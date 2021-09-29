Якщо збережеться тренд щодо ціни газу, то в Івано-Франківська збільшиться заборгованість перед "Нафтогазом" ще на 120-140 млн грн, - мер Марцінків
Івано-Франківськ буде змушений збільшувати заборгованість перед НАК "Нафтогаз України" за підсумками опалювального сезону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у кулуарах Міжнародного саміту мерів (IMS), який відбувся 28 вересня.
"Якщо збережеться тренд щодо ціни газу, то додаткові збитки комунального підприємства ("Івано-Франківськтеплокомуненерго". - Ред.) за опалювальний сезон становитимуть ще 120-140 млн грн. Зараз у Івано-Франківська заборгованість перед "Нафтогазом" приблизно 500 млн грн", - сказав Марцінків.
За його словами, поки немає можливості уникнути збільшення заборгованості.
"Ми змушені утримувати тарифи для населення. Але більш як 80% у тарифі - це ціна на газ", - підкреслив Марцінків.
Мер зазначив, що вважає перспективним перехід на невеликі котельні та індивідуальне опалення.
"Час відходити від практики, коли одна котельня обслуговує третину міста. Краще нехай там, де ми не можемо забезпечити якісне тепло, буде індивідуальне опалення, а там, де ми можемо забезпечити, - невеликі модульні котельні на кілька будівель або кварталів", - сказав Марцінків.
За його оцінкою, така практика допоможе забезпечувати якісне тепло і буде менш витратною.
"Нові сучасні котельні будуватимуться комплексно з новими мережами або реновацією старих", - повідомив Марцінків.
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