Польща зафіксувала рекордний наплив нелегалів з Білорусі: за добу майже 500 спроб

Польські прикордонники за минулу добу зафіксували рекордну кількість нелегалів, які намагалися перетнути кордон з боку Білорусі. Подібних спроб нарахували майже 500.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Прикордонники зафіксували 473 спроби незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі за минулу добу. Це поки рекорд", - йдеться в повідомленні.

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Однак, як пояснила речниця прикордонної служби Анна Міхальська, прикордонникам вдалося запобігти усім цим діям.

Загалом, вже від початку вересня Польща зафіксувала майже 6 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.