Кабмін має терміново запровадити мораторій на експорт брухту, інакше соціальні виплати опиняться під загрозою, - нардеп
Експорт брухту призводить до того, що Україна втрачає мільярди, а металургійні заводи опинилися під загрозою закриття. Кабінет міністрів має втрутитися й терміново запровадити експорт сировини, інакше під загрозою будуть і соціальні виплати українцям.
Про це заявив народний депутат Михайло Цимбалюк.
"З експортом брухту склалася дуже складна ситуація. І вже не тільки представники металургії б’ють на сполох: у проєкті державного бюджету закладені певні суми. І якщо не зупинити відтік металобрухту, то ці суми не надійдуть до бюджету", - попередив він в ефірі телеканалу "Україна 24".
За його словами, до кінця року з України можуть вивезти майже 1,5 млн тонн металобрухту, це приблизно 2,5-3 млрд грн експортного мита. А якби цей брухт був перероблений в Україні, то бюджет отримав би майже 90 млрд грн.
"Вдумайтеся, які втрати держави! Більше того: є ризики зупинки декількох металургійних заводів. А хто в цій темі, той знає, що потім відновити роботу є надзвичайно складно. Тому тут потрібне кардинальне рішення Кабінету Міністрів про мораторій на вивіз металобрухту", - наголосив Цимбалюк.
Він нагадав: якщо металургійна галузь опиниться у скрутному становищі і почне закривати промислові потужності, під питанням опиняться соціальні виплати.
"Якщо бюджет втрачатиме кошти, чим виплачувати соціальним сферам? В тому числі педагогам, медикам, бюджетникам тощо. Тому це вже не вузькопрофільне завдання, а завдання всієї влади. І ми на рівні ВР будемо ініціювати звернення до Кабінету Міністрів, щоб все-таки було обмежено вивіз металобрухту. Щоб спочатку забезпечити сировиною вітчизняні підприємства, які створюють робочі місця, сплачують податки і саме ці податки заплановані в дохідну і розхідну частину проєкту бюджету", - резюмував народний депутат.
Нагадаємо, раніше ОП "Укрметалургпром" звернувся з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського із закликом запровадити тимчасовий мораторій на вивіз металобрухту з України, щоб захистити українську металургійну галузь.
Своєю чергою народний депутат Олексій Мовчан повідомив, що експортери металобрухту виводять прибутки від продажу сировини за кордон через маніпуляції з митною ціною: тільки за рекордний липень цього року на офшорних рахунках залишили щонайменше $8 млн.
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левачок, иди нахер. Твои соци-комми-кормильцы Украину до Голодомора докормили в свое время. Сидити уже ровно на жепе и не кудахтайте там.
почему отечественные олигархи должны иметь возможность покупать сырьё дешевле?
Рузським духом пахнет.
за границей готовы платить больше потому что? потому что выгодно. таже с транспортировкой. наши скромные, платят мало начиная от рабочего заканчивая покупкой сырья. раз мало платят - то и поступления в бюджет малы. если экспорт ограничат - в бюджет наверное падать будет ещё меньше, т.к. валюта за экспорт лома по рыночной цене идет в Украину.
ну-ну, павлины говоришь ......
1) вы верите лоббистам на основании чего? правильно, голых слов.
про игорный бизнес помните, семь ярдов в бюджет? заложили 0.7, не факт что будут.
2) не удивлюсь если узнаю что вы телевизор смотрите
читаю как предприятия коломойского - единственные пострадавшие от роттердам+.
Ещё раз спрашиваю где наш отечественный автомобиль и где наполненный бюджет?