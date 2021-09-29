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Кабмін має терміново запровадити мораторій на експорт брухту, інакше соціальні виплати опиняться під загрозою, - нардеп

Кабмін має терміново запровадити мораторій на експорт брухту, інакше соціальні виплати опиняться під загрозою, - нардеп

Експорт брухту призводить до того, що Україна втрачає мільярди, а металургійні заводи опинилися під загрозою закриття. Кабінет міністрів має втрутитися й терміново запровадити експорт сировини, інакше під загрозою будуть і соціальні виплати українцям.

Про це заявив народний депутат Михайло Цимбалюк.

"З експортом брухту склалася дуже складна ситуація. І вже не тільки представники металургії б’ють на сполох: у проєкті державного бюджету закладені певні суми. І якщо не зупинити відтік металобрухту, то ці суми не надійдуть до бюджету", - попередив він в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, до кінця року з України можуть вивезти майже 1,5 млн тонн металобрухту, це приблизно 2,5-3 млрд грн експортного мита. А якби цей брухт був перероблений в Україні, то бюджет отримав би майже 90 млрд грн.

"Вдумайтеся, які втрати держави! Більше того: є ризики зупинки декількох металургійних заводів. А хто в цій темі, той знає, що потім відновити роботу є надзвичайно складно. Тому тут потрібне кардинальне рішення Кабінету Міністрів про мораторій на вивіз металобрухту", - наголосив Цимбалюк.

Він нагадав: якщо металургійна галузь опиниться у скрутному становищі і почне закривати промислові потужності, під питанням опиняться соціальні виплати.

"Якщо бюджет втрачатиме кошти, чим виплачувати соціальним сферам? В тому числі педагогам, медикам, бюджетникам тощо. Тому це вже не вузькопрофільне завдання, а завдання всієї влади. І ми на рівні ВР будемо ініціювати звернення до Кабінету Міністрів, щоб все-таки було обмежено вивіз металобрухту. Щоб спочатку забезпечити сировиною вітчизняні підприємства, які створюють робочі місця, сплачують податки і саме ці податки заплановані в дохідну і розхідну частину проєкту бюджету", - резюмував народний депутат.

Нагадаємо, раніше ОП "Укрметалургпром" звернувся з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського із закликом запровадити тимчасовий мораторій на вивіз металобрухту з України, щоб захистити українську металургійну галузь.

Своєю чергою народний депутат Олексій Мовчан повідомив, що експортери металобрухту виводять прибутки від продажу сировини за кордон через маніпуляції з митною ціною: тільки за рекордний липень цього року на офшорних рахунках залишили щонайменше $8 млн.

Автор: 

експорт (4472) металобрухт (411)


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Топ коментарі
+6
Тобто коли купляємо у ахмєтова тоді ринок,а коли купляє він то загроза для соцвиплат?
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29.09.2021 13:47
+2
",Мир стоит на пороге полнейшей социализации"

левачок, иди нахер. Твои соци-комми-кормильцы Украину до Голодомора докормили в свое время. Сидити уже ровно на жепе и не кудахтайте там.
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29.09.2021 13:48
+1
Надо на всё мораторий ввести ,накормите собственный народ по нормальным ценам а потом экспортируйте ,что угодно и куда угодно при условии ,что цены для украинцев не повысятся ,хватит играться в рынок и капитализм ,это уже давно себя исчерпало ,Мир стоит на пороге полнейшей социализации и кто первым это сделает будет в выигрыше .
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29.09.2021 13:42
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и кто на этом зарабатывает?
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29.09.2021 13:42 Відповісти
надо просто прекратить продажу, тогда никаких возможностей не будет и не будет терять экономия страны
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29.09.2021 17:00 Відповісти
Надо на всё мораторий ввести ,накормите собственный народ по нормальным ценам а потом экспортируйте ,что угодно и куда угодно при условии ,что цены для украинцев не повысятся ,хватит играться в рынок и капитализм ,это уже давно себя исчерпало ,Мир стоит на пороге полнейшей социализации и кто первым это сделает будет в выигрыше .
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29.09.2021 13:42 Відповісти
",Мир стоит на пороге полнейшей социализации"

