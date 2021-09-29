У затятих курців ризик смерті від COVID-19 збільшується в 6-7 разів, - дослідження

Вчені з Оксфордського, Брістольського і Ноттінгемського університетів підтвердили, що курці не тільки частіше потрапляють до лікарні після інфікування вірусом SARS-CoV-2, а й мають значно більш високі ризики смерті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "24 канал".

Доктор Ешлі Кліфт та її колеги вивчили дані про 421 469 учасників британського Біобанку. Середній вік учасників становив 68,6 років, 55% з них були жінками. Дослідники проаналізували медичні записи терапевтів пацієнтів, результати тестів на коронавірус, дані про госпіталізацію і свідоцтва про смерть за період з січня по кінець серпня 2020 року.

Всі учасники робили тест на коронавірус, але лише у 1 649 з них він був позитивним. 968 хворих лежали в лікарні, 444 померли через SARS-CoV-2.

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Учасників розподілили на тих, які ніколи не курили (7 071 людей, 52,6% всієї вибірки), покінчили з цією згубною звичкою (5 684, 42,3%) або все ще курили.

У третій групі були курці різних категорій: ті, хто викурював менше ніж 10 сигарет в день (136 людей, 1,0%), 10 – 19 сигарет (240, 1,8%) і понад 20 сигарет (191, 0,9%).

Висновки дослідження