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Новини Коронавірус і карантин
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У затятих курців ризик смерті від COVID-19 збільшується в 6-7 разів, - дослідження

У затятих курців ризик смерті від COVID-19 збільшується в 6-7 разів, - дослідження

Вчені з Оксфордського, Брістольського і Ноттінгемського університетів підтвердили, що курці не тільки частіше потрапляють до лікарні після інфікування вірусом SARS-CoV-2, а й мають значно більш високі ризики смерті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "24 канал".

Доктор Ешлі Кліфт та її колеги вивчили дані про 421 469 учасників британського Біобанку. Середній вік учасників становив 68,6 років, 55% з них були жінками. Дослідники проаналізували медичні записи терапевтів пацієнтів, результати тестів на коронавірус, дані про госпіталізацію і свідоцтва про смерть за період з січня по кінець серпня 2020 року.

Всі учасники робили тест на коронавірус, але лише у 1 649 з них він був позитивним. 968 хворих лежали в лікарні, 444 померли через SARS-CoV-2.

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Учасників розподілили на тих, які ніколи не курили (7 071 людей, 52,6% всієї вибірки), покінчили з цією згубною звичкою (5 684, 42,3%) або все ще курили.

У третій групі були курці різних категорій: ті, хто викурював менше ніж 10 сигарет в день (136 людей, 1,0%), 10 – 19 сигарет (240, 1,8%) і понад 20 сигарет (191, 0,9%).

Висновки дослідження

  • Порівняно з некурцями, курці не мали вищого ризику заразитися коронавірусом.
  • Але у колишніх і нинішніх курців був на 31% – 44% і до 80% вищий ризик госпіталізації через коронавірус відповідно.
  • Між пристрастю до сигарет і ризиком смерті через коронавірус також виявили стійкий зв'язок: для завзятих курців ризик померти від коронавірусу був вищим в 6 – 7 разів.

Автор: 

дослідження (606) карантин (18172) куріння (83) смертність (195) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Раніше не раз читав, що в курців шанси захворіти в декілька разів менші. Власть мєняється.
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29.09.2021 14:42
+5
Хыгыгы, а мне помницца проскакивала у некоторых мысля, что куриящим наабарот ковид нипочём. А теря их ширнуться зазывают

ЗЫ: Оксфордского, Бристольского и Ноттингемского - я так понимаю всё это те самые британские учоные?
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29.09.2021 14:42
+5
А у дышащих выхлопными газами автомобилей - в 10-15 раз!
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29.09.2021 14:46
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Раніше не раз читав, що в курців шанси захворіти в декілька разів менші. Власть мєняється.
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29.09.2021 14:42 Відповісти
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29.09.2021 17:02 Відповісти
Хыгыгы, а мне помницца проскакивала у некоторых мысля, что куриящим наабарот ковид нипочём. А теря их ширнуться зазывают

ЗЫ: Оксфордского, Бристольского и Ноттингемского - я так понимаю всё это те самые британские учоные?
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29.09.2021 14:42 Відповісти
То можна не вакцинуватись?
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29.09.2021 14:45 Відповісти
А у дышащих выхлопными газами автомобилей - в 10-15 раз!
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29.09.2021 14:46 Відповісти
а у аллергиков?
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29.09.2021 14:55 Відповісти
ну, возможно, просто из-за того, что курить в маске сложно?))
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29.09.2021 14:57 Відповісти
Колись давно дивився репортаж , де показували стареньку італійку ,точно не пам!ятаю , але більше 100 років.
Так от в неї запитали :"Що ви їсте ,в чому секрет довголіття ?"
А вона відповіда : "Я люблю молоко і печиво".
Мораль : - нах всі статистики , всі під Богом ходимо.
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29.09.2021 15:03 Відповісти
Шурин лежал в ковид отделении больницы, так все мужики, которые там были, некурящие. Родственник умер от ковида, так вёл здоровый образ жизни, друг умер от вируса, так тот вообще спортсмен, занимался плаванием, бегом, йогой.
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29.09.2021 15:06 Відповісти
Ага, звісно вірю, перхворів і навіть не чихнув, певне ковід не зрозумів, що я палю.
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29.09.2021 15:29 Відповісти
А ти чекав, що крім твого, тут буде ше 6-7 дописів такого змісту "я багато палив, захворів на ковід і помер"?
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30.09.2021 07:13 Відповісти
Середній вік 68 років, непогано так курці живуть.
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29.09.2021 15:31 Відповісти
В третьей группе были курильщики разных категорий: те, кто выкуривал меньше 10 сигарет в день (136 человек, 1,0%), 10 - 19 сигарет (240, 1,8%) и больше 20 сигарет (191, 0,9%, тобто разом 3 відсотки, в межах статистичної похибки.
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29.09.2021 15:32 Відповісти
очередной пук...помер от прививки?да он курящий же был.
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29.09.2021 15:35 Відповісти
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29.09.2021 15:44 Відповісти
Всё относительно.Не курящий диабитек,имеет больше шансов загнуться,чем курильщик не болеющий диабетом
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29.09.2021 15:59 Відповісти
Это не исследование, а просто набор цифр. Взяли группу и разделили по одному признаку, решив что он является доминирующим. С чего они решили, что именно факт курения является основным? Вполне возможно, что влияли и другие факторы. Как вариант люди, которые тяжело работали и имели более низкий социальный статус, а следовательно хуже питались, получали худшие медицинские услуги, проживали в более грязных районах могли чаще курить, чем люди с более высоким социальным статусом. Тогда выходит что у курящих здоровье хуже, чем у не курящих, но основная причина здесь не само курение, а целый ряд причин, каждая из которых может быть весьма существенной.
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29.09.2021 16:38 Відповісти
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29.09.2021 18:31 Відповісти
 
 