Порошенко у 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру: Будь-який режим несе в собі загрозу

Бабин Яр – одна із найглибших ран, один із найважчих спогадів про Голокост, цю безпрецедентну в історії людства катастрофу. Важко повірити, що таке масове й жорстоке вбивство сталося не в темні віки дикого середньовіччя, а 80 років тому, посеред двадцятого століття.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Урочище Бабин Яр за лічені дні, 29-30 вересня, перетворилося на жорстокий конвеєр смерті, де були вбиті перші жертви нацистської політики – більш як 30 тисяч київських євреїв. За даними науковців, у 1941-1943 роках у Бабиному Яру знайшли свій останній притулок приблизно 100 тисяч людей різних національностей: євреїв, українців, ромів, військовополонених, підпільників, членів Організації українських націоналістів та інших", - йдеться в повідомленні.

За словами Порошенка, сьогодні всі мають пам’ятати: будь-який режим, який має за ніщо права та свободи людини, несе в собі загрозу для самої людяності.

"Для цих режимів життя – ніщо, а люди – лише гвинтики в смертоносній машинерії диктаторів-параноїків. Трагічні події минулого вимагають від нас виховувати нові покоління на принципах поваги до людської гідності та толерантності. І нашим моральним обов’язком є точно не допустити повторення злочинів проти людства та людяності", - підкреслив п'ятий президент.

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