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Зеленський ставить завдання, щоб у 2022-му запустили супутники, а в 2024 - модуль на Місяць, - Уруський

Зеленський ставить завдання, щоб у 2022-му запустили супутники, а в 2024 - модуль на Місяць, - Уруський

Космічна тема - це пріоритет Президента України Володимира Зеленського.

Про це в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову заявив віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

Він розповів, що в цьому році було схвалено Концепцію Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки.

"І вже зовсім скоро, я сподіваюся, буде сама програма", - додав віцепрем'єр.

Він нагадав, що в Україні розпочато процес корпоратизації державних підприємств космічної галузі.

Також читайте: Кабмін схвалив космічну програму України на 2021-2025 роки: на її реалізацію буде потрібно 40,78 млрд грн, - Уруський

"У серпні Уряд за нашою пропозицією ухвалив рішення почати корпоратизацію одного з найбільш великих та важливих оборонних підприємств України, котре має стратегічне значення для економіки та безпеки держави - ДП "Науково-виробниче об’єднання "Павлоградський хімічний завод"", - пояснив Уруський.

Також, за його словами, Мінстратегпром забезпечив укладення угоди для запуску космічного апарату "Січ-2-30" в грудні 2021 року.

"Вперше за десять років Україна буде мати власний супутник на космічній орбіті", - акцентував він.

Разом з тим, Уруський зазначив, що з реалізацією намічених президентом Володимиром Зеленським космічних цілей можуть виникнути проблеми через питання з фінансуванням.

"Мінфін прекрасно знає, що космічна тема – це пріоритет Президента. Це включено до програми Президента, Уряду та Верховної ради. Вони формально кажуть: "Програма ж не прийнята. Програма буде, ось тоді будемо говорити". Але ж Володимир Олександрович ставить задачу, щоб ми у 2022 році запустили наступні супутники, а в 2024 – модуль на Місяць. Це ж потребує вже фінансування! Ми не можемо собі дозволити рік втратити…", - резюмував віцепрем'єр.

Детальніше читайте в інтерв'ю віце-Прем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського: "У 2018-му "Антонов" відраховував 30 млн грн на утримання "Укроборонпрому", зараз - понад 100 млн. Я виступав проти цієї практики, але уряд мене не підтримав".

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) космос (861) супутник (294) Місяць (61) Уруський Олег (159)


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Топ коментарі
+45
гашиш у вовы яхщи
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29.09.2021 15:28
+41
предлагаю запустить на луну самого зелю вместе со слугами. В один конец
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29.09.2021 15:30
+33
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29.09.2021 15:29
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1 000 000 000 деревьев высадил.
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29.09.2021 20:18 Відповісти
"Брехня слуг народу: стратегія, тактика, метод"

https://www.youtube.com/watch?v=YjfuY6Lcqbw
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29.09.2021 20:29 Відповісти
ПВО не хватает, кацапы ударной группировкой на границе Украины трутся, а тем временем между космическим главнокомандующим и Луной возникла химия. Пиарщик долбаный
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29.09.2021 20:33 Відповісти
Угу..Он эту химию себе в вену загнал.
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29.09.2021 21:40 Відповісти
Долпойопи вибрали собу зедолпойопа.
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29.09.2021 20:44 Відповісти
зробіть модуль пасажирським! та й хай летить уже собі....
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29.09.2021 20:50 Відповісти
Це просто бомба, а не новина. В інших галузях у нас все гаразд?
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29.09.2021 20:52 Відповісти
очевидь, до 2024-го буде
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29.09.2021 21:01 Відповісти
Наукова цінність[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D1%87-2-30&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D1%87-2-30&action=edit&section=2 ред. код ]

Інформація, яку має збирати Січ-2-30 уже доступна безкоштовно. Її збирають супутники https://uk.wikipedia.org/wiki/Sentinel-2 Sentinel-2 .
Військовий потенціал[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D1%87-2-30&veaction=edit&section=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D1%87-2-30&action=edit&section=3 ред. код ]

Супутник не підходить для використання віськовими через занадто малу роздільну здатність і велику затримку з передачею оброблених даних.
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29.09.2021 20:58 Відповісти
5 березня 2021 українські ЗМІ повідомили, що https://uk.wikipedia.org/wiki/SpaceX SpaceX запустить український супутник Січ-2-30 у кінці 2021 року. Вартість запуску складе 1,9 млн дол. Запуск буде здійснено https://uk.wikipedia.org/wiki/Falcon_9 Falcon 9

