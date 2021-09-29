Якщо збережеться тренд щодо ціни газу, то в Івано-Франківська збільшиться заборгованість перед "Нафтогазом" ще на 120-140 млн грн, - мер Марцінків

Івано-Франківськ буде змушений збільшувати заборгованість перед НАК "Нафтогаз України" за підсумками опалювального сезону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у кулуарах Міжнародного саміту мерів (IMS), який відбувся 28 вересня.

"Якщо збережеться тренд щодо ціни газу, то додаткові збитки комунального підприємства ("Івано-Франківськтеплокомуненерго". - Ред.) за опалювальний сезон становитимуть ще 120-140 млн грн. Зараз у Івано-Франківська заборгованість перед "Нафтогазом" приблизно 500 млн грн", - сказав Марцінків.

За його словами, поки немає можливості уникнути збільшення заборгованості.

"Ми змушені утримувати тарифи для населення. Але більш як 80% у тарифі - це ціна на газ", - підкреслив Марцінків.

Мер зазначив, що вважає перспективним перехід на невеликі котельні та індивідуальне опалення.

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"Час відходити від практики, коли одна котельня обслуговує третину міста. Краще нехай там, де ми не можемо забезпечити якісне тепло, буде індивідуальне опалення, а там, де ми можемо забезпечити, - невеликі модульні котельні на кілька будівель або кварталів", - сказав Марцінків.

За його оцінкою, така практика допоможе забезпечувати якісне тепло і буде менш витратною.

"Нові сучасні котельні будуватимуться комплексно з новими мережами або реновацією старих", - повідомив Марцінків.