левачок, иди нахер. Твои соци-комми-кормильцы Украину до Голодомора докормили в свое время. Сидити уже ровно на жепе и не кудахтайте там.
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29.09.2021 13:48 Відповісти
Много текста,то что ты идиот ,можно было поведать в двух словах.
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29.09.2021 13:58 Відповісти
Самое смешное, что у нас постоянно говорят о том, что нельзя вывозить сырьё, но только это почему-то не касается леса кругляка и металлолома.
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29.09.2021 20:06 Відповісти
Тобто коли купляємо у ахмєтова тоді ринок,а коли купляє він то загроза для соцвиплат?
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29.09.2021 13:47 Відповісти
Так металлолом не только ему нужен. Нужен больше всего Интерпайпу, но ещё и Кривородстали той же. Ничего хорошего от дефицита металлолома не будет.
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29.09.2021 20:07 Відповісти
Має бути ринок,а не заборони. Ахмєтов свій метал продає по ринкових цінах і має купляти метало брухт теж по ринкових цінах а не як йому заманеться.
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29.09.2021 20:51 Відповісти
Ахметову Нобелевскую по экономике!
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29.09.2021 13:52 Відповісти
По сути это нужно было сделать давно.
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29.09.2021 14:00 Відповісти
Любители колбасы по 2,20, объясните мне почему ?

почему отечественные олигархи должны иметь возможность покупать сырьё дешевле?
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29.09.2021 14:21 Відповісти
Как минимум потому что это налоги в казну, потому что это рабочие места в Украине для отечественной металлургии и все сопутствующее. Да еще и потому что металлолом , те кто продают его зарубеж его не "вырабатывают у себя на предприятиях", т.е. не создают но при этом вывозят.. Странный подход.для по сути стратегического сырья.
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29.09.2021 17:30 Відповісти
Подход странен, даже более чем. Когда владельцы отечественной металургии не хотят платить рыночную цену за сырье. И лоббируют это олигархи, которых как бы борет клоун.

Рузським духом пахнет.

за границей готовы платить больше потому что? потому что выгодно. таже с транспортировкой. наши скромные, платят мало начиная от рабочего заканчивая покупкой сырья. раз мало платят - то и поступления в бюджет малы. если экспорт ограничат - в бюджет наверное падать будет ещё меньше, т.к. валюта за экспорт лома по рыночной цене идет в Украину.
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29.09.2021 18:12 Відповісти
Ну тогда нечего трендеть о газе собственной добычи.. Если цена в Европе дороже значит вот такая вот цена и ее выгоднее продавать за рубеж по той цене что сейчас там бьет мировые рекорды.. Ну если потребители не могут такую же платить внутри Украины. Разницы тогда между газом и между металлоломом не вижу ни какой. Русским духом пахнет.. ну ну Тогда рынок и цены как на рынке на все. А то у нас как.. смотря кто что лоббирует и на что хватает " политической воли".
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29.09.2021 19:34 Відповісти
слышь ....... , а ни чего что согласно конституции недра принадлежат народу Украины
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29.09.2021 20:04 Відповісти
"слышь" будешь говорить своим домашним (быдло) А про недра принадлежащие " народу" можешь рассказывать хоть кому.. хоть Кравчуку ( секретарю по идеологии КПСС), хоть Кучме ( красному директору), хоть Ющенко ( пчеловоду бухгалтеру), хоть Юле ( длинная коса), и всем премьерам с 1991 по 2021, хоть Порошенко (рошеновичу), хоть Зелепупенко, да хоть и всем остальным на 100 лет вперед.
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30.09.2021 12:29 Відповісти
ты чей холоп будеш? Ахметки?
ну-ну, павлины говоришь ......
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30.09.2021 13:56 Відповісти
так рынок был на газ. но Андерсен привел к власти новые лица, которые уже знают что на дешевом газе можно зарабатывать больше))
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29.09.2021 20:35 Відповісти
Не смешите... Газ в Украине всегда во все времена с 1991 года был кормушкой для власти .. Что "новым лицам" что " старым". И каждый находясь в оппозиции кричит о газе собственной добыче, а придя во власть моментально об этом забывают. при чем это происходит автоматически , как будто срабатывает выключатель. Так что Степа, Степа.. короткая у ТЕБЯ память...
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30.09.2021 12:24 Відповісти
Вам даже в статье растлумачили, что в казну от экспорта лома прийдет 3 лярда, а от экспорта продукции изготовленной из того лома - 90 лярдов. Если вы не поняли с первого раза, то уже никакая колбаса не поможет, тем более по 2,20. ))
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29.09.2021 19:53 Відповісти
Думаю, что вы - чёткий избиратель зеленского.

