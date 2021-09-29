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Новини Опалювальний сезон
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Міненерго планує пройти опалювальний сезон за рахунок нарощування імпорту вугілля і використання 14 з 15 енергоблоків АЕС, - Галущенко

Міненерго планує пройти опалювальний сезон за рахунок нарощування імпорту вугілля і використання 14 з 15 енергоблоків АЕС, - Галущенко

Міністерство енергетики України в ході підготовки до осінньо-зимового опалювального сезону і його проходження планує покрити дефіцит вугілля на складах теплових електростанцій за рахунок збільшення його імпортних поставок.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на засіданні Кабінету Міністрів у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз бачимо відставання від того графіка (накопичення вугілля. - Ред.), який був спланований, проте ми плануємо наздогнати за рахунок збільшення поставок імпортного вугілля. Зокрема, на жовтень заплановано власний видобуток 1,7 млн тонн і імпорт 600 тис. тонн вугілля", - заявив міністр.

За його словами, станом на 29 вересня на складах українських ТЕС і ТЕЦ зосереджено 906 тис. тонн вугілля, з якого вугілля газової групи - 635 тис. тонн і антрацитового - 271 тис. тонн.

Міненерго також планує в опалювальний період максимально використовувати енергоблоки українських АЕС.

"Ми розраховуємо на роботу з 14 блоками з 15 і існує така опція, що п'ятнадцятий блок буде в резерві і за необхідності він теж може бути залучений до енергосистеми", - зазначив Галущенко.

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Міністр також поінформував, що до початку опалювального сезону, який стартує за середньодобової температури нижче 8 градусів за Цельсієм, енергетичне відомство планує накопичити в українських газосховищах 19,2 млрд куб. м газу при нинішньому запасі 18,8 млрд куб. м.

Автор: 

АЕС (1146) газ (10422) вугілля (2472) Галущенко Герман (529) опалювальний сезон (1747) Теплокомуненерго (542)


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Топ коментарі
+1
нам посоветовали в европе обратить внимание на зеленую энергетику
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29.09.2021 15:51
+1
если ты пойдешь тоже - то да....
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29.09.2021 15:51
+1
Скоко можно! Я в армию больше ни ногой! Разве шо в расстрельный комендантский взвод - в свои 70 еще не промахнусь почти в упор...
Это вам, молодым и успешным решать!
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29.09.2021 15:57
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Шо, будем освобождать Донбасс наконец-то?
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29.09.2021 15:48 Відповісти
если ты пойдешь тоже - то да....
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29.09.2021 15:51 Відповісти
Скоко можно! Я в армию больше ни ногой! Разве шо в расстрельный комендантский взвод - в свои 70 еще не промахнусь почти в упор...
Это вам, молодым и успешным решать!
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29.09.2021 15:57 Відповісти
Нарощування потужності АЕС не допоможе пройти опалювальний сезон, бо не витримають місцеві електромережі, які вже 30 років ніхто не модернізує, а тільки навішують нові будинки на стару електромережу.
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29.09.2021 16:23 Відповісти
Для нарощування потужності АЕС потрібно будувати енергоакумулючі станції які будуть акумулювати електричну енергію вночі, коли в енергомережі відбувається спад споживання на 50%. Через це потужність блоків АЕС тримається на рівні нічного споживання, бо енергоблоками АЕС неможливо маневрувати в межах добового споживання. Якщо домовитись з Ілоном Маском про будівництво енергоакумулюючих електростанції біля АЕС, то можна загрузити енергоблоки на більшу потужність ніж нічне споживання енергомережі, бо вночі енергоакумулюючі електростанції будуть відбирати на себе частину потужності АЕС. Також біля АЕС можна побудувати дата-центри для майнерів, яких вигоняють з Китаю, щоб вони споживали частину електрики АЕС і тим самим підвищували загальну завантаженість енергоблоків, здешевлюючі кожен вироблений кіловат на АЕС.
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29.09.2021 16:37 Відповісти
та лан.. а как же откати геруса с экспорта расейской э/э? а покупка угнля в рашке и начавшиеся переговоры о поставках из рашки газа?

На э\э с украинских АЄС сильно не "прибарахлится.. так чтобі внукам хватило", другое дело - єкспорт из рашки..
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29.09.2021 15:49 Відповісти
нам посоветовали в европе обратить внимание на зеленую энергетику
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29.09.2021 15:51 Відповісти
Молодцы . Всё будет хорошо
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29.09.2021 15:51 Відповісти
А откуда импорт?
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29.09.2021 15:58 Відповісти
Лето целое пропели на морях и океанах, а теперь вспомнили за угольный резерв.
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29.09.2021 16:00 Відповісти
Роттердам+ серия вторая? Нуну
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29.09.2021 15:59 Відповісти
на складах тепловых электростанций / На ТЭС ДТЭК удельный расход 525 грамм условного топлива на кВт*час https://biz.censor.net/comments/locate/3289805/01921422-b3b0-7087-94e3-d27e65037d51 . В РФ-310 граммов. При прочих равных условиях себестоимость квт*часа ТЭС РФ будет меньше себестоимости квт*часа ТЭС Украины в 525/ 310=1,7 раза. Коломойский будет покупать электроэнергию у РФ.
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29.09.2021 16:01 Відповісти
Чушь, несусветная чушь!
14 из 15ти блоков АЭС работать одновременно не могут. Все просто, сроки планового ремонта! ЭТО РАЗ. ДВА - значительная часть блоков проходила плановые ремонты в зимний период (СТРАННО, И кто это сделал!)
Пистеть, не мешки ворочать.
Развелось тут пистоболов.
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29.09.2021 17:38 Відповісти
 
 