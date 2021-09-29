Пєсков припускає блокування YouTube у зв'язку із забороною двох німецьких каналів-пропагандистів RT: Закони РФ грубо порушені
Російська влада дійсно може заблокувати відеохостинг YouTube через блокування каналів "RT DE" і "Der Fehlende Part".
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".
"Є ознаки того, що порушені закони Російської Федерації, порушені грубо. Це пов'язано з цензурою, перешкодою поширенню інформації в ЗМІ. Якщо наші контрольні органи прийдуть до висновку, що це порушує законодавство, то не можна виключати можливість примусових заходів", - сказав він.
Пєсков також підкреслив, що будь-яке порушення закону - це крайній випадок, тому назвати блокування сервісу крайнім заходом можна.
"Має бути нульова терпимість до подібних порушень закону", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше YouTube заблокував два німецькі канали російських пропагандистів RT.
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Будет хана всяким моргенчленам, инстасобакам и блохерам которые засерают Ютуб своим говноконтентом!!!!
вместо Ютуба !
и яблоко тоже, на всякий случай
а этот побочный - Письков
https://www.youtube.com/watch?v=_nak-T7kIA8&t=12s
Ущемляют видите ли! Введите войска в интернет.