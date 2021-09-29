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Новини Коронавірус і карантин
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На доплати медикам, які борються з COVID-19, виділили додаткові 205 млн грн, - Шмигаль

На доплати медикам, які борються з COVID-19, виділили додаткові 205 млн грн, - Шмигаль

Уряд виділив додаткові 205 млн грн на доплати медикам, які борються з COVID-19.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час засідання ми підтримали рішення про виділення додаткових доплат медичним та іншим працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які мають безпосередній стосунок до боротьби з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єра, це нагальна потреба, з огляду на високу завантаженість на лабораторні центри, які зараз працюють практично цілодобово.

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Автор: 

виплати (1040) карантин (18172) лікарі (1287) Шмигаль Денис (4569) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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хм.. я так понял что медикам кто привит доплатят, а тех кто не привит - уволили и с этих денег доплатят первым!?
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29.09.2021 14:19 Відповісти
Оця брехлива Шмигля і слова правди людям не говорить.
Військовим він уже доплатив...

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29.09.2021 14:19 Відповісти
когда уже эти медики нажрутся, всё им мало!

* это был сарказм, господа
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29.09.2021 14:26 Відповісти
интересно по сколько на нос в маске это выйдет... если дойдет )))
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29.09.2021 14:30 Відповісти
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29.09.2021 14:33 Відповісти
Стесняюсь спросить: вот эти 205 миллионов, это из тех 66 миллиардов или какие-то другие 205 миллионов?
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29.09.2021 15:48 Відповісти
 
 