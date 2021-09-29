Порошенко у 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру: Будь-який режим несе в собі загрозу
Бабин Яр – одна із найглибших ран, один із найважчих спогадів про Голокост, цю безпрецедентну в історії людства катастрофу. Важко повірити, що таке масове й жорстоке вбивство сталося не в темні віки дикого середньовіччя, а 80 років тому, посеред двадцятого століття.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.
"Урочище Бабин Яр за лічені дні, 29-30 вересня, перетворилося на жорстокий конвеєр смерті, де були вбиті перші жертви нацистської політики – більш як 30 тисяч київських євреїв. За даними науковців, у 1941-1943 роках у Бабиному Яру знайшли свій останній притулок приблизно 100 тисяч людей різних національностей: євреїв, українців, ромів, військовополонених, підпільників, членів Організації українських націоналістів та інших", - йдеться в повідомленні.
За словами Порошенка, сьогодні всі мають пам’ятати: будь-який режим, який має за ніщо права та свободи людини, несе в собі загрозу для самої людяності.
"Для цих режимів життя – ніщо, а люди – лише гвинтики в смертоносній машинерії диктаторів-параноїків. Трагічні події минулого вимагають від нас виховувати нові покоління на принципах поваги до людської гідності та толерантності. І нашим моральним обов’язком є точно не допустити повторення злочинів проти людства та людяності", - підкреслив п'ятий президент.
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Это позор Украине, объяснить который я не берусь.
Сейчас идёт очередная мышиная, лицемерная, непрофессиональная возня вокруг проекта.
Взагалі, вони привели червону чуму, то і пожинали плоди ненависті.
А ще, серед праведників чомусь відсутнє ім'я Митрополита Галицького Шептицького, певно даремо євреїв рятував, бо вони його ненавидять за українську позицію.
Книгу Роберта Конквіста "Жатва скорбі" треба вивчати в школі.
Число жертв Голодомору та Холокосту порівнюваємо.
А Ізраїль просто не хоче одержати ще одного ворога - московію.
Тим більше представники єврейського народу якраз пограбували українців. У них цілий синдикат при владі. Це правда, як не крути.
Будемо точними: держава Ізраїль офіційно не визнала Голодомор геноцідом - але ж держава - це не є "євреї взагалі". Ще раз повторюю: і Голодомор, і Холокост є геноціди відповідно українського і єврейського народів з мілліонами жертв лютої смерті. Пам'ятати людству надо і те, і те.
"представники єврейського народу якраз пограбували українців" - пишете ви. Маєте на увазі Коломойського з Фірташем? А чим краще Пінчук з Ахметовим? А Янукович з Лазаренко?
А навіщо більшість українців обрали цього неука і зрадника? Де відповідальність за свою долю?
"Євреї привели червону чуму" (?). Шановна, вивчайте історію по товстим книгам, слідкуйте за достовірністю даних.
2. Шахраї певного походження не обмежуються двома прізвищами. Їх значно більше. Куди не плюнь.. Навіть в центральній слідчій лабораторії начальство того ж походження - фальсифікує гучні справи.
3. Навіщо обрали - бо їх до того обробили канали, які належать .... здогадаєтесь кому ?
4. А ленін яких кровєй ?
2. No komments.
3. А своя голова де? Ми ж попереджали, ми ж приводили аргументи, ми ж викривали усяких бігусів-провокаторів, гордонів, білецьких, ноемів, лещенок та багатьох інших. Даремно. Ще й боюся, що оберуть його ж на наступний термін. Бо "він же свій!". Бо "він не краде!"
4. Здивували! Дід - Бланк. Ну, то що? Можна назвати купу тих і тих. Не на те звертаєте увагу.
Ти помітив, що вже всі кому не ліньки обтирають об нас чоботи.
(Во всяком случае, среди меня).
Может шо порохоботы подскажут...
И взрослые знают, и дети -
Мы радость творим на планете.
Порохоботы - это не игра!"©®
(аллюзия на известную песТню)
Порохоботи-братчики, візміть мене у свою артіль! Життя нема - отак кортить долучитися до славетної когорти гонорароотримувачів, так би мовити, припасти до цілющих лавандосових джерел. Я буду старанним і чемним порохоботом-підбарижником - в ім'я безкорисливої любові до грошових знаків вивчу і триматиму іспит з теорії інтенсивної пороботологіі; оволодію і здам практичний залік з агресивного порохоботінгу; днями й ночами крапатиму хоч пасквілі, хоч дифірамби; виливатиму хоч ****, хоч єлей в суворо визначеному гонорародавачем напрямку. За гонорар - де тільки й візьмуться: неабияке літературне обдарування, надзвичайний мистецький хист, блискуча авторська майстерність, ну і все таке інше.
Згоден на випробувальний термін з половинним гонораром сертифікованого порохобота.