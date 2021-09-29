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Новини
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Порошенко у 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру: Будь-який режим несе в собі загрозу

Порошенко у 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру: Будь-який режим несе в собі загрозу

Бабин Яр – одна із найглибших ран, один із найважчих спогадів про Голокост, цю безпрецедентну в історії людства катастрофу. Важко повірити, що таке масове й жорстоке вбивство сталося не в темні віки дикого середньовіччя, а 80 років тому, посеред двадцятого століття.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Урочище Бабин Яр за лічені дні, 29-30 вересня, перетворилося на жорстокий конвеєр смерті, де були вбиті перші жертви нацистської політики – більш як 30 тисяч київських євреїв. За даними науковців, у 1941-1943 роках у Бабиному Яру знайшли свій останній притулок приблизно 100 тисяч людей різних національностей: євреїв, українців, ромів, військовополонених, підпільників, членів Організації українських націоналістів та інших", - йдеться в повідомленні.

За словами Порошенка, сьогодні всі мають пам’ятати: будь-який режим, який має за ніщо права та свободи людини, несе в собі загрозу для самої людяності.

"Для цих режимів життя – ніщо, а люди – лише гвинтики в смертоносній машинерії диктаторів-параноїків. Трагічні події минулого вимагають від нас виховувати нові покоління на принципах поваги до людської гідності та толерантності. І нашим моральним обов’язком є точно не допустити повторення злочинів проти людства та людяності", - підкреслив п'ятий президент.

Також дивіться: Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру: "Це довгі і жахливі спогади для кількох поколінь". ФОТОрепортаж

Автор: 

Бабин Яр (160) пам’ять (1185) Порошенко Петро (15169)


