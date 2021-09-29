В Україні зараз доступні три вакцини проти COVID-19, кожна з них ефективна, - Ляшко
В Україні зараз доступні три вакцини від COVID-19. Кожна з них ефективна і запобігає важкому перебігу хвороби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході засідання уряду заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Сьогодні доступ до вакцин є навіть у найвіддаленіших куточках України, а мобільна бригада може приїхати до тих, хто не може самостійно пересуватися. В Україні зараз доступні три вакцини: AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer. Кожна з цих вакцин ефективно запобігає важкому перебігу хвороби і рятує життя, але вони працюють тільки тоді, коли потрапляють у ваш організм ", - підкреслив глава МОЗ.
У той же час, підкреслив Ляшко, не вакциновані люди, які перенесли COVID-19, мають в два рази більший ризик захворіти на COVID-19 знову, ніж вакциновані.
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Зато Евросоюз серьезно озабочен невыполнением миграционных законов украинскими гражданами. Словом, "осторожно, двери (в Европу) закрываются". Это и было целью зеленой плесени и одного кловуна из Кривого Рога.
кроме того,прививку надо делать,после прохождения определённого обследования,на возможные риски от вакцины.
а теперь скажите мне те кто привился,вам обследование делали?
а если бы кто либо из вас сдох,то патологоанатом написал бы,что сдохли вы от несварения желудка,но никак не от вакцины.