Пєсков припускає блокування YouTube у зв'язку із забороною двох німецьких каналів-пропагандистів RT: Закони РФ грубо порушені

Російська влада дійсно може заблокувати відеохостинг YouTube через блокування каналів "RT DE" і "Der Fehlende Part".

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

"Є ознаки того, що порушені закони Російської Федерації, порушені грубо. Це пов'язано з цензурою, перешкодою поширенню інформації в ЗМІ. Якщо наші контрольні органи прийдуть до висновку, що це порушує законодавство, то не можна виключати можливість примусових заходів", - сказав він.

Пєсков також підкреслив, що будь-яке порушення закону - це крайній випадок, тому назвати блокування сервісу крайнім заходом можна.

"Має бути нульова терпимість до подібних порушень закону", - підкреслив він.

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Нагадаємо, раніше YouTube заблокував два німецькі канали російських пропагандистів RT.