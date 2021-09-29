Білорусь призупинила роботу за запитами про правову допомогу з України, Польщі та країн Балтії

Генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед заявив журналістам, що Польща, країни Балтії та Україна фактично ігнорують взяті на себе міжнародні зобов'язання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.

"Є міжнародна правова договірна база. Вона на сьогодні має юридичну силу. Ми констатуємо, що Польща, країни Балтії, Україна фактично ігнорують взяті на себе міжнародні зобов'язання практично щодо всіх злочинів, зокрема пов'язаних з корупцією. Ми цю ситуацію вивчаємо, аналізуємо", - сказав Андрій Швед.

Він зазначив, що білоруська сторона на умовах взаємності також поки призупинила роботу за деякими матеріалами, які надійшли з цих країн.

"Аналізуємо ситуацію. Йдеться про те, щоб у подальшому ініціювати якісь консультації, щоб внести ясність, чи потрібні взагалі подібні договори, якщо вони не виконуються", - підсумував він.

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