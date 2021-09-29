Міненерго планує пройти опалювальний сезон за рахунок нарощування імпорту вугілля і використання 14 з 15 енергоблоків АЕС, - Галущенко

Міністерство енергетики України в ході підготовки до осінньо-зимового опалювального сезону і його проходження планує покрити дефіцит вугілля на складах теплових електростанцій за рахунок збільшення його імпортних поставок.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на засіданні Кабінету Міністрів у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз бачимо відставання від того графіка (накопичення вугілля. - Ред.), який був спланований, проте ми плануємо наздогнати за рахунок збільшення поставок імпортного вугілля. Зокрема, на жовтень заплановано власний видобуток 1,7 млн тонн і імпорт 600 тис. тонн вугілля", - заявив міністр.

За його словами, станом на 29 вересня на складах українських ТЕС і ТЕЦ зосереджено 906 тис. тонн вугілля, з якого вугілля газової групи - 635 тис. тонн і антрацитового - 271 тис. тонн.

Міненерго також планує в опалювальний період максимально використовувати енергоблоки українських АЕС.

"Ми розраховуємо на роботу з 14 блоками з 15 і існує така опція, що п'ятнадцятий блок буде в резерві і за необхідності він теж може бути залучений до енергосистеми", - зазначив Галущенко.

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Міністр також поінформував, що до початку опалювального сезону, який стартує за середньодобової температури нижче 8 градусів за Цельсієм, енергетичне відомство планує накопичити в українських газосховищах 19,2 млрд куб. м газу при нинішньому запасі 18,8 млрд куб. м.