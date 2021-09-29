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Якщо збережеться тренд щодо ціни газу, то в Івано-Франківська збільшиться заборгованість перед "Нафтогазом" ще на 120-140 млн грн, - мер Марцінків

Якщо збережеться тренд щодо ціни газу, то в Івано-Франківська збільшиться заборгованість перед

Івано-Франківськ буде змушений збільшувати заборгованість перед НАК "Нафтогаз України" за підсумками опалювального сезону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у кулуарах Міжнародного саміту мерів (IMS), який відбувся 28 вересня.

"Якщо збережеться тренд щодо ціни газу, то додаткові збитки комунального підприємства ("Івано-Франківськтеплокомуненерго". - Ред.) за опалювальний сезон становитимуть ще 120-140 млн грн. Зараз у Івано-Франківська заборгованість перед "Нафтогазом" приблизно 500 млн грн", - сказав Марцінків.

За його словами, поки немає можливості уникнути збільшення заборгованості.

"Ми змушені утримувати тарифи для населення. Але більш як 80% у тарифі - це ціна на газ", - підкреслив Марцінків.

Мер зазначив, що вважає перспективним перехід на невеликі котельні та індивідуальне опалення.

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"Час відходити від практики, коли одна котельня обслуговує третину міста. Краще нехай там, де ми не можемо забезпечити якісне тепло, буде індивідуальне опалення, а там, де ми можемо забезпечити, - невеликі модульні котельні на кілька будівель або кварталів", - сказав Марцінків.

За його оцінкою, така практика допоможе забезпечувати якісне тепло і буде менш витратною.

"Нові сучасні котельні будуватимуться комплексно з новими мережами або реновацією старих", - повідомив Марцінків.

Автор: 

Івано-Франківськ (518) Марцінків Руслан (100) опалювальний сезон (1747)


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Топ коментарі
+2
Долги отдают только трусы. Сократите фонд "заработной платы" Нафтогазу и его Наблюдательному Совету!
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29.09.2021 13:39
+2
Хватит рассказывать сказки за газ ,отдайте населению газ украинской добычи по себестоимости плюс накиньте 10-15% и всё .
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29.09.2021 13:39
+2
не , сырожа лещинка и такие ган доны как он- це святое
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29.09.2021 13:41
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Долги отдают только трусы. Сократите фонд "заработной платы" Нафтогазу и его Наблюдательному Совету!
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29.09.2021 13:39 Відповісти
не , сырожа лещинка и такие ган доны как он- це святое
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29.09.2021 13:41 Відповісти
Хватит рассказывать сказки за газ ,отдайте населению газ украинской добычи по себестоимости плюс накиньте 10-15% и всё .
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29.09.2021 13:39 Відповісти
и всё, газа не будет...
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29.09.2021 15:01 Відповісти
Таким как Светка Залищук, Наем, Сырожа Лещенко и прочие мерзости, не выплачивайте коррупционные деньги!
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29.09.2021 13:40 Відповісти
стоимость украинского газа-1гр -1 куб, так что всей стране должны за переплату
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29.09.2021 13:40 Відповісти
ціна на газ скоро впаде...це разова показова акція щоб змусити толерастів скоріше ввести Потік-2
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29.09.2021 13:43 Відповісти
вероятно они это бздо(газ) будут скидывать в атмосферу, лишь бы побольше(подольше) навонять...
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29.09.2021 14:10 Відповісти
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29.09.2021 14:02 Відповісти
Так де дівається газ українського добування, а це більше ніж 20мрд.куб. Для населення достатньо 14 мрд, щоб комфортно пережити зиму.
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29.09.2021 14:25 Відповісти
за зиму зебилы должны вымерзнуть
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29.09.2021 15:04 Відповісти
Та нічого страшного, отой велікан Васильок Вирастюк всьо порєшаєт.
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29.09.2021 16:06 Відповісти
 
 