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29.09.2021 21:11 Відповісти
Цей запуск має сенс лише за умов відпрацювання якихось технічних рішень з обов'язковою заміною на супутник нормальної роздільної здатності невдовзі після цього
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30.09.2021 11:16 Відповісти
Плюс подготовка персонала...
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30.09.2021 11:29 Відповісти
але якщо слідом не запускатимуть нормальний супутник - тоді це марна витрата коштів бюджету
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30.09.2021 13:20 Відповісти
Зеленский хочет в модуль ? Стать космическим туристом ? Или мусором ?
Сколько там долг МВФ - аж до Луны ? Незнайка хочет на Луну.
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29.09.2021 21:02 Відповісти
Зеленский ставит задачу, чтобы в 2022-м запустили спутники, а в 2024 - модуль на Луну Источник:

Космическая тема - это приоритет Президента Украины Владимира Зеленского Источник:

Отака х*йня хлопчики та дівчатка )

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29.09.2021 21:10 Відповісти
А на Марс, на Марс когда?
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29.09.2021 21:12 Відповісти
Та сразу после луны. **** тянуть ?
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29.09.2021 22:15 Відповісти
Может лучше пенсии поднять, вместо луны?
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29.09.2021 21:12 Відповісти
спочатку на Луну, а потім на пенсію
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30.09.2021 09:03 Відповісти
А програма "Три по 100" (100 лікарень, 100 шкіл, 100 стадіонів) вже виконана?
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29.09.2021 21:17 Відповісти
От мільярд дерев посадять, будуть 3 по 100 будувати.
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29.09.2021 23:03 Відповісти
Після дерев пообіцяв ще 10 тисяч дитячих спорт площадок побудувати.
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30.09.2021 01:28 Відповісти
Так вроде что то там с Британцами собирались...
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29.09.2021 21:22 Відповісти
Криголам вже купили
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30.09.2021 09:09 Відповісти
Незнайка на лунє, часть 1
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29.09.2021 21:29 Відповісти
Дурэнь думкою богатие...
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29.09.2021 21:39 Відповісти
Дети что запустили у нас в стране?
Машенька отвечает ... ракету..
молодец Маша пять...
Вовочка что запустили у нас в стране?
-экономику, культуру и сельское хозяйство...
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29.09.2021 21:43 Відповісти
Когда появится про этого **рко, развлекательная передача.
Он высмеивал политиков, пора за него браться, или все ТВ продались, вместе с миллионерами. Порошенко и Кличко тоже менжуют.
На него уже сюжетов.
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29.09.2021 21:51 Відповісти
Так є вже- " Інтерв'ю з Зеленським"
особливо класний випуск "Літаки летять..", та і "Засранці"- нічого, а "зателефонував Лукашенку"
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30.09.2021 09:26 Відповісти
важко знайти його наркоманське інтерв'ю на лавочці - здається трут його нещадно
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30.09.2021 10:46 Відповісти
"Недержание речи" у ЗЕ все больше напоминает "недержание речи" у Надьки Савченко. Похоже у них один куратор и один спичрайтер. Хотя может быть просто один диагноз.
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29.09.2021 21:59 Відповісти
В них, скоріш ща все, один постачальник
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29.09.2021 23:05 Відповісти
"А там и на Марс и на ближайшие звезды! А потом и на далекие - далекие галактики! И вот ,когда Украина освоит самые далекие окраины вселенной , столица вселенной автоматически переместится в Киев! И галактолеты будут бороздить просторы вселенной."- где то я уже это слышал! И ,по-моему, тот кто это говорил , был вынужден быстро быстро убегать! Видно зеля уже лыжи смазал! И эта его речь , что то вроде стартового выстрела!
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29.09.2021 22:06 Відповісти
я что то запутался, это до или после гиперлупа будет?)))))
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29.09.2021 22:14 Відповісти
Гиперлуп на луне будет. Сразу, когда модуль прилетит
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29.09.2021 22:17 Відповісти
ти дурний, можеш не прикидатись розумним... Гіперлуп, то варіант залучити інвестиції, може й трохи далекий від реальності... а от українська капсула на місяці -- це варіант розпилу бюджетних коштів із залучених міжнародних кредитів -- між іншим, дійсно більш реалістичний.. в плані розпилу...
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29.09.2021 22:21 Відповісти
Напевно Зевлада страждає на лунатизм.
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29.09.2021 22:24 Відповісти
опять обкурился.....
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29.09.2021 22:38 Відповісти
А где Национальный авиаперевозчик на украинских самолетах? Не лучше ли сначала это выполнить?
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29.09.2021 22:40 Відповісти
А в 2026 экспедиция на Альфа-Центавра.)))
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29.09.2021 22:41 Відповісти
.об твою мать,морда Шафира це демократія і майбутнє України !!!??? Якщо це так то нехай @ука
цей кілер повертається і доведе справу до кінця щоб наше майбутнє виглядало більш симпатичніше і не таке ватне як оце мурло !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.09.2021 23:08 Відповісти
І кожному зебарану по космольоту!
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29.09.2021 23:12 Відповісти
О,су.а ещё один Рогозин появился.
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29.09.2021 23:20 Відповісти
5 лет деградации.Спасибо своем тем для которых КАКАЯРАЗДНИЦА
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29.09.2021 23:22 Відповісти
бооже.. яке кончене...
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29.09.2021 23:28 Відповісти
Ілон Маск! Як тобі таке? 🤣😂😅
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29.09.2021 23:31 Відповісти
Гвиздець, тепер Марс наш!
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29.09.2021 23:41 Відповісти
У меня только один вопрос: Зе уже перешел на тяжелые наркотики? или все же продолжает курить траву?
И связи с этими планами нашего "наполеона" вспоминается советский стишок:
Спутник, спутник,-ты могуч
Ты летаешь выше туч
На орбиту ты лети
Забери с собой Никиту (Зе)
И на радость всей стране
Выкинь на.уй на Луне!
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30.09.2021 00:14 Відповісти
Когда оно уже сдохнет от передоза? хотелось бы поскорей..до Нового года...
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30.09.2021 00:19 Відповісти
Не з нашим щастям.
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30.09.2021 00:33 Відповісти
...и што, урну с прахом таки так далеко надо припрятать?
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30.09.2021 04:12 Відповісти
запустили разом з зарплатами і пенсіями які не виплачуються, разом з розграбованими і не відновленими підприємствами
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30.09.2021 05:49 Відповісти
в то время когда наши космические корабли бороздят просторы БОЛЬШОГО ТЕАТРА .находятся несознательные члены . которые не верят в млрд деревьев на марсе и в университет за 7 млрд ..... занавес --- пенсионэры в экстазе аплодируют стоя
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30.09.2021 06:23 Відповісти
Вам, предводитель, пора уже лечиться электричеством.©
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30.09.2021 07:20 Відповісти
Он больной? нет, не правильно, правильно: он больной!!!!!!!!!!
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30.09.2021 07:59 Відповісти
Новина -

