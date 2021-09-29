На доплати медикам, які борються з COVID-19, виділили додаткові 205 млн грн, - Шмигаль

Уряд виділив додаткові 205 млн грн на доплати медикам, які борються з COVID-19.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час засідання ми підтримали рішення про виділення додаткових доплат медичним та іншим працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які мають безпосередній стосунок до боротьби з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єра, це нагальна потреба, з огляду на високу завантаженість на лабораторні центри, які зараз працюють практично цілодобово.

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