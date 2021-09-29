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Польща зафіксувала рекордний наплив нелегалів з Білорусі: за добу майже 500 спроб

Польща зафіксувала рекордний наплив нелегалів з Білорусі: за добу майже 500 спроб

Польські прикордонники за минулу добу зафіксували рекордну кількість нелегалів, які намагалися перетнути кордон з боку Білорусі. Подібних спроб нарахували майже 500.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Прикордонники зафіксували 473 спроби незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі за минулу добу. Це поки рекорд", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Польща планує продовжити режим надзвичайного стану на кордоні через наплив нелегальних мігрантів з Білорусі

Однак, як пояснила речниця прикордонної служби Анна Міхальська, прикордонникам вдалося запобігти усім цим діям.

Загалом, вже від початку вересня Польща зафіксувала майже 6 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

Автор: 

Білорусь (7927) кордон (4761) мігранти (1109) нелегали (383) Польща (8492)


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Если арабы за "услуги" деньги Лукашенке платят то это никогда не прекратится. Полякам и литовцам рекомендую научиться стрелять по ногам.
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29.09.2021 12:43 Відповісти
Полезут к нам?
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29.09.2021 12:54 Відповісти
ага, тута их накормят и оденут ...
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29.09.2021 13:02 Відповісти
не полезут, тут водки нет)
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29.09.2021 13:11 Відповісти
До нас лізуть гірші.
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29.09.2021 14:03 Відповісти
Від госпідарника бацьки втікає обдурений нарід. Як там радянські ГОСТИ і якісне молоко, морозиво технологію виготовлення якого СРСР взяли у американців?
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29.09.2021 13:19 Відповісти
Есть очень простой способ как Польше избавиться от нелегалов: бросать задержанных зверушек в ров с крокодилами. Ах, да, Макрель и евросодержанки газпрома тут же начнут выражать свои взволнованности и озабоченности
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09.11.2021 09:46 Відповісти
 
 