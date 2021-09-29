Польща зафіксувала рекордний наплив нелегалів з Білорусі: за добу майже 500 спроб
Польські прикордонники за минулу добу зафіксували рекордну кількість нелегалів, які намагалися перетнути кордон з боку Білорусі. Подібних спроб нарахували майже 500.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Прикордонники зафіксували 473 спроби незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі за минулу добу. Це поки рекорд", - йдеться в повідомленні.
Однак, як пояснила речниця прикордонної служби Анна Міхальська, прикордонникам вдалося запобігти усім цим діям.
Загалом, вже від початку вересня Польща зафіксувала майже 6 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.
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