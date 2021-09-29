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Новини Олімпіада-2020
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Українським олімпійцям, які посіли 4-6 місця, виплатять від 100 до 200 тис. грн, - Шмигаль

Українським олімпійцям, які посіли 4-6 місця, виплатять від 100 до 200 тис. грн, - Шмигаль

Кабмін ухвалив рішення про підтримку спортсменів, які гідно змагалися на Олімпійських іграх у Токіо, але не отримали медалей.

Про це глава уряду Денис Шмигаль повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Державну грошову винагороду отримають 25 українських олімпійців, які посіли 4, 5 і 6 місця, та їхні тренери", - йдеться в повідомленні.

Так, за 4 місце вони отримають 200 тис. гривень. За 5 місце - 140 тис., а за 6 місце - 100 тис. гривень.

Крім того, для тренерів, які готують нашу збірну до зимових Олімпійських ігор у Пекіні в 2022 році, буде призначено 12 стипендій Кабінету Міністрів. Розмір такої стипендії становитиме понад 40 тис. гривень.

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Автор: 

виплати (1040) Олімпіада (687) Шмигаль Денис (4569)


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Зимняя Олимпиада В Украине тоже может быть - надо только объединиться или с румынами и болгарами три со словаками и поляками или с венграми и австрийцами . Все варианты хороши
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29.09.2021 14:37 Відповісти
Попрад , Словакия
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29.09.2021 14:38 Відповісти
Ти з трампліну впав?
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29.09.2021 14:40 Відповісти
Ти ба, є лишні гроші.
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29.09.2021 14:39 Відповісти
4 000$ великие деньги, можно пару кроссовок и костюм купить.
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29.09.2021 14:48 Відповісти
 
 