Двоє чоловіків намагалися збути в Києві 229 тисяч фальшивих доларів США, обох затримано, - поліція. ФОТОрепортаж
У Києві правоохоронці викрили дует зловмисників на збуті фальшивої іноземної валюти. Спільники налагодили незаконний бізнес із закупівлі за кордоном підроблених доларів США і євро та продажу їх на території України. Фігуранти затримані при спробі збуту 229 000 доларів США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва
Слідчі поліції Києва спільно з оперативними співробітниками департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури затримали двох осіб за збут фальшивої іноземної валюти. Зловмисниками виявились 42-річний уродженець Луганщини та 34-річний мешканець Львівщини.
Як розповів начальник відділу розслідування у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Києва Олег Кисельов, спільники налагодили незаконну діяльність із закупівлі підроблених доларів США та євро у інших країнах із подальшим їх продажем на території України:
"Ми з’ясували, що фігуранти через мережу Інтернет познайомились з чоловіком та запропонували йому обміняти іноземну валюту. Правопорушників затримали після проведення й документування контрольних закупок та під час спроби збуту партії фальшивої валюти на суму 240 000 доларів США. Вилучені купюри направлено на проведення відповідної експертизи", - повідомив Кисельов.
Затриманим повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 199 Кримінального кодексу України – зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збут незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.
Також слідчі звернулися з клопотанням до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Зазначається, що зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення і затримання всіх учасників злочинної схеми.
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Не довіряю нашим силовим структурам ,рейдери та бандити скрізь ,де є великі гроші.
Де немає - нормальні люди.
https://24tv.ua/ru/pytali-zastavili-otdat-7-bitkojnov-sotrudniki-novosti-bitkoin_n1736347 https://24tv.ua/ru/pytali-zastavili-otdat-7-bitkojnov-sotrudniki-novosti-bitkoin_n1736347
Ці вже сіли ,чи просто догану написали?