Кабмін має терміново запровадити мораторій на експорт брухту, інакше соціальні виплати опиняться під загрозою, - нардеп

Експорт брухту призводить до того, що Україна втрачає мільярди, а металургійні заводи опинилися під загрозою закриття. Кабінет міністрів має втрутитися й терміново запровадити експорт сировини, інакше під загрозою будуть і соціальні виплати українцям.

Про це заявив народний депутат Михайло Цимбалюк.

"З експортом брухту склалася дуже складна ситуація. І вже не тільки представники металургії б’ють на сполох: у проєкті державного бюджету закладені певні суми. І якщо не зупинити відтік металобрухту, то ці суми не надійдуть до бюджету", - попередив він в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, до кінця року з України можуть вивезти майже 1,5 млн тонн металобрухту, це приблизно 2,5-3 млрд грн експортного мита. А якби цей брухт був перероблений в Україні, то бюджет отримав би майже 90 млрд грн.

"Вдумайтеся, які втрати держави! Більше того: є ризики зупинки декількох металургійних заводів. А хто в цій темі, той знає, що потім відновити роботу є надзвичайно складно. Тому тут потрібне кардинальне рішення Кабінету Міністрів про мораторій на вивіз металобрухту", - наголосив Цимбалюк.

Він нагадав: якщо металургійна галузь опиниться у скрутному становищі і почне закривати промислові потужності, під питанням опиняться соціальні виплати.

"Якщо бюджет втрачатиме кошти, чим виплачувати соціальним сферам? В тому числі педагогам, медикам, бюджетникам тощо. Тому це вже не вузькопрофільне завдання, а завдання всієї влади. І ми на рівні ВР будемо ініціювати звернення до Кабінету Міністрів, щоб все-таки було обмежено вивіз металобрухту. Щоб спочатку забезпечити сировиною вітчизняні підприємства, які створюють робочі місця, сплачують податки і саме ці податки заплановані в дохідну і розхідну частину проєкту бюджету", - резюмував народний депутат.

Нагадаємо, раніше ОП "Укрметалургпром" звернувся з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського із закликом запровадити тимчасовий мораторій на вивіз металобрухту з України, щоб захистити українську металургійну галузь.

Своєю чергою народний депутат Олексій Мовчан повідомив, що експортери металобрухту виводять прибутки від продажу сировини за кордон через маніпуляції з митною ціною: тільки за рекордний липень цього року на офшорних рахунках залишили щонайменше $8 млн.