1) вы верите лоббистам на основании чего? правильно, голых слов.

про игорный бизнес помните, семь ярдов в бюджет? заложили 0.7, не факт что будут.

2) не удивлюсь если узнаю что вы телевизор смотрите
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29.09.2021 20:32 Відповісти
Откуда вы берёте эту ерунду про рыночную стоимость, друзья? Ну почему тогда Турция ввела мораторий? Почему Россия повысила пошлины так, что там практически мораторий. А теперь самое интересное - почему ЕС собирается вводить мораторий на вывоз металлолома? Ты реально думаешь, что дело в цене? Ахметов не обеднеет, Пинчук тоже, а промышленность наша гаплыкнется.
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29.09.2021 20:31 Відповісти
говоришь "наша промышленность"

читаю как предприятия коломойского - единственные пострадавшие от роттердам+.
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29.09.2021 20:40 Відповісти
Ну вот, а Разумков спрашивал "хто тут у нас за олигархов, уточние" - вот, сразу по таким крокодиловым слёзным байкам видно - кто в кармане и на обслуживании олигархата. И этот Цымабалюк - один из "прикормленных".
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29.09.2021 14:35 Відповісти
Хорошо что вы не прикормлены. ))) Таких корми-не крми, толку не будет. Есть понятие экономики, вала и прочие термины. Или по вашему за границей наш лом коммунисты скупают на народных металлургических предприятиях мира? Вами в башку всунули понятие олигарх - вы и пыжитесь, потому как иного в башке не имеете.)))
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29.09.2021 19:49 Відповісти
понятиями экономики нас 70 лет кормили, может хватит уже манипуляций
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29.09.2021 20:07 Відповісти
Запоминайте имена ВСЕХ этих "недоэкспертов", олигархических шавок .
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29.09.2021 14:36 Відповісти
Та вы уже борцов с олигархами выбрали - весна придёт, сажать будем. И шо? И где? Пока вы боретесь с олигархами, у вас чистят карманы. Вот и всё.
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29.09.2021 20:54 Відповісти
украинцы, в современных реалиях, опосредованно, влиять на власть могут раз пять лет, давая, или не давая "мандат доверия" очередному "политпроекту", - "отозвать" продукт всенародного волеизъявления, так сказать - "вернуть бракованный товар по гарантии" - никак нельзя, Система не даёт такой возможности, но , но - мы, украинцы, НЕ ВОЗВРАЩАЕМСЯ к проектам, которые не оправдали наши надежды. Мы надеемся на лучшее, подозревая худшее.
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29.09.2021 21:02 Відповісти
Пусть Ринатка по рыночным, мировым ценам покупает.
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29.09.2021 15:05 Відповісти
Все равно что сказать - пусть эта ЗЕленая гнида и дальше на ломовых потоках сидит и обогащается, а мы нахрен забудем про зарплаты в школах, больницах, садах...
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29.09.2021 19:46 Відповісти
я надеюсь политики услышат и наконец поймут почему это важно, металлургия одна из тех отраслей на которой держится экономика страны
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29.09.2021 16:58 Відповісти
Кабмину глубоко пофигу на экономику и цифры. ЗЕленая масса собирается тусить в Трускавце и там-же решать кадровые перемены. Поэтому министры сейчас за свои кресла переживают больше, чем за бюджетные поступления.
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29.09.2021 19:44 Відповісти
А зачем им это? У них же нет цели спасать промышленность или экономику. Их всё устраивает, им лишь бы сейчас наполнить бюджет, а дальше пофиг.
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29.09.2021 20:04 Відповісти
Всем шавкам которые здесь манипулируют и рьяно отстаивают интересы металлургических олигархов вопрос, а где делась программа по подъёму нашей автомобильной промышленности которая локомотивом должна была вытянуть чуть ли не все отрасли *народного хозяйства*и наполнить бюджет, ведь так нам втирали при ограничении ввоза автомобилей и резком поднятии ввозных пошлин.
Ещё раз спрашиваю где наш отечественный автомобиль и где наполненный бюджет?
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30.09.2021 14:18 Відповісти
 
 