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Новини
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На три речі можна дивитися нескінченно: на вогонь, на воду і на те, як YouTube блокує кремлівські канали, - Ткаченко

На три речі можна дивитися нескінченно: на вогонь, на воду і на те, як YouTube блокує кремлівські канали, - Ткаченко

Блокування кремлівських каналів на YouTube невипадково відбулося після виборів у Німеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Керівниця RT не каже, чому саме Youtube заблокував кремлівські рупори, хоча причину напевне знає. Можливо йдеться про чергове втручання Кремля в закордонний виборчий процес. Тепер російська влада вимагає заборонити на своїй території трансляцію всіх загальновідомих німецьких каналів, які відомі у світі своєю неупередженістю, додержуванням журналістських стандартів. Звісно, назвавши їх іноагентами…", - підкреслив Ткаченко.

За словами міністра, кремлівські ЗМІ журналістикою вважати не можна, адже цивілізований світ все більше розуміє важливість протидії інформаційній агресії, фейкам, дезінформації.

Читайте також: YouTube заблокував два німецькі канали російських пропагандистів RT

"Керівниця Russia Today заявляє, що Youtube-канал RT DE на 4-му місці по впливовості серед німецькомовних ЗМІ, але забуває нагадати, що на розкрутку переглядів та збільшення аудиторії кількох каналів, включаючи RT, Кремль виділяє сотні мільярдів рублів.

Радий тому, що інформаційне поле Німеччини стане чистішим без бруду та брехні, що нав’язується кремлівською пропагандою. Український досвід заборони трійки каналів Медведчука, а також блокування пропагандистських соцмереж показує, що це – фактично єдиний спосіб боротьби з інформаційними атаками Кремля, на який він не може впливати", - підсумував Ткаченко.

Нагадаємо, раніше YouTube заблокував два німецькі канали російських пропагандистів RT.

Автор: 

YouTube (232) пропаганда (2799) росія (65073) Ткаченко Олександр (509) блокування (648)


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Топ коментарі
+9
Нехай ще заблокують клоаку під назвою ТСН.
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29.09.2021 13:13
+6
оо!.. на Рассиюшке со вчера у пропагандонов жуткая попоболь..
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29.09.2021 12:52
+4
а когда канал наш будет заблокирован? или тоже ждут, пока ютуб заблокирует
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29.09.2021 12:56
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и тебя козломордого вора читать....
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29.09.2021 12:43 Відповісти
Борцун с ватой?!
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29.09.2021 12:45 Відповісти
только сам весь ватный
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29.09.2021 12:57 Відповісти
Гы.
Даже не знал, что их можно еще и тубе смотреть.
На тарелке хрен заблокируешь.
Хотя, смотреть на бесноватую скабееву, как-то влом
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29.09.2021 12:50 Відповісти
прозреваю потихоньку, правда без газа наступило прозрение, но лучше так чем дальше распространять потоки кремлёвского говнеца, так шо европейцы крепитесь, дровами запасайтесь, вам тот СП2 будет отрыгиваться ещё очень долго, и бабка меркель со шрёдером вам благодарна за понимание оооооочееееень глубоооокую озабоченность.
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29.09.2021 12:50 Відповісти
Канал його друга Дубінського теж під це підпадає?
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29.09.2021 12:51 Відповісти
оо!.. на Рассиюшке со вчера у пропагандонов жуткая попоболь..
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29.09.2021 12:52 Відповісти
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29.09.2021 12:55 Відповісти
а когда канал наш будет заблокирован? или тоже ждут, пока ютуб заблокирует
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29.09.2021 12:56 Відповісти
Можна також вічно дивитися як ЗЄшобло бореться з корупцією і в той же час відволікає увагу на «чьо там у мишибратьєв».
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29.09.2021 12:59 Відповісти
Не дай Бог, щоб вічно!!!
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29.09.2021 13:44 Відповісти
Нехай ще заблокують клоаку під назвою ТСН.
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29.09.2021 13:13 Відповісти
ага "раша тудeй спробувала бути в eфiрi чeрeз iнший канал i його заблокували". а украiцям слабо мeдвeдчук вєщає чeрeз iший i нiкого нe iбьоть
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29.09.2021 13:20 Відповісти
Лишнехромосомный Мединский по сравнению Сашей просто умнейший человек.
Само существование кремлевских каналов даже короткое время сложно вынести, а уж "бесконечно смотреть" что то связанное с ними - неважно что - можно повредится головой.
Возможно это и произошло.
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29.09.2021 13:48 Відповісти
Вони захотіли судитися з Гуглом, а він їх навернув Трубою
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29.09.2021 14:06 Відповісти
А що Рассєю 24 заблоковано ? Навіщо цей піарний піzдьож ?
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29.09.2021 15:12 Відповісти
 
 