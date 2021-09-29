Зеленський ставить завдання, щоб у 2022-му запустили супутники, а в 2024 - модуль на Місяць, - Уруський
Космічна тема - це пріоритет Президента України Володимира Зеленського.
Про це в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову заявив віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.
Він розповів, що в цьому році було схвалено Концепцію Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки.
"І вже зовсім скоро, я сподіваюся, буде сама програма", - додав віцепрем'єр.
Він нагадав, що в Україні розпочато процес корпоратизації державних підприємств космічної галузі.
"У серпні Уряд за нашою пропозицією ухвалив рішення почати корпоратизацію одного з найбільш великих та важливих оборонних підприємств України, котре має стратегічне значення для економіки та безпеки держави - ДП "Науково-виробниче об’єднання "Павлоградський хімічний завод"", - пояснив Уруський.
Також, за його словами, Мінстратегпром забезпечив укладення угоди для запуску космічного апарату "Січ-2-30" в грудні 2021 року.
"Вперше за десять років Україна буде мати власний супутник на космічній орбіті", - акцентував він.
Разом з тим, Уруський зазначив, що з реалізацією намічених президентом Володимиром Зеленським космічних цілей можуть виникнути проблеми через питання з фінансуванням.
"Мінфін прекрасно знає, що космічна тема – це пріоритет Президента. Це включено до програми Президента, Уряду та Верховної ради. Вони формально кажуть: "Програма ж не прийнята. Програма буде, ось тоді будемо говорити". Але ж Володимир Олександрович ставить задачу, щоб ми у 2022 році запустили наступні супутники, а в 2024 – модуль на Місяць. Це ж потребує вже фінансування! Ми не можемо собі дозволити рік втратити…", - резюмував віцепрем'єр.
Детальніше читайте в інтерв'ю віце-Прем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського: "У 2018-му "Антонов" відраховував 30 млн грн на утримання "Укроборонпрому", зараз - понад 100 млн. Я виступав проти цієї практики, але уряд мене не підтримав".
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https://www.youtube.com/watch?v=YjfuY6Lcqbw
Інформація, яку має збирати Січ-2-30 уже доступна безкоштовно. Її збирають супутники https://uk.wikipedia.org/wiki/Sentinel-2 Sentinel-2 .
Військовий потенціал[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D1%87-2-30&veaction=edit§ion=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D1%87-2-30&action=edit§ion=3 ред. код ]
Супутник не підходить для використання віськовими через занадто малу роздільну здатність і велику затримку з передачею оброблених даних.
Сколько там долг МВФ - аж до Луны ? Незнайка хочет на Луну.
Космическая тема - это приоритет Президента Украины Владимира Зеленского Источник:
Отака х*йня хлопчики та дівчатка )
Машенька отвечает ... ракету..
молодец Маша пять...
Вовочка что запустили у нас в стране?
-экономику, культуру и сельское хозяйство...
Он высмеивал политиков, пора за него браться, или все ТВ продались, вместе с миллионерами. Порошенко и Кличко тоже менжуют.
На него уже сюжетов.
особливо класний випуск "Літаки летять..", та і "Засранці"- нічого, а "зателефонував Лукашенку"
цей кілер повертається і доведе справу до кінця щоб наше майбутнє виглядало більш симпатичніше і не таке ватне як оце мурло !!!!!!!!!!!!!!!!!!
И связи с этими планами нашего "наполеона" вспоминается советский стишок:
Спутник, спутник,-ты могуч
Ты летаешь выше туч
На орбиту ты лети
Забери с собой Никиту (Зе)
И на радость всей стране
Выкинь на.уй на Луне!
Прочитав заголовок і проіржався неначе Лавров 🤣🤣🤣
"Чей Крым? Российский!.. АТОшников не люблю. Много о себе возомнили. П#здуй работать!" - блогерша из Львова
Ряд стран Евросоюза подняли вопрос об отмене безвизового режима для Украины, - СМИ
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Зеленский ставит задачу, чтобы в 2022-м запустили спутники, а в 2024 - модуль на Луну
Він що, знайшов заначку Льоні-Космоса?..