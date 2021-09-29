На три речі можна дивитися нескінченно: на вогонь, на воду і на те, як YouTube блокує кремлівські канали, - Ткаченко

Блокування кремлівських каналів на YouTube невипадково відбулося після виборів у Німеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Керівниця RT не каже, чому саме Youtube заблокував кремлівські рупори, хоча причину напевне знає. Можливо йдеться про чергове втручання Кремля в закордонний виборчий процес. Тепер російська влада вимагає заборонити на своїй території трансляцію всіх загальновідомих німецьких каналів, які відомі у світі своєю неупередженістю, додержуванням журналістських стандартів. Звісно, назвавши їх іноагентами…", - підкреслив Ткаченко.

За словами міністра, кремлівські ЗМІ журналістикою вважати не можна, адже цивілізований світ все більше розуміє важливість протидії інформаційній агресії, фейкам, дезінформації.

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"Керівниця Russia Today заявляє, що Youtube-канал RT DE на 4-му місці по впливовості серед німецькомовних ЗМІ, але забуває нагадати, що на розкрутку переглядів та збільшення аудиторії кількох каналів, включаючи RT, Кремль виділяє сотні мільярдів рублів.

Радий тому, що інформаційне поле Німеччини стане чистішим без бруду та брехні, що нав’язується кремлівською пропагандою. Український досвід заборони трійки каналів Медведчука, а також блокування пропагандистських соцмереж показує, що це – фактично єдиний спосіб боротьби з інформаційними атаками Кремля, на який він не може впливати", - підсумував Ткаченко.

Нагадаємо, раніше YouTube заблокував два німецькі канали російських пропагандистів RT.