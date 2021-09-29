1 154 7
На доплати медикам, які борються з COVID-19, виділили додаткові 205 млн грн, - Шмигаль
Уряд виділив додаткові 205 млн грн на доплати медикам, які борються з COVID-19.
Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час засідання ми підтримали рішення про виділення додаткових доплат медичним та іншим працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які мають безпосередній стосунок до боротьби з COVID-19", - йдеться в повідомленні.
За словами прем'єра, це нагальна потреба, з огляду на високу завантаженість на лабораторні центри, які зараз працюють практично цілодобово.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Військовим він уже доплатив...
* это был сарказм, господа