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Топ коментарі
+14
Слова государственного деятеля.
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29.09.2021 12:27
+10
В савєцкай взагалі не казали про це.
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29.09.2021 12:35
+7
По данным ученых в 1941-1943 годах в Бабьем Яре нашли свой последний приют около 100 тыс. людей разных национальностей: евреев, украинцев, ромов, военнопленных, подпольщиков, членов Организации украинских националистов и других, - говорится в сообщении. Что не правда?
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29.09.2021 12:41
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Слова государственного деятеля.
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29.09.2021 12:27 Відповісти
Нет!
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29.09.2021 12:38 Відповісти
По данным ученых в 1941-1943 годах в Бабьем Яре нашли свой последний приют около 100 тыс. людей разных национальностей: евреев, украинцев, ромов, военнопленных, подпольщиков, членов Организации украинских националистов и других, - говорится в сообщении. Что не правда?
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29.09.2021 12:41 Відповісти
Кот? Брысь…
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29.09.2021 14:29 Відповісти
Ни советская Украина, ни независимая Украина за 80 лет не создала на месте Бабьего Яра никакого Мемориала безвинно погибшим.
Это позор Украине, объяснить который я не берусь.
Сейчас идёт очередная мышиная, лицемерная, непрофессиональная возня вокруг проекта.
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29.09.2021 12:29 Відповісти
В савєцкай взагалі не казали про це.
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29.09.2021 12:35 Відповісти
Да то рускій маланєц-йому пох ващє.
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29.09.2021 12:37 Відповісти
Это к зеленскому с ярмаком. Они курируют этот вопрос с россиянами
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29.09.2021 14:29 Відповісти
Во всем у вас Зеленский виноват... Читай внимательно! Игнат говорит о 80 годах молчания! А что сделали 1-5 президенты независимой?
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29.09.2021 18:11 Відповісти
Меня, откровенно говоря, больше беспокоит молчание о Голодоморе. Об этом не говорили в принципе и пытаются не слишком афишировать эту тему. Евреи позаботятся о том, чтобы помнили о Холокосте. А задача президентов Украины сделать так, чтобы не забывали о голоде в Украине.
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29.09.2021 18:42 Відповісти
Взагалі то євреям плювати на виморених голодом українців. Вони навіть не визнали Голодомор геноцидом.
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29.09.2021 15:54 Відповісти
Ксения,поезжай в Иерусалим и зайди в музей Холокоста "Яд вашем". Поймешь,кому плевать,кому нет. Больше всего евреев СССР от рук нацистов и местных полицаев погибло в Украине. Есть там и украинские "Праведники мира,спасавшие евреев. Моя бабушка и еще 7 родственников с детьми погибли в уманском гетто. Дедушку зарубили "щири украинцы" вместе с еще 20 евреями во дворе тюрьмы- в промежуток между уходом наших и приходом немцев! А светловолосую тетю Фаню в Гуляй-поле не выдал никто!...
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29.09.2021 18:34 Відповісти
Євреї майстри перебріхувати..
Взагалі, вони привели червону чуму, то і пожинали плоди ненависті.
А ще, серед праведників чомусь відсутнє ім'я Митрополита Галицького Шептицького, певно даремо євреїв рятував, бо вони його ненавидять за українську позицію.
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29.09.2021 18:41 Відповісти
Скільки євреїв ви опитали?
Книгу Роберта Конквіста "Жатва скорбі" треба вивчати в школі.
Число жертв Голодомору та Холокосту порівнюваємо.
А Ізраїль просто не хоче одержати ще одного ворога - московію.
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03.10.2021 12:25 Відповісти
Ну нічого собі... вони не хочуть одержати нового ворога, тому краще із задоволенням плюнуть на наші жертви. А чого тоді я маю їхні почитати ? Яка моя справа до євреїв ?
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03.10.2021 12:36 Відповісти
Ksenia VB: Ви про що? Хто "вони"? Чиї "їхні"? Ви хоч зрозуміли, про що я написав, і про що книга, на яку я посилаюсь? Ви її читали?
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04.10.2021 13:02 Відповісти
Я вважаю називаю блюзнірством почитати холокост і в той же час нехтувати голодомором.
Тим більше представники єврейського народу якраз пограбували українців. У них цілий синдикат при владі. Це правда, як не крути.
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04.10.2021 15:19 Відповісти
Ksenia VB: Ви не відповіли на моє питання; тобто - не читали.
Будемо точними: держава Ізраїль офіційно не визнала Голодомор геноцідом - але ж держава - це не є "євреї взагалі". Ще раз повторюю: і Голодомор, і Холокост є геноціди відповідно українського і єврейського народів з мілліонами жертв лютої смерті. Пам'ятати людству надо і те, і те.
"представники єврейського народу якраз пограбували українців" - пишете ви. Маєте на увазі Коломойського з Фірташем? А чим краще Пінчук з Ахметовим? А Янукович з Лазаренко?
А навіщо більшість українців обрали цього неука і зрадника? Де відповідальність за свою долю?
"Євреї привели червону чуму" (?). Шановна, вивчайте історію по товстим книгам, слідкуйте за достовірністю даних.
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05.10.2021 20:55 Відповісти
1. Не читала.
2. Шахраї певного походження не обмежуються двома прізвищами. Їх значно більше. Куди не плюнь.. Навіть в центральній слідчій лабораторії начальство того ж походження - фальсифікує гучні справи.
3. Навіщо обрали - бо їх до того обробили канали, які належать .... здогадаєтесь кому ?
4. А ленін яких кровєй ?
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05.10.2021 22:07 Відповісти
1. Дуже раджу прочитати. Книгу можна скачати в Інтернеті.
2. No komments.
3. А своя голова де? Ми ж попереджали, ми ж приводили аргументи, ми ж викривали усяких бігусів-провокаторів, гордонів, білецьких, ноемів, лещенок та багатьох інших. Даремно. Ще й боюся, що оберуть його ж на наступний термін. Бо "він же свій!". Бо "він не краде!"
4. Здивували! Дід - Бланк. Ну, то що? Можна назвати купу тих і тих. Не на те звертаєте увагу.
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06.10.2021 18:56 Відповісти
До речі, позавчора росіянами було блоковано наші катера в Чорному морі. Зеленський показав себе зовсім з іншого боку ніж Порошенко- після його вибачень катерам дозволили повернутися додому.
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29.09.2021 12:38 Відповісти
Сцикло є сцикло...
Ти помітив, що вже всі кому не ліньки обтирають об нас чоботи.
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29.09.2021 15:52 Відповісти
Так режим порошенка теж вбивав, калічив, садив до в'язниці, тих хто не був з ним згоден. (Атовці, батальони, Лісник, Хорт всіх і не перелічиш.
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29.09.2021 14:31 Відповісти
Ага , а ще він снідає немовлятами і вбив брата зеленського , чи дєрьмака , та какая рязніца ....так Олекса ?
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29.09.2021 15:06 Відповісти
Топаз, Неля Штепа...
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29.09.2021 15:53 Відповісти
Ой, козак! Ну, козак! Прям, всем хорош козак Петро Порохатый: и баблища набатовал немеряно, и цельный выводок Лондонских патриотов на свет Божий вылупил, и сверхбольшие леденцы "Рошен" с увеличенным содержанием ферментированного гавнища повышенной вонючести для порохоботов на палочки насаживает. Не без того, чтобы ПиАрнуться на Бабьем Яру - а почему бы и нет(?) - евреев от этого не убудет. А так, ну просто светоч Украинской демократии - Сывочолый ГетЬман - никак не меньше. Вот только рейтинг Порохатого среди меня не растЁть, хоть ты тресни. Хоть бы все порохоботы пообосрались с натуги - не желает расти рейтинг Порохатого и всё!
(Во всяком случае, среди меня).
Может шо порохоботы подскажут...
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29.09.2021 16:09 Відповісти
В многих странах мира, построены мемориалы Холокоста, они построены, даже в далеких от Европы , Канаде, США, Австралии...., только в Украине и Белоруссии их нет ....
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29.09.2021 16:22 Відповісти
"Порохоботы - это хорошо!
И взрослые знают, и дети -
Мы радость творим на планете.
Порохоботы - это не игра!"©®
(аллюзия на известную песТню)
Порохоботи-братчики, візміть мене у свою артіль! Життя нема - отак кортить долучитися до славетної когорти гонорароотримувачів, так би мовити, припасти до цілющих лавандосових джерел. Я буду старанним і чемним порохоботом-підбарижником - в ім'я безкорисливої ​​любові до грошових знаків вивчу і триматиму іспит з теорії інтенсивної пороботологіі; оволодію і здам практичний залік з агресивного порохоботінгу; днями й ночами крапатиму ​​хоч пасквілі, хоч дифірамби; виливатиму хоч ****, хоч єлей в суворо визначеному гонорародавачем напрямку. За гонорар - де тільки й візьмуться: неабияке літературне обдарування, надзвичайний мистецький хист, блискуча авторська майстерність, ну і все таке інше.
Згоден на випробувальний термін з половинним гонораром сертифікованого порохобота.
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29.09.2021 16:29 Відповісти
 
 