29.09.2021 12:34 Відповісти
 
 