Прочитав заголовок і проіржався неначе Лавров 🤣🤣🤣
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30.09.2021 08:15 Відповісти
Бубачке проще. Нюхнул и уже на орбИте.
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30.09.2021 09:47 Відповісти
На орбіті? Я думав, десь у Магеланових Хмарах як мінімум
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30.09.2021 11:02 Відповісти
Ох і довбень!!!
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30.09.2021 08:55 Відповісти
Уже как то и не смешно... Мы (граждане Украины) это выбрали...
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30.09.2021 09:22 Відповісти
Очень "прикольно" смотрятся рядом все топ-новости:

"Чей Крым? Российский!.. АТОшников не люблю. Много о себе возомнили. П#здуй работать!" - блогерша из Львова
Ряд стран Евросоюза подняли вопрос об отмене безвизового режима для Украины, - СМИ
Венгрия обещает блокировать вступление Украины в НАТО из-за критики газового соглашения с РФ
.

.
Зеленский ставит задачу, чтобы в 2022-м запустили спутники, а в 2024 - модуль на Луну
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30.09.2021 10:09 Відповісти
Хто дозволяє дитині ранком пропускати процедуру прийняття пилюль?
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30.09.2021 10:16 Відповісти
Зелупок країною не помилився? Нам ніколи не хотілося засрати місяць непотрібним хламом
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30.09.2021 10:41 Відповісти
Спочатку розрахуйся з військовими, яким заборгували вже більше 4 млрд гривень і прийми рішення по оборонному замовленню - в нас війна. Ось наслідки прийняття рішень і навіть думок людини, яка відкосила від служби в армії і ховалася від 4-х повісток. Мали президента трижди не судимого, а зараз маємо чотирижди не уклоніста. Кого ви навибирали зелемалоросибобіки?
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30.09.2021 11:21 Відповісти
А Боже! Знову нашого наріка ніпадєццкі ковбасить...
Він що, знайшов заначку Льоні-Космоса?..
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30.09.2021 11:34 Відповісти
Микита Сергійович сіяв кукурузу на Місяці,а Косоворотка в 2014 році збирається там все засадити деревами?
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30.09.2021 12:12 Відповісти
Да надуть его как жабу, и пусть летит!
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30.09.2021 12:25 Відповісти
Зечмо гадае що з Луною нема екстрадицii.
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30.09.2021 12:32 Відповісти
То пся мать ще за доставку супутників будемо платити ?!
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30.09.2021 22:21 Відповісти
"И вот, через каких-то 10-20 лет, каждый украинец получит по гектару на Луне! С бесплатным подключением газа, света и канализации!", - добавил Президент Зеленский.

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02.10.2021 10:55 Відповісти
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