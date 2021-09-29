УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11790 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 199 11

Нацполіція і Мінцифри розробили ПЗ для перевірки COVID-сертифікатів у громадян під час можливого локдауну, - Клименко

Нацполіція і Мінцифри розробили ПЗ для перевірки COVID-сертифікатів у громадян під час можливого локдауну, - Клименко

Компетентні органи мають право перевіряти COVID-сертифікати у громадян під час локдауну. Серед таких органів Національна поліція.

Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Кожен сертифікат і довідка повинна містити QR-код, який підтверджує достовірність медичного документа. І компетентні органи мають право перевіряти їх дійсність - це Держпродспоживслужба, органи місцевої влади та ін. І Національна поліція також є в цьому списку, хоча і не визначена відповідальною в цьому процесі", - йдеться в повідомленні.

За словами Клименка, Нацполіція і Мінцифри розробили і почали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських, щоб вони могли швидко і безперебійно перевірити сертифікат в "Дії" або сканувати паперовий його варіант.

Також читайте: Держприкордонслужба за місяць виявила понад 500 недійсних COVID-сертифікатів

"Подібно до того, як працює зараз перевірка водійських посвідчень. Через кілька днів цей процес повністю налагодиться", - зазначив глава Нацполіції.

Автор: 

карантин (18172) Нацполіція (15156) сертифікат (426) програмне забезпечення (235) Клименко Ігор (483) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Наверное без-ковид сертификата нельзя будет выходить на вулицу. Будут ходить мусорские патрули и проверять наличие
показати весь коментар
29.09.2021 13:08
+3
Це тобі не тоталітарний совок. Це демократія.
показати весь коментар
29.09.2021 13:14
+2
І особливо на мітингах в інших масових акціях перевірятимуть
показати весь коментар
29.09.2021 13:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самый непредсказуемый орган.
показати весь коментар
29.09.2021 13:07 Відповісти
Наверное без-ковид сертификата нельзя будет выходить на вулицу. Будут ходить мусорские патрули и проверять наличие
показати весь коментар
29.09.2021 13:08 Відповісти
Це тобі не тоталітарний совок. Це демократія.
показати весь коментар
29.09.2021 13:14 Відповісти
І особливо на мітингах в інших масових акціях перевірятимуть
показати весь коментар
29.09.2021 13:27 Відповісти
А тобі до ОПЖЖ за 230 гривень треба мітінгувати?
показати весь коментар
29.09.2021 13:48 Відповісти
ЄС і СН платять більше?
показати весь коментар
29.09.2021 14:48 Відповісти
Будуть. Однак на расєє наших патрулів не буде. Радуйся населення на расєє.
показати весь коментар
29.09.2021 13:46 Відповісти
це вже зашквар якийсь - поліція вже всіх злодіїв виловила мабуть...
показати весь коментар
29.09.2021 14:01 Відповісти
Це порушення Конституційних прав українців, тому причасні повині бути покарані.
показати весь коментар
29.09.2021 14:18 Відповісти
Опять будет "посмотрите в камеру,поверните голову влево,поверните голову вправо,попытка не удалась" (и так по кругу)?
показати весь коментар
29.09.2021 14:25 Відповісти
Ковидный сертификат - это медицинский документ , который не подлежит разглашению ! медицинский и вакцинный статус гражданина- это конфиденциальная информация и только гражданин впаве решать, хочет он кого то посвящать о своем статусе или нет ! И никто не может настаивать на разглашении своего медицинского или вакцинного статуса граждан !
показати весь коментар
29.09.2021 19:16 Відповісти
 
 