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Білорусь призупинила роботу за запитами про правову допомогу з України, Польщі та країн Балтії

Білорусь призупинила роботу за запитами про правову допомогу з України, Польщі та країн Балтії

Генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед заявив журналістам, що Польща, країни Балтії та Україна фактично ігнорують взяті на себе міжнародні зобов'язання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.

"Є міжнародна правова договірна база. Вона на сьогодні має юридичну силу. Ми констатуємо, що Польща, країни Балтії, Україна фактично ігнорують взяті на себе міжнародні зобов'язання практично щодо всіх злочинів, зокрема пов'язаних з корупцією. Ми цю ситуацію вивчаємо, аналізуємо", - сказав Андрій Швед.

Він зазначив, що білоруська сторона на умовах взаємності також поки призупинила роботу за деякими матеріалами, які надійшли з цих країн.

"Аналізуємо ситуацію. Йдеться про те, щоб у подальшому ініціювати якісь консультації, щоб внести ясність, чи потрібні взагалі подібні договори, якщо вони не виконуються", - підсумував він.

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Автор: 

Білорусь (7927) Польща (8492) Балтія (345) злочинність (511)


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Топ коментарі
+1
Тобто коли вагнерівців видавали ***** то угоду вони не порушували,а тепер починають щось вивчать?
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29.09.2021 14:26
+1
Обидилися, "біглих холопів" їм не видають.
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29.09.2021 14:27
+1
путєн заборонив
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29.09.2021 14:30
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Цікаво, а де той чудний поїзд трьох столиць?
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29.09.2021 14:26 Відповісти
"скрылся вдали, оборвав меня на полусло..."
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29.09.2021 14:31 Відповісти
Тобто коли вагнерівців видавали ***** то угоду вони не порушували,а тепер починають щось вивчать?
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29.09.2021 14:26 Відповісти
Обидилися, "біглих холопів" їм не видають.
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29.09.2021 14:27 Відповісти
путєн заборонив
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29.09.2021 14:30 Відповісти
лагерь это там где правят кацапы,
а какие права, в лагерях ...
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29.09.2021 14:31 Відповісти


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29.09.2021 14:35 Відповісти
На заставку до статті доречніше було б поставити оте розстріляне недавно бревно із залишками гербу
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29.09.2021 18:40 Відповісти
Генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед - не бачить що у нього президент - необранний народом , а узурпатор ?
Ще й у послідній час крутить шашні з ще гіршою Рашею !
Усі нормальні держави це бачуть - і тому ваші претензії плачуть
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29.09.2021 20:49 Відповісти
 
 