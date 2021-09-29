УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11790 відвідувачів онлайн
Новини
4 245 47

Пєсков припускає блокування YouTube у зв'язку із забороною двох німецьких каналів-пропагандистів RT: Закони РФ грубо порушені

Пєсков припускає блокування YouTube у зв'язку із забороною двох німецьких каналів-пропагандистів RT: Закони РФ грубо порушені

Російська влада дійсно може заблокувати відеохостинг YouTube через блокування каналів "RT DE" і "Der Fehlende Part".

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

"Є ознаки того, що порушені закони Російської Федерації, порушені грубо. Це пов'язано з цензурою, перешкодою поширенню інформації в ЗМІ. Якщо наші контрольні органи прийдуть до висновку, що це порушує законодавство, то не можна виключати можливість примусових заходів", - сказав він.

Пєсков також підкреслив, що будь-яке порушення закону - це крайній випадок, тому назвати блокування сервісу крайнім заходом можна.

"Має бути нульова терпимість до подібних порушень закону", - підкреслив він.

Читайте: На три речі можна дивитися нескінченно: на вогонь, на воду і на те, як YouTube блокує кремлівські канали, - Ткаченко

Нагадаємо, раніше YouTube заблокував два німецькі канали російських пропагандистів RT.

Автор: 

YouTube (232) Німеччина (7345) Пєсков Дмитро (1613) пропаганда (2799) росія (65073) блокування (648)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+36
Люто плюсую!!!
Будет хана всяким моргенчленам, инстасобакам и блохерам которые засерают Ютуб своим говноконтентом!!!!
показати весь коментар
29.09.2021 12:53
+31
это чудесно..
показати весь коментар
29.09.2021 12:52
+25
показати весь коментар
29.09.2021 12:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это чудесно..
показати весь коментар
29.09.2021 12:52 Відповісти
наконец..то цапы перейдут в скрепный рутуб..
показати весь коментар
29.09.2021 12:53 Відповісти
Люто плюсую!!!
Будет хана всяким моргенчленам, инстасобакам и блохерам которые засерают Ютуб своим говноконтентом!!!!
показати весь коментар
29.09.2021 12:53 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2021 12:57 Відповісти
ЮТУБ в Рашке практически единственная щелочка в скважине замка ..была...
показати весь коментар
29.09.2021 13:02 Відповісти
и одно из основных пропагандонских средств
показати весь коментар
29.09.2021 13:06 Відповісти
Кимченирия

вместо Ютуба !
показати весь коментар
29.09.2021 13:00 Відповісти
то будет просто замечательно
показати весь коментар
29.09.2021 12:53 Відповісти
да, йес! пИськов - не останавливайся! блокируй нафиг этот западный ютуб, нечего скрепоносцам там делать))
показати весь коментар
29.09.2021 12:54 Відповісти
Китай обходится без Ютуба..
показати весь коментар
29.09.2021 12:54 Відповісти
Так. Ти теж такого хочеш?
показати весь коментар
29.09.2021 12:55 Відповісти
Я хочу ,чтобы Свидетели Плешивого Злодея остались без мировых соцсетей и Ютуба.Там только пропаганда московских учителей Геббельса!А зачем нам она?Они все равно перекроют кислород плебсу.
показати весь коментар
29.09.2021 17:11 Відповісти
А людоеды обходятся без электричества, в темноте друг друга жрут.
показати весь коментар
29.09.2021 12:57 Відповісти
поскорее бы уже....ждемс
показати весь коментар
29.09.2021 12:54 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2021 12:54 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2021 13:01 Відповісти
Насчет провокаций играми кровопусканий она права
показати весь коментар
29.09.2021 13:55 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2021 12:56 Відповісти
зачем мелочиться, пускай сразу все сервисы гугла в рф блокируют

и яблоко тоже, на всякий случай
показати весь коментар
29.09.2021 12:58 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2021 12:58 Відповісти
Кацапи давно вже готують Чєбурнєт і сервіс ;Рутубе; працює на повну.
показати весь коментар
29.09.2021 12:59 Відповісти
Фашисты бесятся что им немножко - самую малость - сопротивляются.
показати весь коментар
29.09.2021 12:59 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2021 13:00 Відповісти
хто такой Песков ?сын Горького ?
показати весь коментар
29.09.2021 13:04 Відповісти
он там по линии Будённого потомок
показати весь коментар
29.09.2021 13:54 Відповісти
Тупиковая ветвь!
показати весь коментар
29.09.2021 14:21 Відповісти
сын Горького - Пешков,
а этот побочный - Письков
показати весь коментар
29.09.2021 14:02 Відповісти
ТА **** ви лякаєте?! Рубаніть ютюбчик тєрпілам вже, буде духовнінько!
показати весь коментар
29.09.2021 13:04 Відповісти
первый раз согласен с письковым. блокируйте
показати весь коментар
29.09.2021 13:07 Відповісти
интернет, интернет он им ***** не нужон интернет той
показати весь коментар
29.09.2021 20:25 Відповісти
Одобряю, блокируйте. Нечего мокшанам в сети сидеть. Работать и бухать.
показати весь коментар
29.09.2021 13:08 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2021 13:08 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2021 13:12 Відповісти
Секта скопцов.
показати весь коментар
29.09.2021 13:14 Відповісти
Ну і добре хай блокують і ютуб і все інше ..може навіть їм допомогти і взагалі відрізати інтернет звязок кацапшини від світу.... Ніхріна козі баян-нахріна дурнямколесо як що вони все на горбах тягають
показати весь коментар
29.09.2021 13:15 Відповісти
Україна повністю підтримує блокування ютуб урядом Московії і пропонує не зупинятися на полумірах, а а відрізати кацапам весь інтернет повністю , замінивши його чебурнетом .
показати весь коментар
29.09.2021 13:32 Відповісти
Много людей РФ живут из этого сервиса и получают неплохие деньги и как они будут прятно удивлены что шара кончилась...
показати весь коментар
29.09.2021 13:36 Відповісти
О, уже и немцы должны жить по ихним законам, не только украинцы
показати весь коментар
29.09.2021 13:52 Відповісти
Зато Машу больше смотреть будут
показати весь коментар
29.09.2021 13:57 Відповісти
Ютуб піде на попятну і розблокує ті гівно канали, бо не захоче втрачати доходи з россії.
показати весь коментар
29.09.2021 14:00 Відповісти
Це було б дуже корисно для України, якби московити самі б відрізались від ютуба. Але не вірю шо вони добровільно погодяться втратити такий величезний інформаційний вплив на нас та інші країни. Інформація, а точніше дезінформація, брехня і маніпуляція це головна їхня зброя. Не танки і не ракети. А дезінформація.
показати весь коментар
29.09.2021 14:04 Відповісти
Русофобию затевают уже и в Германии полным ходом. Доколе ?

https://www.youtube.com/watch?v=_nak-T7kIA8&t=12s
показати весь коментар
29.09.2021 14:15 Відповісти
я не верю в это счастье!
показати весь коментар
29.09.2021 14:24 Відповісти
рунет скоро уйдёт на самоизоляцию, точнее его уйдут...
показати весь коментар
29.09.2021 14:25 Відповісти
А какого черта это чмо сервисами гугла пользуется? Пусть в своем чебурнете стримятся, а у гугла свои правила и законы. Мокшанам вообще незачем этим пользоваться.
показати весь коментар
29.09.2021 16:07 Відповісти
Рашисты немецкие ресурсы защищают.
Ущемляют видите ли! Введите войска в интернет.
показати весь коментар
29.09.2021 16:33 Відповісти
 
 