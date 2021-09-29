Зеленський ставить завдання, щоб у 2022-му запустили супутники, а в 2024 - модуль на Місяць, - Уруський

Космічна тема - це пріоритет Президента України Володимира Зеленського.

Про це в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову заявив віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

Він розповів, що в цьому році було схвалено Концепцію Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки.

"І вже зовсім скоро, я сподіваюся, буде сама програма", - додав віцепрем'єр.

Він нагадав, що в Україні розпочато процес корпоратизації державних підприємств космічної галузі.

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"У серпні Уряд за нашою пропозицією ухвалив рішення почати корпоратизацію одного з найбільш великих та важливих оборонних підприємств України, котре має стратегічне значення для економіки та безпеки держави - ДП "Науково-виробниче об’єднання "Павлоградський хімічний завод"", - пояснив Уруський.

Також, за його словами, Мінстратегпром забезпечив укладення угоди для запуску космічного апарату "Січ-2-30" в грудні 2021 року.

"Вперше за десять років Україна буде мати власний супутник на космічній орбіті", - акцентував він.

Разом з тим, Уруський зазначив, що з реалізацією намічених президентом Володимиром Зеленським космічних цілей можуть виникнути проблеми через питання з фінансуванням.

"Мінфін прекрасно знає, що космічна тема – це пріоритет Президента. Це включено до програми Президента, Уряду та Верховної ради. Вони формально кажуть: "Програма ж не прийнята. Програма буде, ось тоді будемо говорити". Але ж Володимир Олександрович ставить задачу, щоб ми у 2022 році запустили наступні супутники, а в 2024 – модуль на Місяць. Це ж потребує вже фінансування! Ми не можемо собі дозволити рік втратити…", - резюмував віцепрем'єр.

Детальніше читайте в інтерв'ю віце-Прем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського: "У 2018-му "Антонов" відраховував 30 млн грн на утримання "Укроборонпрому", зараз - понад 100 млн. Я виступав проти цієї практики, але уряд мене не підтримав".