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Новини Коронавірус і карантин
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Штам "Дельта" в значній кількості присутній в Україні і впливає на перебіг епідемії, - Ляшко

Штам

Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує погіршуватися. Для госпіталізації хворих на коронавірус в Україні вже підготовлено 41 тис. ліжко-місць, 90% з яких забезпечені киснем.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує прогнозовано погіршуватися", - зазначив Ляшко, додавши, що найближчим часом Україна може перейти позначку в 10 тис. нових випадків виявлення за добу.

"З розширенням можливостей секвенування і аналізу перебігу захворювання можна бути впевненим, що штам "Дельта" має значну присутність в Україні і має вплив на перебіг епідемії в нашій країні", - додав він.

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За його словами, для госпіталізації хворих на коронавірус в Україні нині підготовлено 41 тис. ліжко-місць, 90% з яких забезпечені киснем.

За даними на вчорашній день, у медзакладах перенбувало майже 18,5 тис. пацієнтів із COVID-19 і підозрою.

"Навантаження на медсисткму залишається контрольованим", - додав міністр.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ичо? Вакцина против дельты ненене?
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29.09.2021 13:45 Відповісти
Та не парься ти за нас, у вас все нормально. Спутнік В працює.
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29.09.2021 13:51 Відповісти
 
 