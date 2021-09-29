Нацполіція і Мінцифри розробили ПЗ для перевірки COVID-сертифікатів у громадян під час можливого локдауну, - Клименко

Компетентні органи мають право перевіряти COVID-сертифікати у громадян під час локдауну. Серед таких органів Національна поліція.

Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Кожен сертифікат і довідка повинна містити QR-код, який підтверджує достовірність медичного документа. І компетентні органи мають право перевіряти їх дійсність - це Держпродспоживслужба, органи місцевої влади та ін. І Національна поліція також є в цьому списку, хоча і не визначена відповідальною в цьому процесі", - йдеться в повідомленні.

За словами Клименка, Нацполіція і Мінцифри розробили і почали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських, щоб вони могли швидко і безперебійно перевірити сертифікат в "Дії" або сканувати паперовий його варіант.

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"Подібно до того, як працює зараз перевірка водійських посвідчень. Через кілька днів цей процес повністю налагодиться", - зазначив глава Нацполіції.